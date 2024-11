Skoda Kylaq è il nuovo SUV della gamma del brand del Gruppo Volkswagen: lungo meno di 4 metri, il modello arriva come esclusiva per il mercato indiano

Fonte: Ufficio Stampa Skoda Skoda Kylaq è lungo meno di meno di 4 metri

Il programma di espansione di Skoda continua e il nuovo tassello della gamma del brand del Gruppo Volkswagen è rappresentato dalla Nuova Skoda Kylaq. Si tratta di un SUV di segmento B pensato per l’utilizzo in città. Il modello non arriverà in Europa, almeno per il momento. Kylaq, infatti, è stata sviluppata in modo specifico per l’India, un mercato importante per i produttori del settore delle quattro ruote. Oltre alle dimensioni compatte, è il prezzo del SUV a stupire. Al cambio attuale, infatti, il modello costa meno di 10.000 euro.

Com’è fatto il SUV

Skoda Kylaq è un SUV di segmento B e, di conseguenza, ha dimensioni molto compatte. Il modello, infatti, è lungo 3,99 metri, adattandosi al meglio all’utilizzo in città e risultando molto più piccolo del recente Skoda Elroq. L’altezza massima è di 1,62 metri mentre il passo arriva a 2,56 metri. La capacità del bagagliaio parte da 446 litri e può essere estesa fino a 1.265 litri. Si tratta, quindi, di un SUV spazioso, nonostante il segmento di riferimento. Alla base del progetto c’è la piattaforma modulare MQB A0 IN. La sigla “IN” sta proprio a indicare le caratteristiche specifiche di questa piattaforma. Si tratta, infatti, di un’evoluzione della piattaforma MQB A0 che il Gruppo Volkswagen ha realizzato, in modo specifico, per il mercato indiano.

In merito all’utilizzo di questa piattaforma, Johannes Neft, responsabile dello sviluppo tecnico di Skoda, ha evidenziato: “Fin dall’inizio, questa piattaforma è stata progettata per ospitare un’auto inferiore ai 4 metri come la Kylaq. Questo SUV è costruito su quattro pilastri chiave: comfort, qualità, linguaggio di design globale e sicurezza”. L’abitacolo richiama la soluzione a doppio schermo (in questo caso c’è un pannello da 8 pollici per il quadro strumenti e da 10,1 pollici per il sistema di infotainment) già utilizzata da Skoda su diversi modelli destinati al mercato globale.

Sotto al cofano, invece, Skoda Kylaq propone un’unica motorizzazione. Si tratta del tre cilindri 1.0 TSI, proposto senza alcun sistema di elettrificazione e utilizzato anche dalla berlina Skoda Octavia. Il motore è in grado di erogare una potenza massima di 115 CV, con una coppia motrice di 178 Nm. Il SUV è disponibile con il cambio manuale ma può essere ordinato anche in una versione con cambio automatico. Per quanto riguarda le prestazioni, la velocità massima è di 188 km/h mentre lo scatto 0-100 km/h viene completato in 10,5 secondi. Ci sono anche 25 funzioni di sicurezza attiva e passiva, con 6 airbag, freno multi-collisione, protezione antiribaltamento, regolazione dello slittamento del motore e altro ancora. Con le varianti più complete, invece, si arriva a 35 funzioni di sicurezza. Kylaq è in grado di soddisfare appieno i requisiti di sicurezza richiesti per il mercato indiano (che sono molto diversi da quelli che le vetture devono rispettare in Europa).

Prezzo e disponibilità

La Nuova Skoda Kylaq è stata appena ufficializzata dalla Casa ed è pronta ad entrare in produzione. La divisione indiana del brand ha confermato che il debutto sul mercato è previsto nel corso della prima parte del 2025. Il prezzo riflette la realtà del mercato indiano: il nuovo B-SUV, infatti, sarà distribuito con prezzi a partire da 789.000 rupie che, al cambio attuale, corrispondono a circa 8.700 euro.