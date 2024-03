Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot La gamma dei SUV Peugeot è ancora più ricca con la nuova E-5008

Peugeot reclama le luci della ribalta per quanto riguarda i SUV. Ma lo fa nel suo stile: elegante, imponente e performante. Tratti connaturati nella Peugeot E-5008, una vettura a 7 posti adatta a ogni tipo di clientela, soprattutto di chi si considera un edonista. Perché la propensione al bello costituisce il pilastro della neoarrivata, affinché il mercato risponda in modo caloroso. La scelta di puntare su un mezzo a ruote alte sarà forse poco originale. Tuttavia, il modello ha un’abitabilità con pochi eguali.

Sotto il profilo estetico, risaltano le linee fluide e il profilo slanciato. Che agiscono da contraltare alla forte presenza su strada, visto il generoso spazio per testa e gambe. Ma su questo ci sarà modo di riparlarne. E lo stesso vale in proposito ai powertrain, che saranno perlopiù elettrici, affiancati da sistemi ibridi. I secondi avranno una soglia d’accesso meno gravosa, benché sia troppo presto per sbilanciarsi sulle cifre.

Visibilità ottimale con i fari Pixel LED adattivi

Con la forte concorrenza che interessa il settore, l’immagine di un veicolo rimane uno dei maggiori trigger all’acquisto. Attraverso uno studio minuzioso, il centro stile del Leone ha combinato nella Peugeot E-5008 forme accattivanti e un’eccellente aerodinamica. Il frontale sfoggia una firma luminosa distintiva e una calandra integrata, mentre i cerchi in lega da 19 o 20 pollici di diametro donano un tocco di modernità e sportività.

In segno di rispetto verso l’ecosistema, Peugeot impiega più di 500 kg di materiali ecologici, soprattutto l’acciaio e l’alluminio green, costituenti il 60% del totale. L’impatto complessivo è ulteriormente ridotto e nella presentazione dell’auto il brand transalpino lo pone in bella evidenza, fiera dei traguardi tagliati.

Evolversi significa, però, anche abbracciare le innovazioni nella sicurezza. Purtroppo, ancora oggi il numero degli incidenti risulta elevato e le Case hanno una grossa responsabilità nel migliorare la tecnologia. Il corso avviato dalle sorelle 408 ed E-3008 prosegue e fa tesoro delle competenze maturate nel team.

In qualsiasi condizione di guida, i conducenti dello Sport Utility di matrice francofona disporranno di una visibilità ottimale dell’ambiente circostante, specie nella versione GT, integrante di serie i fari Pixel LED adattivi. Il tetto panoramico in vetro conferisce un abitacolo e luminoso, che di certo un forte impatto lo lascia.

A livello di colorazioni, diminuiscono gli inserti decorativi sulla carrozzeria e dicono addio le parti cromate. Ne prendono il posto dettagli verniciati – Meteor Grey e Orbital Black – su elementi ad hoc. La tavolozza annovera sei differenti tonalità, più la bicolore con tetto nero lucido sulla GT.

“Cervello elettronico” evoluto e vano bagagli fino a 1.815 l

Sentirsi a proprio agio è questione di un attimo sulla Peugeot E-5008, complice l’i-Cockpit panoramico, dotato di ampio schermo da 21 pollici, intuitivo nei meccanismi, anche per chi di solito “litiga” con le moderne tecnologie. E poi, così come per altri modelli della gamma Peugeot, le distrazioni vengono ridotte al minimo: di dimensioni compatte, il volante ha i cosiddetti i-Toggle, ovvero dei pratici comandi integrati.

Sembra di stare in un salotto, accolti da sedili comodi e avvolgenti, differenti in base all’allestimento: pelle o tessuto nell’Allure, pelle e Alcantara nella GT. Nella prospettiva di viaggi lunghi, è indicata la seduta ergonomica per la prevenzione dei mal di schiena (su richiesta), realizzata in collaborazione con l’associazione tedesca AGR, specializzata nel prevenire i mal di schiena.

Di spazio ve n’è in abbondanza, adatto ad accogliere famiglie numerose, e la terza fila di sedili facilmente accessibile assicura versatilità. Il bagagliaio modulare con capienza da 748 a 1.815 litri consente di trasportare senza fatica valigie e attrezzature di vario tipo. E ne saranno gradi pure coloro che non vedono l’ora di partire all’avventura.

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot

La Peugeot E-5008 fa un’ottima figura pure sul fronte dell’infotainment. Con navigazione connessa e servizi in tempo reale, il salotto allestito mette gli occupanti a loro perfetto agio. Il “cervello elettronico” sa distinguere conducente e passeggero nell’esecuzione dei comandi vocali.

A supporto degli utenti, opera l’intelligenza artificiale Chat GPT (concessa in modalità gratuita ai primi 10.000 richiedenti), capace di soddisfare la richiesta di informazioni. E gli aggiornamenti avvengono in modalità over-the-air (OTA), cioè via etere, che permettono di mantenere il mezzo sempre aggiornato, senza l’incombenza di doversi recare in officina. Tutto procede da remoto, per un risparmio di tempo.

Siccome il “cuore pulsante” è un powertrain elettrico – e le colonnine, seppur in aumento, sono meno diffuse dei classici distributori di carburante – torna utile la pianificazione del viaggio. È sufficiente inserire la destinazione e il navigatore interno definirà l’itinerario più indicato. Si contano tre modalità di ottimizzazione: EV Trip Planner (preliminare), EV Routing (in marcia) ed E-Routes by Free2move Charge (con feature avanzate).

Tramite l’app per smartphone MyPeugeot si accede numerose funzioni. L’assistenza alla guida di livello 2 (il massimo autorizzato dall’Unione Europea) con Drive Assist Plus 2.0 pone l’automobilista in una posizione privilegiata. Previo esborso di un extra, è possibile implementare quattro telecamere collocate vicino alle ruote anteriori e posteriori e 12 sensori sparsi intorno alla vettura.

Tre unità elettriche, due ibride

Nella versione Dual Motor a 4 ruote motrici, il nuovo SUV Peugeot E-5008 sprigiona 237 kW (320 CV), con il modulo anteriore da 345 Nm di coppia motrice massima e il posteriore da 170 Nm, coniuga performance eccellenti e un’aderenza ottimale in qualsiasi scenario di guida. In alternativa, il listino avrà due unità solo elettriche, da 210 e 230 CV long range, nonché due di natura ibrida, 48 Volt da 136 CV e plug-in da 195 CV.

La batteria da 400V con capacità di 98 kWh offre un’autonomia fino a 660 km nel ciclo WLTP (in attesa di omologazione). Si ricarica rapidamente fino a 160 kW, il che si traduce in un recupero dal 20 all’80% di percorrenza in appena 30 minuti. E la pompa di calore aiuta a perfezionare l’efficienza energetica.

Il via alle vendite del nuovo Sport Utility Peugeot E-5008 avverrà nell’autunno del 2024, inizialmente solo in configurazione 210 Standard Range. Prevedrà due livelli di allestimento, Allure e GT, e tre pacchetti opzionali, in maniera da soddisfare i diversi gusti ed esigenze della community. Bocche cucite sui prezzi. Nella formula d’acquisto sarà inclusa una garanzia dalla durata di 8 anni/160.000 km sia in merito alla batteria sia a motore elettrico, caricabatterie e tanto altro.