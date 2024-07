Il nuovo ID. Buzz a passo lungo e Il nuovo ID. Buzz GTX anche a passo lungo

volkswagen ID. Buzz: caratteristiche

Il Volkswagen Transporter è uno dei quei mezzi che hanno fatto la storia, una vera icona degli anni ’60 e ’70 che ancora oggi suscita un grande fascino in ogni generazione. Ora c’è un nuovo minivan della casa automobilistica tedesca che spera di riuscire ad avere la stessa fortuna del suo celebre predecessore: parliamo del Volkswagen ID. Buzz .Un prototipo di questo mezzo lo si era visto per la prima volta nel 2017, al North American International Auto Show, ma è dal 2022 che ha visto effettivamente la luce ed è cominciata la produzione di questo veicolo che ha una particolarità ben precisa: è elettrico. Un elemento, questo, che lo rende moderno ed è in linea con l’andamento del mercato occidentale, che cerca di strizzare sempre più l’occhio a un pubblico di automobilisti sempre più attento alle questioni ambientali.

Volkswagen ID. Buzz: le dimensioni

Il Volkswagen ID. Buzz è ovviamente un veicolo molto spaio che permette di viaggiare in più persone e di affrontare anche viaggi lunghi, con tanto di valigie, restando comodamente seduti a bordo del mezzo. Basti pensare che ha una lunghezza di quasi cinque metri, mentre la larghezza e l’altezza sono entrambe di poco inferiore ai due metri. Per quanto riguarda il bagagliaio, questo ha una capienza di addirittura 2.496 metri. Bastano questi numeri per comprendere quanto spazio ci sia all’interno di questo mezzo. Ma vediamo ora nel dettaglio tutte le dimensioni precise del Volkswagen ID. Buzz.

Lunghezza Volkswagen ID. Buzz: 4,926 metri

Larghezza Volkswagen ID. Buzz: 1,985 metri

Altezza Volkswagen ID. Buzz: 1,936 metri

Capacità bagagliaio Volkswagen ID. Buzz: 2.496 metri

Quanti posti ci sono nel Volkswagen ID. Buzz?

Un van delle dimensioni del Volkswagen ID. Buzz può ovviamente trasportare più dei canonici cinque passeggeri per cui sono omologate la maggior parte delle vetture. All’interno del Volkswagen ID. Buzz sono infatti presenti tre file di sedili per un totale di sette posti. D’altronde che minivan sarebbe se al suo interno ci fossero un numero inferiore di passeggeri?

Volkswagen ID. Buzz: il prezzo

Il Volkswagen ID. Buzz al momento non è ancora disponibile in Italia (ma lo sarà presto, molto presto, a partire dalla fine dell’estate 2024) e a oggi non è ancora noto a quale pezzo sarà messo in vendita nel mercato italiano.

Volkswagen ID. Buzz: la batteria

Abbiamo detto in precedenza che il Volkswagen ID. Buzz è un veicolo completamente elettrico. Quando si parla di mezzi a zero emissioni non si può non parlare della batteria e dei tempi di ricarica che il mezzo ha. La batteria del van della casa automobilistica tedesca è in grado di passare dal 5% all’80% di carica in appena 30 minuti, ma solamente se collegato a una stazione di ricarica veloce con elevate potenza di ricarica (quella massima che il Volkswagen ID. Buzz è in grado di supportare è di 135 kW).

Il Volkswagen ID. Buzz a passo lungo ha una batteria da 86 kW e un nuovo motore con trazione ad alta efficienza che offre una potenza di 210 kW (286 CV). Ancora più potente è invece l’ID. Buzz GTX che può contare su un motore da 250 kW (340 CV).

Volkswagen ID. Buzz: il sistema di infotainment

Ma non è solo il tipo di alimentazione a rendere questo mezzo moderno e a farlo apprezzare, un’altra caratteristica che va evidenziata è il sistema di infotainment. Vicino al volante è presente uno schermo da 12 pollici da cui si possono gestire le varie funzioni e nel mezzo sono presenti addirittura otto porte USB-C per poter collegare e ricaricare i vari dispositivi.