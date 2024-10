Peugeot E-5008: l’evoluzione del SUV elettrico al Salone Auto Torino 2024

Peugeot ha scelto il palcoscenico del Salone Auto Torino 2024 per presentare le sue ultime innovazioni elettriche, con il nuovissimo Peugeot E-5008 al centro dell’attenzione. Questo SUV elettrico di ultima generazione, disponibile anche in versione ibrida, si distingue non solo per le sue prestazioni e autonomia, ma anche per l’eccezionale spaziosità e comfort degli interni. Il Salone, che quest’anno ha visto la partecipazione di 41 costruttori, è stato il teatro perfetto per il lancio di modelli che rappresentano il futuro della mobilità sostenibile, con Peugeot tra i protagonisti più attesi.

Un SUV elettrico che ridefinisce il segmento

Peugeot E-5008 si presenta come il primo SUV 100% elettrico del suo segmento capace di ospitare fino a sette passeggeri. Con un’autonomia che arriva fino a 668 km e uno spazio interno eccezionale, questo modello incarna una delle proposte più complete attualmente disponibili sul mercato. Progettato e prodotto in Francia, nuovo E-5008 unisce l’eleganza tipica del design Peugeot alla funzionalità, rispondendo in modo efficace alle esigenze delle famiglie e di chi cerca un’auto versatile per lunghi viaggi senza sacrificare la sostenibilità.

Uno degli aspetti più innovativi di questo SUV è la sua capacità di ricarica ultrarapida: può recuperare 100 km di autonomia in soli 10 minuti grazie alla ricarica da 160 kW. Il modello è disponibile in due versioni principali: Allure e GT, con prezzi a partire da 47.730 euro per la versione Allure e 52.180 euro per la versione GT.

L’evoluzione ibrida per una mobilità a misura di tutti

Oltre alla versione completamente elettrica, Peugeot ha deciso di offrire il suo 5008 anche nelle varianti Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 e Hybrid 136 e-DCS6, con l’obiettivo di supportare la transizione verso la mobilità elettrica. La variante Plug-in Hybrid combina un motore a benzina da 150 CV con un motore elettrico da 92 kW, offrendo una potenza combinata di 195 CV e un’autonomia di guida in modalità completamente elettrica fino a 82 km.

La versione Hybrid 136 e-DCS6, invece, si distingue per l’efficienza nei consumi: il motore da 136 CV abbinato alla tecnologia mild hybrid da 48V permette una riduzione del consumo di carburante fino al 15% rispetto ai motori a benzina convenzionali, rendendolo ideale per chi percorre lunghi tragitti in città. Entrambe le versioni ibride partono da un prezzo rispettivamente di 47.950 euro e 41.700 euro, rendendo la gamma 5008 accessibile a un’ampia varietà di clienti.

Tecnologia e comfort di bordo

L’esperienza a bordo del nuovo E-5008 è un punto di forza ineguagliabile. Il SUV è dotato del i-Cockpit panoramico con uno schermo curvo e flottante da 21 pollici, che rappresenta il cuore del sistema di infotainment. La sensazione di lusso e modernità è ulteriormente accentuata dalla qualità dei materiali e dall’attenzione al dettaglio. I sedili della seconda fila sono completamente regolabili e offrono ampio spazio per le gambe, mentre la terza fila di sedili permette una configurazione altamente modulare, adattandosi facilmente alle diverse esigenze di trasporto.

Il bagagliaio di Peugeot E-5008 stabilisce nuovi standard nel segmento, con una capacità massima di 1.815 litri in configurazione a due posti e 916 litri nella versione a cinque posti. Questo spazio extra si traduce in una maggiore praticità per le famiglie numerose o per chi ha bisogno di trasportare molti bagagli senza rinunciare al comfort dei passeggeri.

Dotazioni di sicurezza e assistenza alla guida

Le versioni Allure e GT di Peugeot E-5008 includono una serie di dotazioni di sicurezza e assistenza alla guida che posizionano il modello tra i più avanzati della sua categoria. I sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la telecamera posteriore HD e i fari a LED sono solo alcune delle caratteristiche standard. La versione GT, inoltre, offre fari Pixel LED, portellone posteriore motorizzato, sedili riscaldati e illuminazione ambientale personalizzabile, creando un ambiente di guida altamente confortevole e tecnologicamente avanzato.

Prodotto con un approccio sostenibile

Peugeot ha dimostrato grande impegno verso la sostenibilità con l’E-5008, utilizzando materiali riciclati per il 23% della massa totale del veicolo. Il motore elettrico viene prodotto in Francia, in collaborazione con la joint venture Stellantis-Nidec. Questo impegno per l’ambiente si riflette anche nelle opzioni di ricarica offerte, che garantiscono una gestione energetica efficiente e tempi di ricarica ridotti.

Un futuro elettrico per Peugeot

La partecipazione di Peugeot al Salone Auto Torino 2024 ha confermato la visione del marchio verso un futuro dominato dall’elettrificazione. Il brand, insieme ad altre Case automobilistiche di spicco, ha presentato le sue innovazioni in un evento ricco di anteprime e modelli iconici. L’attenzione al design, la sostenibilità e la tecnologia sono stati i temi principali della manifestazione, con Peugeot che ha dimostrato come sia possibile combinare queste caratteristiche in un SUV elettrico di grande valore come l’E-5008.

Con il nuovo E-5008, Peugeot non si limita a soddisfare le esigenze attuali del mercato, ma guarda con determinazione al futuro della mobilità sostenibile, offrendo soluzioni innovative e accessibili per tutti i clienti.