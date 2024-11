Con l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici in via di approvazione, sono già disponibili delle stime sul prezzo medio delle polizze

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF I prezzi della copertura assicurativa obbligatoria per monopattini elettrici

19 novembre: segnatevi questa data, perchè proprio martedì prossimo verrà votata in via definitiva la riforma al Codice della Strada. Dopo l’ok ottenuto alla Camera nel mese di marzo, ora deve pronunciarsi il Senato, che si è preso tutto il tempo necessario per valutare ogni singolo punto. Tra gli elementi chiave toccati, si parla anche della stretta sui monopattini elettrici, ormai sempre più diffusi nelle città. Il crescente interesse impone delle nuove normative relative alla sicurezza, compreso l’obbligo di sottoscrivere la polizza assicurativa, oggetto di diverse critiche.

Le sanzioni ai trasgressori

La polizza assicurativa obbligatoria non rappresenta una novità in senso assoluto. È stato, infatti, ripristinato un comma della legge 169/2019, recitante: “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile”.

Non importa se siano in movimento, fermi o circolanti in zone soggette a restrizioni, come gli aeroporti. Qualora vengano usati solo stagionalmente o ritirati dalla circolazione, oppure siano oggetto di sequestro, confisca o rottamazione, sarà possibile richiedere la sospensione della polizza, anche più volte l’anno, purché il periodo totale non ecceda i nove mesi. La mancata copertura comporterà delle sanzioni da un minimo di 100 euro a un massimo di 400 euro.

Il quadro legislativo subisce un cambiamento significativo con la reintroduzione del divieto di circolazione fuori dai centri urbani, una regola abolita in passato. D’ora in avanti, l’utilizzo sarà ristretto alle strade urbane con velocità massima consentita di 50 km/h, restando esclusi da piste ciclabili e zone pedonali. Le regole vagliate si applicheranno esclusivamente ai monopattini elettrici di proprietà dei cittadini privati. Che non sono affatto pochi, come dimostra un’indagine dell’Osservatorio Findomestic, secondo cui quasi sette italiani su dieci lo possiedono, o, in alternativa, hanno una bici.

I senatori della Lega in Commissione Tilde Minasi, capogruppo e relatrice, Nino Germanà e Manfredi Potenti, avevano dichiarato: “Oggi si chiude in Commissione Trasporti l’iter del nuovo Codice della Strada. Più tutele per tutti gli utenti e maggiore sicurezza per i cittadini, più regole di buonsenso come lo stop ai monopattini selvaggi e anche novità quali l’alcolock. Ringraziamo il ministro Salvini per aver portato avanti un grande lavoro, dopo decenni di immobilismo e la necessità di aggiornare le norme per la mobilità. Ora avanti verso l’approvazione in Aula”.

I prezzi

Sul costo, Il Giornale.it ha ipotizzato una serie di scenari. In merito alle assicurazioni sui mezzi di mobilità urbana, i premi annuali di una polizza specifica partono da un costo base di 50 euro. Se la scelta ricade su un contratto RC capofamiglia, che copre più conducenti autorizzati per lo stesso mezzo, il premio sale a 80 euro l’anno.

Qualora il monopattino venga inserito in un accordo preesistente, la cifra minima da corrispondere si attesta intorno ai 60 euro all’anno. Analogamente alle motociclette, l’importo totale del premio può variare sulla base di diversi criteri, tra cui l’età dell’assicurato, il tipo di utilizzo dal mezzo, la frequenza e il luogo in cui viene usato. È doveroso sottolineare come l’obbligo della stipula faccia esclusivo riferimento alla responsabilità civile. Rimangono, invece, opzionali altre voci, quali il furto o gli infortuni.