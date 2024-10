Duster Oroch (2015), pick-up ideale per il lavoro e il tempo libero

Immaginate una strada che si estende verso l’infinito, la libertà di esplorare senza limiti e, al tuo fianco, un veicolo espressione di robustezza, stile e versatilità. Entrava qui in scena, nel 2015, il Renault Duster Oroch, un pick-up che non era solo un mezzo di trasporto. Costituiva la compagna di viaggio ideale per affrontare sfide quotidiane e avventure fuori dall’ordinario.