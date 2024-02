Skoda chiude con le motorizzazioni a metano per la sua best seller Octavia, sottoposta a restyling: il Model Year 2024 avrà anche la più prestante versione RS

La Skoda Octavia si rifà il trucco per mantenere un ruolo di primo piano sul mercato. Nessuna rivoluzione, semmai un’evoluzione, anche perché si tratta pur sempre di un restyling, ma di sostanza. Adagiarsi sugli allori è vietato, soprattutto oggi, data la folta e agguerrita concorrenza.

I progettisti hanno rivisto l’estetica, arricchito l’abitacolo e ampliato l’offerta di motorizzazioni elettrificate. Per confermarsi best-seller della compagnia, e proseguire una storia costellata da continui successi, con oltre 7 milioni di clienti conquistati in quattro generazioni, nulla è stato tralasciato.

“Rinfrescata” al look e alla tecnologia

Il frontale della Skoda Octavia 2024 è completamente ripensato. Tra la nuova mascherina, i gruppi ottici a LED Matrix di seconda generazione e i paraurti rimodellati è quasi irriconoscibile. Alt, abbiamo detto quasi: la personalità rimane quella consueta. Meno marcate le modifiche al posteriore, limitate al lettering e ai loghi. Nel frattempo, le dimensioni del veicolo crescono di 9 mm in lunghezza, così da raggiungere i 4.698 mm complessivi.

L’abitacolo permette alla Skoda Octavia di distinguersi, all’insegna di materiali di pregevole fattura e di tecnologie sofisticate. Tra le novità figura il Virtual Cockpit da 10”, l’infotainment da 10” o 13” con navigatore e ChatGPT integrato. Anche la gamma Skoda cede, insomma, al fascino dell’intelligenza artificiale, il cui potenziale lo abbiamo appena “accarezzato”.

Mentre sul web tutti, chi più chi meno, cerca di assorbire conoscenze in materia, nell’ambito dei motori le Case pensano a implementarla. Perché semplifica notevolmente l’esperienza di guida, senza che la macchina prenda il sopravvento sull’uomo.

Ampia personalizzazione

Il “clima” bizona di serie e la ricarica wireless per smartphone completano l’equipaggiamento, davvero importante, in rapporto al target di pubblico richiamato. Inoltre, nove Design Selection per gli interni offrono alla clientela la possibilità di personalizzare la propria vettura.

I sistemi di assistenza alla guida sono di livello 2, il massimo standard avallato dall’Unione Europea. Tra le soluzioni intelligenti implementate figurano l’Intelligent Park Assistant, il Remote Park Assistant e l’Attention and Drowsiness Assistant perfezionato.

Aumenta poi il novero delle idee Simply Clever, con il box portaoggetti per borse, bicchieri e bottiglie, la tasca multifunzione nel bagagliaio e la copertura automatica del vano bagagli (esclusiva della versione wagon). Spunti interessanti che connotano pure la Skoda Fabia Young Edition presentata negli scorsi giorni, rivolta principalmente alla categoria dei neopatentati.

Motorizzazioni e allestimenti

La gamma di motorizzazioni della Skoda Octavia sottoposta a restyling punta sulla versatilità. In listino comprende il 2.0 TDI da 116 o 150 CV, abbinato alla trazione integrale, l’1.5 TSI da 116 o 150 CV, disponibile pure nella variante mild hybrid a 48 volt, a breve il 2.0 TSI da 204 CV, il top di gamma 2.0 TSI da 265 CV, riservato alla versione RS. Sebbene l’ibrido trovi posto, manca il plug-in e il propulsore a metano lascia i concessionari.

Il Model Year 2024 della Skoda Octavia è disponibile, in ordine di blasone, negli allestimenti Essence, Selection, Sportline ed RS. L’approdo è fissato per il prossimo settembre. Non ci sono ancora informazioni relativamente ai prezzi: il listino attuale parte da 28.050 euro. Probabilmente saranno confermati o subiranno un lieve ritocco verso l’alto.