Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda Il nuovo Epiq, il B-SUV di Skoda

Il primo B-SUV 100% elettrico di Skoda sarà spazioso, potente, funzionale e soprattutto epico. Skoda Epiq, infatti, è il compatto dalle piccole dimensioni, ma dal look e spaziosità unica per la Casa ceca, un veicolo che ha l’obiettivo di ampliare la gamma del brand adottando un nuovo linguaggio di design che è pronto a sorprendere tutti. Un SUV che, sottolineano da Plzen, tra le sue caratteristiche principali ha un mix perfetto di tecnologie user-friendly che però, contro ogni aspettativa, non comporta un prezzo esagerato. Skoda Epiq, infatti, avrà un costo accessibile a tutti sul mercato.

Una Skoda epica nel segmento

Il nome scelto dal brand ceco non è di certo un caso, perché con le sue forme e i suoi pregi il B-SUV è davvero epico. Skoda Epiq, infatti, riesce in quello che in tanti costruttori hanno provato in questi anni: avere un mezzo dalle dimensioni esterne compatte, ma con interni davvero grandi. Ogni parte del SUV, infatti, è studiato nel dettaglio per minimizzare la lunghezza massimizzando lo spazio per l’abitacolo.

Così, con 4,1 metri di lunghezza e una capacità di carico di 490 litri, il veicolo in arrivo nel 2025 ha grandi ambizioni. Un city SUV dall’aspetto robusto, funzionale e autentico, con un nuovo linguaggio di design “Modern Solid” che si pone l’obiettivo di rendere distintivo un mezzo unico.

Il cofano scolpito, reinterpretazione moderna della familiare calandra Skoda, affiancato da elementi LED bifunzionali a forma di T per le luci diurne e gli indicatori di direzione forniscono un nuovo sguardo, con i fari anteriori che si trovano in una posizione secondaria più bassa.

La vista laterale, poi, è caratterizzata da un’alta e ampia linea tornado che separa visivamente la vetratura dal resto della carrozzeria e mette in risalto le possenti spalle di un mezzo con passaruota dal rivestimento innovativo e aerodinamico. La linea del tetto bassa e leggermente inclinata si fonde con lo spoiler sul tetto per avere ancor più aerodinamica. Un aspetto che, con questo mix di dettagli, è minimalista.

Gli interni, poi, saranno altrettanto minimal, con materiali durevoli, pratici e sostenibili. Con l’idea costante del “mobile first”, Skoda ha anche facilitato la vita dei clienti, con una vettura che migliora l’esperienza digitale attraverso la mobile digital key.

Il prezzo della nuova Skoda

Di fatto Skoda Epiq sarà una pietra miliare nella storia di Skoda, che ha di recente reso noti i prezzi della nuova e più giovane Fabia, e verrà prodotto a Pamplona, in Spagna, come progetto congiunto di sviluppo e produzione del brand Group Core di Volkswagen, ovvero con Cupra e lo stesso marchio tedesco.

Un mezzo capace di offrire un’autonomia elettrica di oltre 400 chilometri a un prezzo contenuto, 25.000 euro, che da Plzen considerano accessibile a tutti. Per ogni altro dettaglio, però, bisognerà aspettare la presentazione del mezzo dei prossimi mesi, con importanti novità che arriveranno anche sulle batterie che forniranno a Epiq la potenza necessaria per mantenere le promesse fatte al mercato.

Non manca molto, perché dopo aver svelato il proprio piano per la e-mobilty Skoda non vede l’ora di mettere in strada i suoi modelli che entro il 2026 daranno una svolta al progetto della Casa ceca.