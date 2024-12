Fonte: Ferrari Media Centre La classifica è stilata da Forbes

I piloti di Formula 1 sono tra gli sportivi più pagati al mondo e spesso raggiungono cifre incredibili. A far luce sui guadagni effettivi dei piloti è una nuova indagine di Forbes che ha realizzato una Top 10 degli stipendi dei piloti di Formula 1 con l’obiettivo di individuare il più ricco o, quanto meno, chi è stato pagato meglio nel corso dell’ultima stagione. I dati non sono ufficiali ma l’autorevolezza della fonte rende la classifica molto indicativa su quelli che sono gli stipendi effettivi dei piloti che hanno portato in pista le monoposto di Formula 1 nel corso della stagione 2024. Dal prossimo anno, con l’arrivo di Hamilton in Ferrari e un mondiale tutto da vivere, le cose potrebbero cambiare. Vediamo i dettagli:

La Top 10 dei più pagati

Secondo i dati raccolti da Forbes, la Top 10 dei piloti più pagati nel corso dell’ultima stagione di Formula 1 vede al decimo posto Pierre Gasly che ha chiuso la stagione con 42 punti, ottenendo buoni risultati con la sua Alpine, decisamente inferiore rispetto ad altre vetture. Lo stipendio del pilota è stato di circa 12 milioni di dollari.

In nona posizione, invece, c’è Carlos Sainz, all’ultima stagione in Ferrari prima del passaggio in Williams. Il pilota ha ottenuto due vittorie e ha chiuso al 5° posto nella classifica generale. Lo stipendio di Sainz è stato di 19 milioni di dollari. In ottava posizione, invece, c’è Sergio Perez che ha ottenuto da Red Bull ben 19,5 milioni di dollari per la stagione 2024 (grazie anche a oltre 7 milioni di bonus).

Scorrendo la classifica troviamo, al settimo posto, Oscar Piastri, che ha ricevuto da McLaren uno stipendio da ben 22 milioni di dollari (con ben 17 milioni di dollari frutto dei bonus ottenuti durante la stagione). In sesta posizione, invece, troviamo George Russell che ha ottenuto 23 milioni di dollari da Mercedes, riuscendo a chiudere anche la stagione con alcuni punti di vantaggio su Hamilton.

Quinta posizione per Charles Leclerc. Il pilota ha ottenuto ben 27 milioni di dollari da Ferrari, sfruttando al meglio i bonus previsti dal contratto che gli sono valsi uno stipendio aggiuntivo di 12 milioni di dollari. Con il titolo costruttori, sfuggito all’ultima gara, lo stipendio sarebbe stato più alto. Quarta posizione nella Top 10 degli stipendi più alti di Formula 1 per Fernando Alonso. L’ex campione del mondo ha ottenuto 27,5 milioni di dollari da Aston Martin.

Il podio

Il podio della classifica degli stipendi in Formula 1 vede Lando Norris al terzo posto, con un guadagno di 35 milioni di dollari, grazie a ben 23 milioni di dollari di bonus. Il pilota di McLaren è riuscito a sfruttare al meglio la struttura contrattuale, ottenendo vari premi extra e incrementando in modo significativo il suo stipendio.

Le prime due posizioni della classifica sono facilmente prevedibili: in seconda posizione troviamo, infatti, Lewis Hamilton che ha ottenuto 57 milioni di dollari di stipendio nel corso del 2024, ultima stagione in Mercedes. Per Hamilton, solo 2 milioni di dollari sono i bonus garantiti dal contratto. Il resto è stipendio base.

Prima posizione per Max Verstappen, che stacca nettamente i rivali. Il campione del mondo ha ottenuto 75 milioni di dollari di stipendio, incrementando con 15 milioni di dollari di bonus il suo stipendio base di 60 milioni. A garantire questo risultato sono state anche le 9 vittorie ottenute nel corso della stagione appena terminata.