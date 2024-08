Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Il Peugeot 5008 si prepara a registrare un importante aggiornamento. La terza generazione del SUV sarà nelle concessionarie nel corso del prossimo autunno, con l’obiettivo di diventare un nuovo punto di riferimento per la sempre più ricca gamma della Casa francese, brand di riferimento in Europa per il Gruppo Stellantis. Il salto generazionale porterà a un allargamento della gamma, con l’uscita di scena dei diesel e, soprattutto, con una serie di versioni elettrificate che permetteranno al nuovo 5008 di adattarsi alle nuove esigenze del mercato delle quattro ruote europeo.

Una nuova piattaforma

La base di partenza del progetto della nuova generazione del Peugeot 5008 è la piattaforma STLA Medium, architettura destinata a ricoprire un ruolo centrale per il futuro di Stellantis, che ha già realizzato e continuerà a realizzare diversi modelli a partire da questa piattaforma, come la Nuova Peugeot 3008. La Medium è ideale per i modelli di segmento C e D e si adatta perfettamente alle esigenze della Peugeot 5008, anche in termini di elettrificazione. Il nuovo SUV è lungo 4,79 metri (con un incremento di ben 15 centimetri rispetto alla generazione precedente) con un passo di 2,90 metri. Il modello può ospitare fino a 7 persone, con una capacità di carico che parte da 259 litri (e arriva a 2.232 litri).

Una gamma completa

Peugeot ha scelto la strada dell’elettrificazione per la nuova generazione del suo SUV. Tale strada passa per la realizzazione di un’oramai essenziale versione elettrica a cui si affiancheranno due varianti Hybrid. Dal prossimo anno, anche in base alla risposta del mercato, il nuovo Peugeot 5008 potrebbe registrare ulteriori novità, andando ad arricchire ulteriormente la sua gamma con motorizzazioni in linea con quelle che saranno le richieste della clientela. Già al lancio, in ogni caso, la gamma sarà molto interessante.

La versione elettrica è dotata di un motore da 210 CV e di una batteria da 73 kWh e sarà in grado di percorrere fino a 502 chilometri, nel ciclo WLTP. Il SUV si prepara ad arrivare sulle strade anche in una variante Hybrid a 48 V (con possibilità di percorrere brevi tratti in modalità a zero emissioni). Questa versione ha un motore benzina da 136 CV abbinato a un’unità elettrica e a un cambio a doppia frizione e sei marce. C’è spazio anche per una versione plug-in hybrid, con motore benzina da 150 CV e motore elettrico da 125 CV oltre che con una batteria da 17,8 kWh che può garantire fino a 80 chilometri di autonomia in modalità a zero emissioni.

Altre due elettriche

Peugeot ha in programma di realizzare altre due varianti della nuova generazione di Peugeot 5008. In futuro, infatti, arriverà una versione “long range” con batteria da 96 kWh e autonomia fino a 660 chilometri. Questa versione sarà mossa da un motore elettrico da 230 CV. In arrivo, inoltre, c’è anche una versione Dual Motor, con un motore elettrico all’anteriore e uno al posteriore, per una potenza complessiva di 322 CV. Questa terza variante elettrica del SUV sarà dotata della stessa batteria da 73 kWh utilizzata dalla prima variante. Per il momento, non è prevista una versione long range con trazione integrale.