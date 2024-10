Fonte: Ufficio Stampa Honda Il best seller di Honda compie 40 anni

Honda SH è diventato, nel corso del tempo, un vero e proprio punto di riferimento del mondo delle due ruote in Europa e, in particolare, in Italia, dove viene prodotto nello stabilimento di Atessa. Lo scooter ha convinto, nel corso degli anni, tantissimi acquirenti, conquistati dalla praticità, dall’affidabilità e dalla convenienza del modello della Casa nipponica. Oggi, Honda ha colto l’occasione per celebrare il suo HS che compie i suoi primi 40 anni. Il debutto dello scooter è avvenuto nel 1984.

Quest’importante compleanno è stato celebrato con un evento tenuto presso lo stabilimento italiano di Honda, alla presenza di oltre 1.000 dipendenti oltre che del Top Management sia di Honda Giappone che di Honda Europa e di vari rappresentati del reparto ricerca e sviluppo, del reparto vendite e di Honda Vietnam. Presenti anche alcuni fornitori. Andiamo a vedere i numeri che vanno a certificare il successo di SH, in tutte le sue versioni, sul mercato europeo.

Un’icona per milioni di clienti

Fin dal lancio avvenuto nel 1984, Honda SH è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista sul mercato, con numeri importanti, generazione dopo generazione, fino a diventare una vera e propria icona della mobilità urbana, andando a conquistare una posizione di leader del mercato.

Oggi, in attesa di un futuro da scooter elettrico, Honda SH è il best seller della gamma Honda e rappresenta un punto di riferimento importante anche per lo stabilimento di Atessa, unico sito manifatturiero a due ruote per la Casa nipponica in Europa. In questo stabilimento, infatti, Honda produce oggi ben 8 modelli (gli SH 125, 150 e 350; il Forza 125, 250 e 350; l’ADV 350 la CB 125R).

Per l’anno fiscale in corso, il sito ha in programma di superare quota 141.000 unità prodotte, raggiungendo un nuovo picco produttivo, con numeri che non si registravano dal lontano 2009. A dare un contributo di primissimo piano alla crescita della produzione italiana è proprio SH.

Grazie alle tante richieste in arrivo, infatti, lo scooter andrà a coprire circa un terzo dell’intera produzione del sito italiano, confermandosi il modello più importante della gamma Honda in Europa oltre che lo scooter preferito da tantissimi clienti alla ricerca di un veicolo a due ruote di alta qualità e in grado di soddisfare appieno le proprie necessità.

Akira Toyama, Presidente Honda Italia, ha sottolineato: “È bello essere qui a festeggiare il nostro SH. Un modello che in Italia e in molti altri paesi europei è cresciuto e si è affermato. SH compie 40 anni in un momento importante per la nostra azienda. Un momento di crescita sotto tanti punti di vista, con la produzione aumentata in modo significativo”

Una gamma ricca

Honda SH è il modello best seller della famiglia di veicoli del costruttore nipponico, anche grazie a una gamma ricca e completa, con diverse varianti (SH350i, SH150i, SH125i, e SH Mode 125) che puntano a soddisfare appieno le esigenze di tutta la clientela. Si tratta di uno dei segreti del successo del modello, disponibile in Italia con prezzi da poco più di 3.000 euro.

Oggi, infatti, chi è alla ricerca di un nuovo scooter non può che completare un passaggio quasi obbligato, andando a considerare una delle varie versioni di SH come potenziale modello su cui puntare. La ricchezza della gamma, la flessibilità dell’offerta e l’affidabilità di tutte le versioni sono uno dei segreti del successo dello scooter che, nel corso degli anni, è diventato non solo un best seller della gamma ma anche e soprattutto un’icona rappresentativa di tutto il segmento degli scooter sul mercato europeo.