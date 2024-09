Honda X-ADV si aggiorna: la versione 2025 con tante novità per l'iconico modello della Casa nipponica che si rinnova nel look oltre che nei contenuti tecnici

Fonte: Ufficio Stampa Honda La versione 2025 di Honda X-ADV ha tante novità

Honda X-ADV si aggiorna e si conferma un modello unico nel suo genere, rinnovando il suo design con un restyling studiato nei minimi dettagli e che va ad intervenire su alcuni elementi del modello della Casa nipponica. La versione 2025 di X-ADV rappresenta un ulteriore passo in avanti del progetto che propone ora anche nuove colorazioni oltre che una dotazione di serie arricchita e potenziata. Vediamo quali sono le novità di quest’aggiornamento per il modello della Casa nipponica.

Un aggiornamento importante

La versione 2025 di Honda X-ADV propone un nuovo look, più affilato e aggressivo, che viene esaltato dalla firma luminosa dei gruppi ottici e dal restyling del doppio faro a LED, equipaggiato con luci diurne e, per la prima volta nel segmento delle due ruote, con indicatori di direzione. Honda, che ha aggiornato di recente anche un suo iconico scooter, è intervenuta anche sulla sella, rimodellata nella parte superiore della seduta.

Il modello propone anche un nuovo display TFT a colori da 5 pollici, che può essere abbinato all’app per smartphone Honda RoadSync, e un sottosella da 22 litri, con presa di ricarica USB-C. La dotazione di serie include il Cruise Control che funziona in combinazione con il cambio a doppia frizione DCT, aggiornato per rendere le partenze da fermo più fluide e per una gestione migliore del veicolo alle basse velocità oltre che per semplificare le inversioni a U.

Honda X-ADV 2025 arriva sul mercato con possibilità di scegliere tra quattro colorazioni. Le cambiate avvengono in 70 millisecondi, garantendo un’elevata fluidità di funzionamento, senza interruzione dell’erogazione. Oltre alle versioni Graphite Black, Pearl Glare White e Matte Deep Mud Gray, infatti, c’è la versione speciale, con livrea bicolore in stile Cyberpunk, Matte Gold Finch Yellow.

Il modello offre ampi margini di personalizzazione, con la possibilità di aggiungere i pack Adventure, Comfort, Style, Travel e Urban, per arricchire la dotazione con ulteriori elementi. Per ulteriori dettagli relativi ai prezzi, sia della versione di serie che dei vari pack di accessori, sarà necessario attendere le prossime settimane. X-ADV 2025, in ogni caso, si prepara a debuttare sul mercato, con l’obiettivo di replicare il successo delle versioni precedenti.

Fonte: Ufficio Stampa Honda

Il comparto tecnico

Dal punto di vista tecnico, il modello di Honda, che di recente ha lanciato il suo primo scooter elettrico, si conferma un importante punto di riferimento del mercato delle due ruote. Honda X-ADV è dotato di ruote da 17 pollici all’anteriore e da 15 pollici al posteriore, con cerchi in alluminio a raggi tangenziali. L’impianto frenante ha dischi flottanti anteriori da 296 mm con pinze Nissin radiali a 4 pistoncini e un disco posteriore da 240 mm con pinza a pistoncino singolo.

Per quanto riguarda il motore, Honda X-ADV integra il “solito” bicilindrico parallelo, con raffreddamento a liquido e cilindrata di 745 cc. Il motore è in grado di erogare una potenza massima di 58,6 CV e 69 Nm di coppia motrice, disponibile a 4.750 giri al minuto. La capacità del serbatoio è di 13,2 litri. Per quanto riguarda i consumi, l’azienda dichiara una percorrenza di 27,8 chilometri al litro, con emissioni di 85 grammi di CO2 al chilometro.