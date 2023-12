Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Škoda Škoda presenta il Model Year 2024 di Enyaq ed Eniaq Coupé

Škoda aggiorna la gamma dei suoi SUV 100% elettrici: il Model Year 2024 di Enyaq ed Enyaq Coupé, in consegna dal prossimo gennaio, possono vantare migliore efficienza, maggiore autonomia e un’interfaccia digitale completamente rinnovata grazie all’introduzione di un nuovo software di gestione.

Con l’arrivo dei modelli MY24 vanno ufficialmente in pensione le precedenti versioni 80 e 80x: dal prossimo anno, Enyaq ed Enyaq Coupé acquisiscono la sigla unica 85, una delle novità del 2024 insieme alle modifiche estetiche ispirate alla nuova identità visiva del brand e agli importanti aggiornamenti tecnici.

Škoda Enyaq: arriva il Model Year 2024

Il primo SUV 100% elettrico di Škoda sviluppato sulla piattaforma MEB si aggiorna: in attesa dei nuovi modelli 100% elettrici, con il Model Year 2024, Enyaq ed Enyaq Coupé guadagnano una miglior efficienza, maggiore autonomia e un’interfaccia digitale rinnovata grazie al nuovo software di gestione.

Nella versione MY24, il SUV elettrico della Casa boema acquisisce inediti dettagli in linea con la nuova identità visiva del brand, tra cui spiccano il logo e il lettering al portellone, e perde definitivamente il marchio iV, che d’ora in avanti identificherà le varianti PHEV dei modelli a combustione interna. Dal Model Year 2024 in avanti, il SUV Škoda sarà definito dalla sola designazione numerica: 85 e 85x, le nuove sigle, prendono ufficialmente il posto delle vecchie versioni 80 e 80x, che escono dal listino.

I miglioramenti del MY24 sono soprattutto tecnici: i nuovi motori elettrici montati sull’asse posteriore permettono alle nuove Enyaq ed Enyaq Coupé di aumentare la potenza di picco tanto quanto l’autonomia nel ciclo WLTP. Aumenta anche la velocità di ricarica, per un’esperienza di guida più rilassata e confortevole, oltre che dinamica e gratificante. Con i nuovi modelli debutta anche la funzionalità di blocco automatico dell’auto, che si attiva quando il conducente si allontana dalla vettura con le chiavi al seguito.

Enyaq MY24: caratteristiche, autonomia e prezzo

I nuovi motori elettrici di Škoda Enyaq sono il cuore di un aggiornamento che rende il SUV elettrico più efficiente e performante: Enyaq 85 può percorrere fino a 566 chilometri in ciclo WLTP con una sola ricarica, mentre la versione Coupé si spinge fino a 576 km grazie a una più efficiente configurazione aerodinamica. Il nuovo motore elettrico offre una potenza di picco di 210 kW, ben 60 kW in più rispetto alle versioni 80. Nella versione 85x, l’autonomia dichiarata con una sola ricarica raggiunge i 538 km.

Le varianti 85x e Coupé RS sono ora compatibili con ricariche in corrente continua fino a 175 kW: per passare dal 10 all’80% di ricarica, oggi, bastano appena 28 minuti. Le varianti 85, che accettano ricarica fino a 135 kW, hanno gli stessi tempi di ricarica.

Anche Enyaq coupé RS, il primo modello BEV della gamma sportiva RS Škoda, si aggiorna col MY24: la potenza massima raggiunge ora i 250 kW, l’accelerazione da 0 a 100 km/h scende a 5,5 secondi e l’autonomia si spinge fino a 547 chilometri grazie alla chimica ottimizzata per le celle della batteria e alla migliore gestione termica della stessa.

L’interfaccia digitale, completamente ridisegnata, offre un controllo ancora più intuitivo e facilitato dall’aggiornamento dell’assistente virtuale Laura, che oggi comprende meglio i comandi impartiti e può trascrivere le richieste in tempo reale sul display di infotainment.

Nonostante gli importanti aggiornamenti, il prezzo di listino di Enyaq rimane sostanzialmente invariato rispetto alle versioni 80 e 80x: Enyac 85 Model Year 2024 è disponibile a partire da 54.500 euro, mentre i prezzi per la versione sportiva Enyaq coupé RS MY24 partono da 66.300 euro. Le prime consegne della gamma, già ordinabile in tutte le concessionarie, sono previste in italia nel corso di Gennaio 2024.