Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Il nuovo modello pensato per la Cina: Volkswagen ID. UNYX

Nell’ambito della strategia “In Cina, for Cina”, il marchio Volkswagen sta concentrando la propria offerta di prodotti per rispondere maggiormente alle esigenze dei clienti del Dragone. Oggi la Casa automobilistica presenta il primo modello di una nuova sottomarca Volkswagen: la ID. UNYX. L’omonimo E-SUV coupé è caratterizzato da un design particolarmente evoluto, un’interfaccia uomo-macchina (HMI) intelligente con un avatar 3D personalizzabile e un’autonomia di oltre 600 chilometri.

Destinata al mercato cinese

La ID. UNYX è destinata al mercato cinese e rappresenta l’ultima fase di sviluppo di veicoli intelligenti di Volkswagen. Questo modello è tecnicamente e visivamente pensato per uno uno stile di vita adatto a giovani clienti delle metropoli cinesi. L’ID. UNYX supporterà il concetto di vendita al dettaglio con 40 negozi esclusivi in 20 città, dove gli interessati potranno provare il veicolo attraverso tecnologie moderne come la realtà virtuale e aumentata.

Stefan Mecha, CEO di Volkswagen Brand China: “Con la nuova ID. UNYX, stiamo ampliando la gamma dei nostri modelli elettrici ID. in Cina con un prodotto all’avanguardia. Stiamo combinando un design sicuro e progressista con una trazione elettrica sostenibile e un’esperienza d’uso all’avanguardia. Tutto questo è perfettamente in linea con il ritmo dei tempi. I modelli elettrici collegati in rete in modo intelligente, come il nuovo ID. UNYX sono la chiave per attrarre gruppi target giovani e orientati allo stile di vita e per fidelizzare i clienti esistenti del marchio Volkswagen”.

Le caratteristiche della nuova Volkswagen ID. UNYX

La versione entry-level dell’ID. UNYX è alimentata da un motore elettrico da 210 kW (286 CV) collocato sull’asse posteriore. Il motore è alimentato da una batteria da 77 kWh. Il sistema di trazione può raggiungere un’autonomia di 621 km (standard CLTC, China Light-Duty Test Cycle). È prevista anche una versione a trazione integrale con due motori elettrici e una potenza di 250 kW (340 CV).

Il design progressivo dell’ID. UNYX è particolarmente convincente. Elementi di stile come il badge Volkswagen color oro sul frontale e la scritta dorata del veicolo sono elementi distintivi: la tinta di queste insegne è associata all’alta qualità, all’affidabilità e alla sicurezza di Volkswagen in Cina. Gli elementi che catturano l’attenzione nella parte anteriore sono la firma luminosa dei fari a matrice di LED, con strisce LED orizzontali e un powerdome di grande effetto. La silhouette dell’ID. UNYX è caratterizzata da una linea dal taglio netto che sale verso il posteriore. Il retro, in stile coupé sportivo, presenta una struttura 3D delle luci posteriori a LED con strisce orizzontali illuminate e scritte Volkswagen. Gli intricati elementi a LED creano un effetto di luce fluttuante che si abbina perfettamente allo stile progressivo del design della carrozzeria.

Una gamma pronta a crescere

VW prevede di ampliare la gamma di modelli del nuovo sub-brand Volkswagen ID. UNYX di altri quattro veicoli entro i prossimi tre anni, oltre al coupé E-SUV appena presentato. La gamma comprenderà sia SUV che berline. I modelli ID. UNYX sono una componente centrale del piano generale Volkswagen per la Cina, che prevede l’introduzione di un totale di 34 nuovi modelli entro il 2030 e mira a rafforzare la posizione di Volkswagen come marchio internazionale di maggior successo sul mercato cinese.

Grazie alle joint venture di lunga data SAIC Volkswagen e FAW-Volkswagen e al nuovo Volkswagen Smart E-Mobility Hub, la gamma di prodotti Volkswagen in Cina, compreso il programma ID. UNYX, sarà ampliata con 16 nuovi modelli elettrici ID., dodici nuovi modelli Volkswagen con motori a combustione e sei nuovi modelli con trazione ibrida plug-in.