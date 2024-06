Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Trazione 4Motion per la Volkswagen ID.7 GTX

La Volkswagen ID.7 è la grande ammiraglia del brand tedesco in formato elettrico, una macchina che brilla per comfort e qualità di guida. Questo veicolo tedesco guadagna le cinque stelle sotto i punti di vista appena elencati, ma da adesso, con la nuova versione GTX a trazione integrale alza anche l’asticella delle prestazioni. Le performance sono garantite, anche grazie alla potenza monstre di 340 CV, per accelerazioni fulminee nonostante una mole decisamente rilevante da portarsi sulle spalle. Con questo veicolo il colosso di Wolfsburg vuole farsi rispettare nel segmento D, quello dell’eccellenza.

Dimensioni generose

La Volkswagen ID.7 GTX presenta, come la sua versione standard, delle dimensioni generose da vera ammiraglia di rappresentanza. Costruita sulla piattaforma modulare MEB pensata per le vetture elettriche, ha uno stile inconfondibile e delle misure importanti:

Lunghezza: 4.961 mm;

Larghezza: 1.862 mm;

Altezza: 1.536 mm;

Passo di 2.971 mm.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Esteticamente la nuova vettura sfoggia un bel paraurti con griglia a nido d’ape e dei fari a Led Matrix Iq.Light. Il tetto panoramico Smart Glass, disponibile su richiesta, è dotato di uno strato Polymer Dispersed Liquid Crystal integrato nel vetro che permette di commutare elettronicamente dallo stato oscurato a trasparente e viceversa. Per quanto riguarda i cerchi in lega si inizia da quelli da 20” del tipo Skagen armonizzati al design GTX, con la prospettiva di aggiungere come optional anche quelli da 21″. Il colore della carrozzeria in Kings Red Metallic, è un omaggio alla Golf GTI.

Interno tecnologico

Digitalizzazione al massimo nell’interno della Volkswagen ID.7 GTX, esaltata dall’uso di un ampio display touch da 15” che è il cuore di tutto l’abitacolo. Tra l’altro è presente l’assistente vocale IDA, così come la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Ovviamente c’è anche il climatizzatore automatico bi-zona, mentre per avere un’atmosfera su misura, la grande ammiraglia sfoggia un’illuminazione con 30 combinazioni di colori diversi. Veramente per tutti i gusti.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Volkswagen ID.7 GTX, la combinazione di motori

La Volkswagen ID.7 GTX conta sulla trazione integrale 4Motion, che è realizzata grazie alla combinazione di due motori: l’unità a magneti permanenti del tipo App550 da 286 Cv posto sull’asse posteriore e il propulsore asincrono, denominato Aka150, da 109 Cv posto all’anteriore, che permette di avere 54 Cv in più rispetto alla ID.7 Pro a trazione posteriore. A dare energia a questi propulsori ci pensa una nuova batteria agli ioni di litio con una capacità di 86 kWh. L’autonomia dichiarata dalla casa è di 600 km, sicuramente un range di tutto rispetto.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

La potenza massima di ricarica è di 200 kW. Collegando la berlina a una colonnina Dc (a corrente continua) è possibile passare dal 10 all’80% dell’autonomia in meno di trenta minuti. È possibile usufruire del precondizionamento della batteria in viaggio, con quest’ultima che viene riscaldata fino al raggiungimento della temperatura ideale prima della sosta per la ricarica. La nuova ID.7 GTX viene prodotta nella fabbrica tedesca di Emden, anche se per il momento Volkswagen non ha ancora diramato le date dell’inizio della commercializzazione di questa vettura, né tanto meno il suo costo di listino per l’Italia. Aspettiamo fiduciosi, consapevoli che questo modello avrà la sua nicchia di appassionati.