Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda Skoda Octavia alla quarta serie

Evolversi per rimanere sempre la stessa nell’anima. La Skoda Octavia passa alla quarta generazione mossa dalle stesse ambizioni di conquista degli atti precedenti. Spaziosa, tecnologia, sicura e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo ha tutte le credenziali adatte a conservare un ruolo da protagonista nel proprio segmento. Durante la sua onorata carriera ha mietuto spesso successi e tuttora viene riconosciuta come una dei migliori esponenti in circolazione. A fronte della spessa, relativamente accessibile, ha tante interessanti credenziali, necessarie a contrastare la folta e agguerrita concorrenza.

“Fresh” sia dentro che fuori

Il nuovo capitolo, svelato alla presentazione dello scorso febbraio, presenta degli interessanti cambiamenti sul piano del look, grazie ad alcuni accorgimenti stilistici mirati, esaltanti l’estetica e l’efficienza. Tra i punti salienti vi sono dei fari LED Matrix di seconda serie, in grado di offrire un’illuminazione maggiormente potente e precisa. La calandra rivista si traduce in un look più distintivo. Inoltre, le linee scolpite e il design all’avanguardia sottolineano il dinamismo del veicolo.

Se guardiamo, invece, agli interni, essi vedono altresì delle modifiche significative, volte ad aumentare il comfort e il piacere. Per personalizzare l’abitacolo secondo i propri gusti, ora conta ben nove opzioni di configurazione. Attenti alle esigenze dell’ambiente, i produttori hanno scelto di ricorrere a materiali sostenibili, comprese le bucce di caffè a conciare in modo sostenibile la pelle dei sedili della Suite Design Selection.

Messo piede a bordo, il conducente viene accolto da due display, di cui uno, da 13 pollici (il massimo raggiunto nella storia della compagnia), adibito all’infotainment e l’altro, da 10 pollici, rappresentante la strumentazione digitale. Il Virtual Cockpit da 10” rimane come opzione. Gli schermi sono tutti caratterizzati da una grafica ridisegnata per una facilità d’uso ancora più intuitiva.

La connettività è di ultima generazione grazie all’integrazione del chatbot, basato sull’intelligenza artificiale ChatGPT nell’assistente vocale Laura. Che permette di accedere a funzionalità vocali avanzate per un controllo più intuitivo e naturale, in una sola parola: user-friendly. Nel pacchetto dei sistemi di sicurezza, vengono aggiunti anche il monitoraggio dell’attenzione e della sonnolenza del guidatore e fino a 10 airbag.

Il listino prezzi

Da un minimo di 85 kW (115 CV), le potenze dei propulsori benzina e diesel arrivano fino a 195 kW (265 CV). Non mancano neanche le opzioni mild-hybrid per migliorare l’efficienza del carburante. Disponibile in quattro allestimenti – Selection, Executive, Style e Sportline – il pilastro della gamma Skoda parte da 28.450 euro per la motorizzazione a benzina della berlina e 32.400 per quella diesel. Le soglie d’accesso della versione wagon sono, invece, rispettivamente di 29.500 e 33.450 euro.

“I nostri clienti si aspettano giustamente molto dalla Octavia e questo aggiornamento porta il nostro modello più venduto a un livello superiore – ha dichiarato Klaus Zellmer, presidente del CdA di Skoda Auto -. Innovazioni come il sistema di infotainment completamente ridisegnato, i nuovi sistemi di assistenza alla sicurezza, il maggiore uso di materiali sostenibili e i fari più potenti la rendono ancora più adatta agli esploratori di tutti i giorni. Sono certo che la nostra ultima Octavia sorprenderà e delizierà i suoi conducenti e passeggeri, confermandosi come la nostra auto più popolare”.