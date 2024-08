L'aspetto non deve ingannare: la Honda SH350i è lo scooter ideale per muoversi in completa disinvoltura tanto in città quanto al di fuori del contesto urbano

Da oltre tre decenni, l’acronimo “SH” delle Honda è sinonimo di scooter di alta qualità e affidabilità. Superato il milione di unità vendute in Europa, la famiglia ha conquistato un posto di rilievo nel cuore degli appassionati delle due ruote. Precursore del modello ora nei concessionari, la Honda SH300i, ha riscritto gli standard nel segmento, connubio di diverse elementi, curati appieno. Il passaggio all’Euro 4 nel 2015 ha portato degli upgrade in termini di motore e ciclistica, affinché diventasse ancora più competitivo.

Un compito meno facile di quanto verrebbe da credere. Lo affermiamo alla luce dei livelli già conseguiti dalla due ruote in passato, tali da consacrarla come la soluzione ideale per spostarsi in città. Chiunque ha l’opportunità di apprezzarne le doti, adatte a destreggiarsi lungo le affollate vie urbane nelle ore di punta.

In segno di continuità rispetto al predecessore, la SH300i è stata tenuta a battesimo nel 2021. Forte di un propulsore più potente e una coppia maggiorata, i portavoce hanno svelato, orgogliosi, il frutto degli sforzi compiuti. A fronte di un’esperienza di guida migliore, senza sacrificare l’agilità e il comfort tipici della gamma.

Sotto il profilo estetico, appaiono evidenti i rimandi alle linee classiche, senza disdegnare, però, dei tocchi contemporanei. Poi, la tavolozza cromatica è cresciuta in concomitanza con il Model Year 2023. Cerchi neri e dettagli rossi conferiscono al look delle versioni Sporty grinta e dinamicità, disponibile anche nelle nuove tonalità Mat lucent silver metallic e Mat coal black metallic.

Sul perché scegliere proprio la SH350i, esistono diverse ragioni, innanzitutto l’affidabilità, sinonimo di valore e durata nel tempo. La posizione rilassata e la comodità della sella la rendono una valida opzione anche negli spostamenti lunghi, mentre varie sottigliezze, percepibili da fini intenditori, elevano l’handling. Potente e reattivo, il motore assicura uno scatto brillante e una velocità di crociere degna di nota.

Non solo piacevole da osservare

L’Honda SH350i supera la semplice concezione di mezzo di trasporto. Infatti, rappresenta un’icona di stile e praticità. Evoluzione naturale del popolare SH125/150i, l’immagine cattura l’attenzione attraverso forme decise e un frontale distintivo. I fari a LED sdoppiati e la luce di posizione sul manubrio creano un “abito” all’avanguardia ed elegante.

Ma la piccola di casa Honda non è solo piacevole da osservare. Ai progettisti è stato affidato il compito di massimizzare il relax, a prescindere dalle condizioni stradali. Missione compiuta: la sella, posta a 805 mm da terra, è facile da raggiungere e la pedana piatta, fil rouge della serie, consente di divincolarsi in tutta scioltezza, nonché di trasportare oggetti ingombranti.

La strumentazione LCD, completa e intuitiva, fornisce ogni info necessaria al pilota. Si leggono agevolmente le spie di avvertenza, tra cui quelle inerenti al’HSTC (Honda Selectable Torque Control) e all’ABS. In caso di smartphone e ulteriori dispositivi elettronici, viene in soccorso la presa USB di tipo C.

Siccome la sicurezza costituisce una priorità assoluta, lo scooter prevede indicatori di direzione con segnalazione di frenata d’emergenza: qualora avvenga un arresto brusca, le luci lampeggiano cosicché gli altri utenti della strada ne vengano subito messi al corrente. Abbinato ai dischi freno anteriori e posteriori da 256 mm, il sistema ABS a due canali si traduce in un’eccellente frenata in qualsiasi circostanza.

La Smart Key rende semplice utilizzare l’SH350i. Permette di aprire il vano sottosella, il blocchetto di accensione e, laddove presente, lo Smart Top Box da 35 litri con un semplice gesto. Nella dotazione di serie rientrano il parabrezza e i paramani, delle valide protezioni dal vento e dagli agenti atmosferici.

Il telaio monotrave in acciaio, leggero e resistente, è efficace nell’assicurare un’ottima maneggevolezza e stabilità. Steli da 35 mm e doppi ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico della forcella telescopica assorbiscono in maniera efficace le asperità del manto stradale, garantendo un comfort di grado superiore.

Conforme alle normative Euro 5

Honda ha ancora una volta alzato l’asticella nel segmento della mobilità urbana. Al centro dello SH350i troviamo un nuovo motore monocilindrico a quattro valvole, raffreddato a liquido, con una cilindrata di 330 cc. Tale propulsore eroga 29,4 CV e 32 Nm, spingendo lo scooter a una velocità massima di oltre 130 km/h e coprendo i 200 metri da fermo in appena 10,2 secondi.

Gli ingegneri hanno operato in modo meticoloso su ciascun componente allo scopo di valorizzare le performance e ridurre al minimo attriti ed emissioni. L’albero motore ha perso il 10% di peso. Ottenuto a parità di resistenza e rigidità, il progresso contribuisce a una minore inerzia rotante. In pratica, il propulsore risponde più rapidamente ai comandi dell’acceleratore, a beneficio dello sprint e della generazione dei cavalli, lineare.

Integrato tramite dei getti d’olio che spruzzano sul pistone, il sistema di raffreddamento a liquido è preposto a garantire una temperatura di esercizio ottimale. Ciò consente di anticipare la fasatura di accensione, vale a dire il momento in cui la miscela aria-carburante viene incendiata all’interno della camera di combustione. Ne guadagnano la completezza e l’ efficienza, dal quale deriva una maggiore potenza e consumi contenuti.

Accoppiata a un corpo farfallato da 36 mm, l’ampia scatola del filtro d’aria dà un flusso d’aria abbondante e costante verso il “cuore pulsante”. Di conseguenza, ne giova sempre la combustione. Invece, il silenziatore a doppia camera favorisce l’espulsione dei gas di scarico, per un abbattimento dei rumori e dello smog. Le singole parti del motore sono mirate a limitare l’attrito, cioè la resistenza al movimento. Il cilindro offset, il tenditore idraulico e l’impianto di recupero dell’olio della pompa sono giusto alcuni degli esempi di come Honda abbia lavorato.

All’interno, un contrappeso compensa le forze inerziali determinate dalla rotazione dell’albero motore, in maniera da abbassare le vibrazioni, il che significa minor fastidio nei tragitti lunghi. L’HTSC (Honda Selectable Torque Control) monitora in modo costante la velocità delle ruote posteriori e, in caso di perdita di aderenza, interviene riducendo la coppia motrice per evitare lo slittamento. Disattivabile in toto, il sistema incrementa la sicurezza della guida, specie su fondi scivolosi o in condizioni di scarsa aderenza.

Lo SH350i è conforme alla normativa Euro 5 sulle emissioni, a testimonianza dell’impegno di Honda per una mobilità green. Grazie all’ottimizzazione del motore e al design aerodinamico, lo scooter consuma solo 3,3 litri di carburante ogni 100 km.