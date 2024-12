Numeri molto positivi per il mercato delle due ruote in Italia: vendite in crescita nel mese di novembre 2024 e dati record dall'inizio dell'anno

Fonte: iStock Mercato due ruote, numeri positivi in Italia.

Il mese di novembre del 2024 è stato molto positivo per il mercato delle due ruote a motore in Italia: sono salite le nuove immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori nel nostro Paese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Stando ai dati pubblicati da parte di Confindustria ANCMA, l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, a novembre 2024 le immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori in Italia sono salite dell’8,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Mercato due ruote: numeri in crescita per moto, scooter e ciclomotori

I numeri positivi sono spinti dal forte interesse che gli italiani continuano a dimostrare nei confronti di questa forma di mobilità: la progressione annua sul 2023 è del 4,8% in più. A favorire le nuove immatricolazioni, in parte, sono state anche le dinamiche legate al passaggio all’Euro 5+, il nuovo standard di omologazione moto in tema di emissioni che entrerà in vigore per tutti i veicoli in commercio a partire dal 2025.

Nel mese di novembre il mercato delle due ruote in Italia ha fatto registrare una crescita dell’8,8% pari a 18.278 veicoli immatricolati. L’aumento più significativo è stato quello che riguarda i ciclomotori, con immatricolazioni salite del 12,26% e 1.172 veicoli messi in strada: si tratta del miglior risultato dall’inizio dell’anno. Bene anche gli scooter con un aumento del 10,59% e ben 9.272 unità vendute; per quanto riguarda le moto l’incremento è pari al 6,38% con 7.834 nuovi mezzi su strada.

Il confronto con il 2023

Gli ottimi numeri registrati nel mese di novembre vanno a consolidare il totale annuo del 2024 con un aumento di immatricolazioni pari al 4,82% in più rispetto alle vendite del 2023: grazie ai 343.724 nuovi mezzi messi su strada, con un mese di anticipo sulla fine dell’anno sono già stati superati i volumi di vendite registrati nel 2023, chiuso a quota 337.773 veicoli.

Entrando più nel dettaglio, le moto sono cresciute del 6,14% con 149.688 veicoli immatricolati; seguono gli scooter con 176.816 unità vendute, un incremento del 4,65% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e poi i ciclomotori, unico segmento preceduto dal segno meno, in virtù delle 17.220 unità che si traducono in una flessione del 4,08% su base annua.

Numeri positivi anche per il mercato elettrico delle due ruote a novembre 2024: come si legge nel comunicato di ANCMA, beneficiando del passaggio di fine serie, per il secondo mese consecutivo si è registrato un parziale positivo con 693 veicoli registrati e una crescita del 26%.

L’analisi per modelli e cilindrata

Dall’inizio del 2024 e fino al mese di novembre, in totale sono stati immatricolati 171.441 scooter: di questi 77.814 con una cilindrata fino a 125 cc, quella che ha fatto registrare il maggior numero di vendite; seguono i modelli da 251 a 500 cc (53.381), da 126 a 250 cc (28.392), oltre i 600 cc (7.692) e da 501 a 600 cc (5.151).

Per quanto riguarda le moto, la fascia preferita dagli italiani è stata quella dei modelli con cilindrata compresa tra 751 e 1.000 cc: nei primi undici mesi dell’anno ha fatto generare 39.827 nuove immatricolazioni, il 5,35% in più rispetto allo stesso arco temporale del 2023.

Le categoria di moto più acquistate in Italia da gennaio a novembre del 2024 è stata quella delle enduro con 60.470 immatricolazioni, l’8,69% in più rispetto al 2023; seguono le naked (51.581), le turismo (16.574), le sportive (8.644) e le custom (7.878). Tutti i dati provengono dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e sono stati elaborati da UNRAE per ANCMA.