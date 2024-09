Peugeot E-5008: il SUV 100% elettrico che ridefinisce lo spazio e l’autonomia

Nel mondo dell’automobile, l’innovazione è una costante che non conosce sosta. Peugeot, con il suo nuovo E-5008, porta avanti questa tradizione, introducendo sul mercato un SUV completamente elettrico che non solo abbraccia il futuro della mobilità, ma lo ridefinisce. Dotato di uno spazio eccezionale per sette passeggeri e un’autonomia che arriva fino a 660 km, il nuovo E-5008 si posiziona come un punto di riferimento nel segmento dei SUV elettrici.

Un design che unisce dinamismo e raffinatezza

Nuovo Peugeot E-5008 colpisce immediatamente per il suo design deciso e raffinato. La linea di cintura alta, le spalle pronunciate e la silhouette dinamica conferiscono al SUV una presenza forte e imponente su strada. Con una lunghezza di 4,79 metri, una larghezza di 1,89 metri e un’altezza di 1,69 metri, le dimensioni del E-5008 sottolineano il carattere robusto tipico dei SUV, senza sacrificare l’eleganza e la fluidità delle linee.

L’attenzione ai dettagli è evidente anche nella sofisticata calandra, che si fonde armoniosamente con il colore della carrozzeria, e nei fari a LED ultracompatti, di serie su tutte le versioni. Per la versione GT, Peugeot ha introdotto la nuova tecnologia Pixel LED, che adatta l’illuminazione in base alle condizioni del traffico, migliorando la visibilità senza disturbare gli altri utenti della strada.

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot

Interni accoglienti e high-tech

Entrando nell’abitacolo di Peugeot E-5008, si è immediatamente colpiti dall’atmosfera accogliente e tecnologica. Il cuore dell’esperienza di guida è il nuovo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit, che presenta un display flottante da 21 pollici, unico nel suo genere. Questo schermo, curvato verso il conducente, combina il display degli strumenti e il touchscreen centrale, offrendo un’interfaccia user-friendly e di alta qualità.

Il volante compatto, elemento distintivo del i-Cockpit, è stato ulteriormente migliorato per garantire maggiore comfort e sensazioni di guida più coinvolgenti. I comandi sul volante sono ora capaci di rilevare automaticamente la presenza delle dita del conducente, evitando attivazioni accidentali e migliorando l’ergonomia complessiva.

Spazio per tutti, comfort per ciascuno

Uno degli aspetti più sorprendenti del nuovo E-5008 è la sua capacità di ospitare comodamente fino a sette passeggeri. Grazie al passo generoso di 2,90 metri, lo spazio interno è ottimizzato per garantire comfort a tutti gli occupanti, inclusi quelli della terza fila, spesso trascurati nei SUV di grandi dimensioni.

La seconda fila di sedili è dotata di una panca scorrevole 60/40 con schienali regolabili in modo indipendente, offrendo una modularità eccezionale. Il sistema Easy Access, che permette di inclinare e far scorrere i sedili della seconda fila con un semplice comando, facilita l’accesso alla terza fila, rendendo l’esperienza a bordo più agevole per tutti.

Prestazioni elettriche al top

La piattaforma STLA Medium, su cui è basato il nuovo E-5008, rappresenta un punto di svolta per Peugeot. Progettata per massimizzare l’efficienza, questa piattaforma permette al SUV di raggiungere un’autonomia fino a 660 km, un risultato eccezionale per un veicolo di queste dimensioni. Il tempo di ricarica è altrettanto impressionante: dal 20% all’80% in soli 30 minuti, consentendo viaggi lunghi con tempi di sosta ridotti al minimo.

La gamma E-5008 offre diverse opzioni di motorizzazione per soddisfare tutte le esigenze. Oltre ai tre motori elettrici disponibili (210 CV, 230 CV a lunga autonomia e 320 CV a 4 ruote motrici Dual Motor), Peugeot propone anche due propulsori elettrificati: un ibrido a 48V da 136 CV e un ibrido Plug-In da 195 CV. Queste opzioni permettono di scegliere la configurazione più adatta alle proprie esigenze, senza compromettere le prestazioni.

Sicurezza e assistenza alla guida di ultima generazione

La sicurezza è un aspetto centrale del nuovo Peugeot E-5008, che offre oltre 40 sistemi di assistenza alla guida e dotazioni di sicurezza all’avanguardia. Tra questi, il Drive Assist Plus 2.0, che combina Adaptive Cruise Control, mantenimento della corsia e assistenza alla guida semi-autonoma, riducendo il carico di lavoro del conducente durante i lunghi viaggi.

Il sistema di raccomandazione anticipata della velocità, che rileva i cambiamenti nei limiti di velocità e suggerisce regolazioni appropriate, rappresenta un ulteriore passo avanti verso la guida autonoma. In condizioni di pioggia, ad esempio, il sistema suggerisce immediatamente di ridurre la velocità, migliorando la sicurezza in ogni situazione.

Un baule versatile per ogni esigenza

Il bagagliaio di Peugeot E-5008 è altrettanto versatile quanto l’abitacolo. Con una capacità di 748 dm3 in configurazione a 5 posti, che può essere estesa fino a 1.815 dm3 abbattendo i sedili posteriori, lo spazio di carico è tra i migliori della categoria. Anche in configurazione a 7 posti, il bagagliaio offre un volume sufficiente per ospitare bagagli e attrezzature di vario tipo, grazie alla modularità avanzata dei sedili.

Il portellone elettrico, di serie sulla versione GT, facilita le operazioni di carico e scarico, rendendo il SUV pratico e funzionale in tutte le situazioni. Inoltre, il pavimento del bagagliaio può essere sollevato e riposto verticalmente, liberando ulteriore spazio per i bagagli più ingombranti.

Un nuovo standard per i SUV elettrici

Peugeot E-5008 si presenta come un SUV rivoluzionario, capace di coniugare spazio, comfort e prestazioni elettriche di alto livello. Con il suo design raffinato, gli interni high-tech e un’autonomia che fa invidia a molti concorrenti, il nuovo E-5008 non solo soddisfa le aspettative dei clienti, ma le supera, stabilendo nuovi standard nel segmento dei SUV elettrici.

In vendita dall’autunno 2024, Peugeot E-5008 si prepara a diventare un punto di riferimento per chi cerca un SUV elettrico capace di offrire spazio per sette passeggeri, senza compromessi su comfort, sicurezza e prestazioni. Con la sua garanzia di 8 anni o 160.000 km, Peugeot dimostra ancora una volta la sua fiducia nella qualità e affidabilità dei propri prodotti, offrendo tranquillità ai propri clienti in ogni viaggio.