Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Honda Honda Forza 750, ancora più tecnologia nel 2025

Honda è al top delle classifiche di vendita mondiale per la sua capacità di rinnovare prodotti già di altissimo spessore. A partire dal 2000 la Casa di Tokyo si è lanciata con successo in un segmento di scooter in continua crescita con la presentazione del Forza. L’erede del modello Foresight, generazione dopo generazione, è diventato un punto fermo del listino. Oggi è declinato in varie versioni e diverse cilindrate per rispondere alle esigenze di una clientela dal palato raffinato.

Il top di gamma corrisponde al nome di Forza 750 e ha un’anima GT che strizza l’occhio agli amanti degli scooter veloci della fascia premium. In un mercato dominato dai maxi scooter il nuovo Forza 750 presenta degli aggiornamenti estetici e un nuovo equipaggiamento per spostamenti extraurbani e in città con un tocco di tecnologia in più. Svelato ad ottobre 2020 il modello precedente ha fatto furore. Il punto di forza è uno specifico telaio tubolare in acciaio (usato anche sull’Honda X-ADV 750) a forcella rovesciata Showa SFF-BP di 41 mm, forcellone in alluminio, sospensione posteriore Pro-link con ammortizzatore Showa e ruote anteriori da 17” e posteriori da 15”.

Honda, largo al nuovo Forza 750

Gli aggiornamenti del 2025 riguardano la zona anteriore con nuove luci diurne DRL con indicatori di direzione integrati. A bordo non manca il Cruise Control e un nuovo parabrezza elettrico che garantisce una protezione perfetta dalle intemperie. Rispetto al modello precedente, toccare a terra risulta più facile e c’è più spazio a bordo. Il nuovo Forza 750 è nato nel segno della sostenibilità, sfruttando l’adozione di materiali sostenibili (il DurabioTM) per costruire alcuni elementi della carrozzeria. Migliorate anche le impostazioni del cambio a doppia frizione DCT per un controllo più fluido alle basse velocità. Non manca l’omologazione Euro5+ nel pieno rispetto della normativa più recente.

Le novità enfatizzano le doti sportive e il design aggressivo del modello 750. A completamento di un look da maxi scooter GT vi sono i nuovi cerchi in lega leggera con razze 3 per 3 da 17” all’anteriore e da 15” al posteriore. Se l’estetica è da prima della classe, non è stato dimenticato il comfort. La protezione dal vento è ottimale e vi sono nuove pedane poggia piedi che fanno rilassare le gambe del guidatore. Persino la sella è stata riprogettata per favorire un tocco agevole a terra dei piedi, creando meno affanni anche a persone di bassa statura. Per il 2025 il Forza 750 è disponibile nelle seguenti colorazioni: Mat Warm Ash Metallic, ‘Mat Ballistic Black Metallic’ look total black e ‘Iridium Gray Metallic’ con finiture in nero.

Il super motore bicilindrico parallelo a “corsa lunga” di 745 cc è impreziosito da un comando Throttle By Wire (TBW) che fornisce quattro Riding Mode di cui tre predefiniti e uno personalizzabile. Il Controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) presenta 3 livelli di intervento. La versione 2025 risulterà piacevole in ogni circostanza, tenendo fede all’animo sportivo. Le pinze ad attacco radiale a quattro pistoncini assicurano frenate sicure e un controllo straordinario.

La nuova gamma Forza al completo

Sono stati rivisti anche i modelli della famiglia Forza di cilindrata 350 e 125 nella nuova colorazione Mat Cynos Gray Metallic. Aggiornate su entrambe le versioni le impostazioni dell’ECU, catalizzatore e silenziatore sono stati modificati nella struttura interna e c’è un nuovo sensore SO2 per rispondere gli standard omologativi Euro5+. Spicca la nuova strumentazione TFT a colori da 5 pollici con una interfaccia grafica perfezionata. Il Forza 350 avrà la veste inedita Special Edition Mat Cynos Gray Metallic con finiture, accenti, cuciture a contrasto in rosso e cerchi color bronzo, oltre alla nuova colorazione Carnelian Red Metallic. Aggiornati, infine, i colori Pearl Falcon Gray, Pearl Nightstar Black e Mat Pearl Cool White.