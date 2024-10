Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Honda Oltre alla città, lo scooter Honda Forza 750 può anche affrontare strade più impegnative

Nel mondo in continua evoluzione della mobilità urbana, Honda ha ridefinito il concetto di maxi scooter con il Forza 750. Introdotto nel 2021, rimane un punto di riferimento assoluto nel segmento, grazie a un irresistibile mix di potenza, eleganza e praticità. La carrozzeria snella, contraddistinta da linee aerodinamiche, fornisce una protezione eccellente contro il vento, in modo da beneficiare di performance adeguate pure nei lunghi viaggi a velocità sostenute.

Controllo completo

L’ampio spazio tra le gambe, un’altezza sella ridotta di 790 mm, e la posizione di guida eretta consentono un controllo completo del veicolo. In quanto alla capacità di carico, il produttore nipponico ha conferito un comodo vano sottosella, in grado di contenere un casco integrale, completo di presa USB per la ricarica di dispositivi mobile. Inoltre, un cassetto portaoggetti anteriore permette di riporre piccoli oggetti quotidiani.

Il comfort è migliorato dalla tecnologia Smart-Key, che consente l’accensione senza chiave, l’apertura della sella e dello sportellino di rifornimento, affinché la gestione del mezzo sia molto semplice. Indipendentemente dal proprio grado di esperienza, bastano poche sessioni di guida e ci si sente a proprio agio. La strumentazione TFT da 5 pollici è un altro elemento caratteristico. Questo display ad alta risoluzione integra il sistema di connettività Honda Smartphone Voice Control System, che permette ai piloti di connettere il relativo smartphone e gestire funzioni come chiamate, messaggi, musica e navigazione tramite comandi vocali. Consiste in una rilevante innovazione, progettata allo scopo di ottimizzare la sicurezza e ridurre le distrazioni.

Il motore e i prezzi in Italia

Il motore bicilindrico parallelo da 745 cc del Forza 750 rimane un punto di forza notevole. Con una potenza di 58,6 CV a 6.750 giri/min e una coppia motrice massima di 69 Nm a 4.750 giri/min, il propulsore offre una risposta pronta sia nei contesti urbani che extraurbani. Grazie alla configurazione a “corsa lunga”, l’unità garantisce una coppia robusta sia dai bassi regimi, per uno scatto fluido e deciso. I tecnici hanno curato ciascun dettaglio in maniera da definire nuovi standard di efficienza e silenziosità. Anche a velocità sostenute, i consumi sono ridotti: a 60 km/h, il propulsore gira a soli 2.500 giri/min.

Uno dei tratti distintivi dello scooter è poi il cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission). La sua implementazione si traduce in cambi di marcia fluidi, senza il bisogno di una frizione manuale. Il Throttle By Wire (TBW) dà modo il pilota di selezionare tra quattro differenti modalità di guida: Standard, Sport, Rain e User. Ciascuna regola parametri quali l’erogazione della potenza, il freno motore e il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), per una guida personalizzata in base alle condizioni stradali e alle preferenze del pilota.

Sia lungo le strade cittadine che nei percorsi più impegnativi, la forcella rovesciata, il telaio in acciaio tubolare a diamante e il forcellone in alluminio sono sinonimo di manovrabilità precisa e reattiva. Le ruote da 17 pollici all’anteriore e 15 pollici al posteriore montano pneumatici sportivi, che assicurano una tenuta di strada eccellente in ogni situazione. Disponibile anche in versione 35 kW (compatibile con la patente A2), il prezzo di partenza è di 12.190 euro per la tipologia standard.