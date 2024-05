Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Cupra è una realtà molto affascinante all’interno del panorama internazionale dell’automobile, perché seppur abbia alla spalle una storia giovane – sono passati appena sei anni dalla sua scissione da Seat – la sua crescita è stata esponenziale. Anzi, il Brand spagnolo del Gruppo Volkswagen alza l’asticella e punta a salire ancora di più sulla piramide. Il nuovo ambizioso progetto ha un nome: Cupra Tavascan. Dopo aver mostrato il prototipo alcuni anni fa, Cupra mette in produzione il SUV-Coupé 100% elettrico con un bel carico di entusiasmo. Si parla del secondo veicolo EV della gamma, dopo la più compatta Born.

Cupra Tavascan si presenta

L’ambizione di Cupra Tavascan è quella di essere la vera ammiraglia del Marchio iberico, ponendosi sopra tutte le altre vetture della gamma. Aspirazioni legittime, anche se al momento sembra impossibile replicare l’indiscusso successo allestito dalla Formentor. Sicuramente, alla Tavascan non mancheranno gli elementi per giocare bene la sua partita, dato che qualche asso in mano lo possiede.

La vettura si staglia sulla scena con una silhouette filante, ruote alte e tetto basso. L’auto ha comunque delle dimensioni abbastanza generose, dato che la lunghezza tocca quota 4,64 metri con un passo di 276 centimetri, fatto che permette di sfoggiare un’ottima abitabilità. La capienza del bagagliaio, invece, parte da 540 litri. Nel complesso le sue linee sono armoniche e levigate dal vento, così come è originale lo spazio interno, una cellula abitativa moderna e giovanile, pensata per affrontare tutte le sfide del domani e per accontentare una clientela dinamica.

L’auto è stata disegnata nel quartier generale di Cupra a Martorell, vicino a Barcellona, e assemblata nell’est della Cina ad Hefei, presso la VW Anhui Automotive, joint venture del colosso tedesco. Tutto questo non deve stupire, nell’economia di scala tali operazioni sono del tutto naturali e servono a limare i costi, anche a vantaggio dell’utente finale.

Forte personalità

La Cupra Tavascan nasce sulla moderna piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, la stessa che equipaggia Volkswagen ID.5 e Skoda Enyaq Coupé, anche se nel caso della nuova spagnola il fattore originalità opera in modo molto concreto. Quindi, esternamente si può notare un lavoro di raffinata ricerca della migliore aerodinamicità, come manifesta il cx di 0,26, essenziale per abbattere i consumi e mantenere un’autonomia sempre elevata.

All’interno, invece, al centro della plancia compare un grande schermo da 15 pollici, combinato alla strumentazione digitale. Disponibili tanti materiali ricercati per rendere l’abitacolo ancora più seducente: pelle, tessuto, microfibra con materiali riciclati e anche gli sportivi sedili anteriori sagomati Cup Bucket.

Due versioni per Cupra Tavascan

Cupra Tavascan arriva sul mercato con due versioni differenti, ma entrambe dotate di batteria da 77 kWh. La prima si chiama Endurance, monomotore posteriore da 286 CV di potenza e 545 Nm di coppia, accreditata di una autonomia di 568 chilometri. In questo caso le prestazioni sono di: 0-100 km/h in 6,8 secondi. L’altra è la VZ che significa Veloz, dotata di un propulsore elettrico posteriore e di un secondo anteriore da 109 cavalli, capace di generare una potenza di sistema di 340 CV, scaricata a terra dalla trazione integrale.

L’autonomia, in questo frangente, scende a 522 km, ma le prestazioni migliorano: 5,5 secondi da 0-100 km/h. Cupra Tavascan sarà ordinabile da giugno e arriverà in concessionaria dopo l’estate. Il prezzo al lancio è di 52.600 euro per l’allestimento Endurance, comprensivo del ricco pacchetto Immersive.