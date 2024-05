Dacia Duster 2024: la terza generazione dell’iconico SUV

La gamma italiana di nuovo Duster si declina in 12 versioni frutto della combinazione di 3 motori e 4 allestimenti, 2 tipologie di trazione (anteriore o 4x4) e due cambi (manuale o automatico), in grado di soddisfare al meglio le esigenze di mobilità dei clienti italiani.



Nuovo DACIA Duster ha un listino che parte da 19.700 euro corrispondenti alla versione bifuel ECO-G 100 turbo benzina + GPL in allestimento Essential.



La motorizzazione TCe 130 a benzina con tecnologia mild hybrid a 48V viene proposto da 22.900 euro (in allestimento Expression, 1.500 euro in più rispetto al pari allestimento con motorizzazione ECO-G 100).



La trazione 4x4 richiede 2.500 euro in più rispetto alla versione 4x2 ed è ottenibile con motorizzazione TCe 130 mild hybrid, con un listino quindi di 25.400 euro. Al vertice della gamma si posiziona la motorizzazione full HYBRID 140 con cambio automatico che è disponibile da 26.400 euro in allestimento Expression.