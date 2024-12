Fonte: Ufficio Stampa Stellantis C'è un nuovo motore diesel per il Peugeot Landtrek

Il Peugeot Landtrek è stato lanciato nel corso del 2020 e viene ora aggiornato con diverse novità dalla Casa francese, sempre più intenzionata a rafforzare la gamma in tutti i segmenti di mercato. Il pick-up, in particolare, è un modello chiave per Peugeot che punta a crescere in alcuni mercati, come il Sud America, il Medio Oriente e l’Africa, dove questo tipo di veicoli è particolarmente richiesto. La nuova versione di Landtrek include un nuovo motore diesel Multijet che punta a garantire ancora più efficienza. Per Peugeot, che di recente ha allargato la gamma SUV, si tratta di un’aggiunta chiave.

Un nuovo motore

La grande novità dell’aggiornamento del Peugeot Landtrek è rappresentata dal motore turbodiesel 4 cilindri Multijet da 2.184 cc in grado di erogare una potenza massima di 200 CV e una coppia motrice di 450 Nm. Il motore in questione è abbinabile al nuovo cambio automatico EAT8 a 8 rapporti ma può essere ordinato anche in una versione con un più tradizionale cambio manuale a 6 marce. Il nuovo diesel, tecnologia a cui Peugeot ha già detto addio su diverse auto, è dotato di servosterzo elettrico e può essere utilizzato in quattro diverse modalità (Normal, Sport, Snow e Sand), andando a scegliere, di volta in volta, la versione più adatta alle proprie necessità.

Il propulsore rappresenta un elemento centrale della gamma ma il pick-up è disponibile anche in un’altra variante a gasolio, con il motore diesel 1,9 litri da 150 CV e 350 Nm, abbinato al cambio manuale a 6 marce, oltre che con una variante benzina 2.4 litri che eroga 210 CV di potenza e 320 Nm di coppia motrice, con possibilità di abbinamento al manuale oppure all’automatico a 6 marce. Il pick-up è disponibile con trasmissione 4×2 oppure 4×4 con marce ridotte. Da segnalare anche una capacità di traino di 3.500 chilogrammi (nella versione con il nuovo diesel da 200 CV, altrimenti 3.000 chilogrammi) e una portata di 1.400 chilogrammi.

Per i suoi clienti, Peugeot Landtrek offre, quindi, tante opzione, garantendo la possibilità di poter puntare su un pick-up che, dal punto di vista della motorizzazione e delle caratteristiche tecniche, può adattarsi a quelle che sono le proprie esigenze, grazie a una gamma ricca e articolata.

Un pick-up aggiornato

Tra le novità del Peugeot Landtrek ci sono anche diversi aggiornamenti progettuali e tecnologici che mirano a rendere il pick-up francese uno dei top del suo segmento. Il modello è lungo 5,33 metri, nella versione con cabina doppia. La versione con cabina singola, invece, è lunga 5,39 metri. La larghezza è di 1,92 metri. All’interno c’è una plancia dal design moderno, con un ampio display touch da 10 pollici, con interfaccia rinnovata e arricchita da un sistema di widget. Da segnalare anche la compatibilità con Android Auto e Apple Car Play, in versione wireless.

Per l’accesso alle principali funzioni essenziali, sotto la display, il pick-up conserva un sistema di interruttori a levetta. Da segnalare anche un quadro strumenti digitale da 7 pollici. La dotazione può comprende anche una o quattro telecamere per facilitare le manovre urbane e fuoristrada. Alcuni elementi della dotazione sono disponibili solo nella nuova variante con il diesel da 200 CV. Bisogna sottolineare, inoltre, che il pick-up è un veicolo globale, con Peugeot che distribuisce il modello in vari mercato. L’effettiva dotazione, quindi, varia in base al mercato di commercializzazione.