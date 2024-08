Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Vista frontale della Volkswagen ID. UNYX

La gamma di ID della Volkswagen si arricchisce con un nuovo modello: la Volkswagen ID. UNYX. Si tratta di un Suv coupé completamente elettrico dal design futuristico e iper tecnologico che ha l’obiettivo di conquistare un mercato non semplice, dove la concorrenza è alta, come lo è quello cinese. Come è noto, la Cina è uno degli stati all’avanguardia per quel che riguarda la produzione di automobili elettriche, con diverse case che hanno allargato i propri mercati anche al di fuori del continente asiatico e sono sempre più presenti anche in Europa e in Italia. Ma la Cina è anche la nazione leader per quel che riguarda la produzione delle componenti delle auto elettriche, in particolare per la produzione della batteria. La Volkswagen può però contare sulla storia del proprio marchio e il fascino che suscita ma anche sulla tecnologia all’avanguardia su cui può contare questo modello. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sulla Volkswagen ID. UNYX.

Volkswagen alla conquista della Cina

La Volkswagen ID. UNYX è stata sviluppata all’Innovation Center di Volkswagen di Hefei, città della Cina orientale, a dimostrazione di come quest’auto sia stata penalizzata per conquistare il mercato del Paese asiatico. All’Innovation Center di Volkswagen vengono infatti creati esclusivamente auto per il mercato locale (oltre a essere in generale uno degli stabilimenti Volkswagen più sviluppato a livello tecnologico in tutto il mondo).

“La nuova ID. UNYX amplia la gamma dei nostri modelli elettrici in Cina con un prodotto futuristico. Uniamo un design moderno a una trazione elettrica sostenibile e un’esperienza utente evoluta, perfetta per attirare i giovani clienti e fidelizzare quelli esistenti”, ha spiegato Stefan Mecha, il CEO di Volkswagen Brand China.

“Come primo veicolo della nuova e progressiva categoria ID.UX, l’ID.Unyx conferisce al marchio Volkswagen in Cina un nuovo look e una nuova atmosfera. È stata progettata per soddisfare le esigenze dei clienti in termini di individualità, esperienza personale e tecnologia innovativa. L’ID.Unyx aiuterà Volkswagen a rivolgersi a nuovi gruppi di clienti, decisamente più giovani e orientati al design, che vogliono distinguersi dalla massa”, ha invece spiegato Ralf Brandstätter, CEO di Volkswagen Passenger Car China

Nei piani della Volkswagen la gamma ID dovrebbe espandersi ancora ed entro il 2026 è prevista l’uscita di almeno altri quattro modelli (tra Suv e berline) destinate sempre al mercato cinese. In totale, entro il 2030 verranno sviluppati, secondo i piani, trentaquattro nuovi modelli.

Volkswagen ID. UNYX: l’autonomia e la batteria

Uno dei punti di forza della Volkswagen ID. UNYX è certamente la grande autonomia della batteria da 77 kWh che può consentire all’auto di percorrere fino a 621 chilometri secondo lo standard CLTC (China Light-Duty Test Cycle) prima di essere obbligati a effettuare una nuova ricarica.

Un’autonomia che le permettono di essere in assoluto una delle automobili elettriche con la maggiore autonomia. E sappiamo bene quanto questo sia un dato importante per quel che riguarda il mondo dell’elettrico: una delle ragioni per cui le auto a zero emissioni non sono ancora riuscite a sfondare nel mercato a livello globale (oltre al prezzo ancora alto, sopratutto se paragonato a quello delle auto ibride o a quello delle classiche vetture con il motore termico) è proprio dato dall’autonomia considerata troppo ridotta di molte batterie.

La Volkswagen ID. UNYX è a trazione posteriore ed è dotata di un motore elettrico da 210 kW (286 CV), ma è prevista anche una versione a trazione integrale con due motori elettrici e una potenza complessiva di 250 kW (340 CV).

Volkswagen ID. UNYX: il design

Per conquistare il pubblico cinese, la Volkswagen ID. UNYX deve poter contare ance un design accattivante, in grado di colpire l’attenzione degli automobilisti, in particolare di quelli più giovani. Ed è su questo che hanno puntato gli ingegneri Volkswagen.

La ID. UNYX presenta una linea laterale – che si alza man mano che prosegue verso la parte posteriore del veicolo – è dà alla vettura un aspetto più grintosa. Ma a dare un’idea di carattere all’auto sono anche i fanali a LED tridimensionali e la scritta Volkswagen illuminata. Dinamica e grintosa risulta essere anche la parte frontale dell’auto con le linee curve e allo stesso tempo decise che caratterizzano il conflano e i fari anteriori.

Un altro elemento che caratterizza questo modello è il logo Volkswagen dorato. Una scelta orientata e risaltare ancora di più il marchio a garanzia della qualità e dell’affidabilità del veicolo di una delle case automobilistiche più importanti del mondo.

Una delle caratteriale più interessanti della Volkswagen ID. UNIX è l’Avatar tridimensionale e personalizzabile che caratterizza l’interfaccia uomo-macchina (HMI) e che, secondo i piani del gruppo tedesco, dovrebbe essere un elemento in grado di avvicinare ancora di più gli automobilisti più giovani a questa vettura. Anche perché questo Avatar, assicurano dall’azienda tedesca, sarebbe in grado di “accompagnare l’automobilista nelle conversazioni”, una vera e propria evoluzione dei classici comandi vocali a cui siamo abituati che rendono quindi questo modello molto più interattiva rispetto a qualunque auto a cui siamo abituati.

Volkswagen ID. UNYX: le dimensioni

La Volkswagen ID. UNYX è un’auto molto spaziosa, basta dare un’occhiata a quelle che sono le sue dimensioni per rendersene conto: la lunghezza è di oltre 4,6 metri, la larghezza supera l’1,8 metri ed è alta oltre 1,6 metri. Al suo interno si può quindi viaggiare molto comodamente anche in cinque persone.

Lunghezza Volkswagen ID. UNYX: 4.663 mm

Larghezza Volkswagen ID. UNYX: 1.860 mm

Altezza Volkswagen ID. UNYX: 1.610 mm

Passo Volkswagen ID. UNYX: 2.766 mm.

Quanto costa la Volkswagen ID. UNYX?

Il prezzo della Volkswagen ID. UNYX è di 209.900 yuan, che convertito in euro fa circa 26.500 euro. Un prezzo che, se l’auto fosse in vendita nel mercato europeo, la renderebbe certamente interessante anche per gli automobilisti del Vecchio Continente, considerate tutti le caratteristiche che possiede e la grande autonomia della batteria.

La Volkswagen ID. UNYX deriva da un’auto che in Europa conosciamo bene: la Cupra Tavascan. È una sorta di parente molto stretta di quest’ultima che possiamo però trovare in vendita a un prezzo ben maggiore: oltre 51.000 per il modello base. Circa il doppio rispetto al prezzo a cui è stata messa in vendita in Cina la Volkswagen ID. UNYX.