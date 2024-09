Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Il SUV francese a 7 posti è ordinabile

Con l’apertura degli ordini, la Nuova Peugeot 5008 è ora pronta a conquistare il mercato italiano con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento del settore per quanto riguarda i SUV a 7 posti, un segmento di mercato con poche opzioni a disposizione (almeno in Europa) per gli automobilisti. Il nuovo modello di Peugeot è ora disponibile con una gamma completamente elettrificata.

I clienti interessati all’acquisto, infatti, hanno la possibilità di scegliere tra due varianti, una con motore benzina e sistema Mild Hybrid e una con motore elettrico, per una mobilità a zero emissioni. È in arrivo anche la variante Plug-in Hybrid. Ricordiamo che il SUV si basa sulla piattaforma STLA Medium, la stessa già utilizzata anche per la Nuova Peugeot 3008. Il modello è lungo quasi 4,8 metri, con un passo di 2,9 metri e può ospitare fino a 7 persone. La capacità di carico è di 259 litri ma può arrivare fino a 2.232 litri.

Il SUV debutta sul mercato

La Nuova Peugeot 5008 arriva sul mercato italiano in due allestimenti, la versione Allure e la versione GT. In una fase successiva, la gamma potrebbe arricchirsi con ulteriori novità. La versione Allure ha i cerchi in lega da 20 pollici, i fari full LED e i sensori di parcheggio posteriori con telecamera HD. Nell’abitacolo ci sono anche due display da 10 pollici, con un sistema di infotainment che permette anche l’uso wireless di Android Auto e Apple CarPlay.

L’allestimento GT aggiunge alla dotazione di serie anche il portellone elettrico, i sensori di parcheggio anteriori, la livrea bicolore con tetto nero a contrasto e i fari Pixel LED.All’interno troviamo i rivestimenti in TEP e Alcantara oltre al Peugeot Panoramic i-Cockpit con display curvo da 21 pollici. Gli allestimenti sono personalizzabili con alcuni optional e con vari pack che permettono di integrare la dotazione di serie.

La gamma di motorizzazioni include la versione con il motore benzina da 136 CV e un’unità elettrica di supporto che vanno a costituire un sistema Mild Hybrid, insieme al cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti. C’è poi la versione elettrica, con motore da 210 CV e batteria da 73 kWh (per un’autonomia nel ciclo WLTP che raggiunge i 502 chilometri). In futuro, la gamma del SUV a 7 posti della Casa francese si arricchirà con l’arrivo di ulteriori varianti.

È già confermata, ad esempio, la nuova versione Plug-In Hybrid che permetterà di sfruttare l’ibrido, con la possibilità di utilizzo anche a zero emissioni. Questa versione avrà un motore benzina da 150 CV, un motore elettrico da 125 CV e una batteria da 17,8 kWh, per un’autonomia in modalità elettrica di 80 chilometri. In futuro è in arrivo anche una seconda elettrica.

I prezzi

La gamma della Peugeot 5008 parte da 41.700 euro. L’importo in questione si riferisce alla versione Mild Hybrid con allestimento Allure. Tale variante è disponibile anche con l’allestimento GT e con un prezzo che cresce fino a 45.850 euro. Per quanto riguarda la versione elettrica, denominata E-5008, invece, il listino parte da 47.730 euro per la versione Allure. La versione GT è ordinabile con prezzi da 52.180 euro. La versione Plug-in Hybrid del SUV a 7 posti della Csaa francese arriverà sul mercato con prezzi da 47.950 euro.