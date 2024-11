La classifica delle moto e degli scooter più venduti in Italia fino a ottobre 2024 vede Benelli, tra le moto, e Honda, tra gli scooter come protagonisti

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte: Ufficio Stampa Benelli Honda e Benelli dominano le classifiche

Il mercato delle due ruote in Italia ha registrato un leggerissimo calo (-0,61%) nel corso del mese di ottobre 2024, con dati positivi per gli scooter, che crescono del 4%. Complessivamente, le immatricolazioni hanno superato quota 25.000 unità. Di questi, oltre 13.000 unità sono scooter.

Il parziale annuo, ovvero il periodo compreso tra gennaio e ottobre 2024, vede un totale di 325.441 unità immatricolate con una crescita del 4,6% su base annua e dati positivi sia per le moto (+6%) che per gli scooter (+4%). Da segnalare i risultati negativi per i modelli elettrici, in calo del 19,6% nel 2024 con un totale di 8.957 unità immatricolate (il market share è inferiore al 3%).

I dati forniti dal MIT ed elaborati da UNRAE per ANCMA ci permettono di dare uno sguardo alle moto e agli scooter più venduti fino a ottobre 2024 in Italia. I due segmenti di mercato hanno protagonisti ben precisi con Benelli che domina la classifica delle moto e che, quasi sicuramente, riuscirà a conquistare la prima posizione a fine anno. Per gli scooter, invece, è Honda a giocare il ruolo della protagonista, con la sua gamma SH che, proprio nelle scorse settimane, ha celebrato i primi 40 anni di storia. Vediamo, quindi, le Top 10 dei due segmenti.

Le moto: dominano le enduro

A guidare la classifica delle moto più vendute in Italia è Benelli con la sua TRK 702 / TRK 702 X. La enduro della Casa italiana ha toccato quota 6.226 unità immatricolate nel corso dei primi 10 mesi dell’anno in corso. Seconda posizione per BMW con la R 1300 GS che ha raggiunto un totale di 4.370 immatricolazioni, precedendo sul podio la Honda Africa Twin che completa il podio (composto da tre enduro) con 3.475 immatricolazioni.

Giù dal podio troviamo la Yamaha Tracer 9, con 2.812 unità, e la Honda XL 750 Transalp, con 2.566 unità. La Top 10 delle moto più vendute in Italia tra gennaio e ottobre 2024 comprende la Yamaha MT-07, con 2.320 unità, la Voge Valico 525DSX, con 2.208 unità, la Ducati Multistrada V4/V4 S, con 2.131 unità, la Yamaha Ténéré 700, con 2.117 unità e la Moto Morini X-Cape, con 1.853 unità. È interessante sottolineare come 8 modelli su 10 siano Enduro.

Gli scooter: gli SH non hanno rivali

Il segmento degli scooter non presenta particolari sorprese: Honda continua a dominare con SH 125 e SH 150 (modelli prodotti nello stabilimento italiano di Honda), rispettivamente primo e secondo modello della classifica degli scooter più venduti in Italia. Honda SH 125 ha raggiunto quota 12.840 unità immatricolate nel corso dei primi dieci mesi dell’anno mentre Honda SH 150 ha registrato 10.845 unità.

Il divario con il terzo modello in classifica, Kymco Agility 125 R16, è significativo. Lo scooter di Kymco deve accontentarsi di un totale di 8.251 unità, valore sufficiente per superare Honda SH 350 che diventa il quarto modello più venduto in Italia tra gli scooter con un totale di 8.213 unità immatricolate nel periodo considerato.

Quinta posizione per il Piaggio Liberty 125 ABS che si ferma a 7.608 unità. La Top 10 degli scooter più venduti in Italia comprende la Honda X-ADV 750, con 5.360 unità immatricolate, il Piaggio Beverly 300 ABS, con 5.288 unità, a cui seguono Honda ADV 350, con 5.219 unità, Kymco People S 125, con 5.188 unità, e Yamaha XMAX 300, con 5.135 unità. La Top 10 vede, quindi, Honda protagonista assoluta con 5 modelli, di cui 3 nella Top 5.