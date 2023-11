Honda EM1 e: 2023, il primo scooter elettrico della Casa nipponica per il mercato europeo arriva anche in Italia: ecco le caratteristiche e il prezzo

Fonte: Ufficio Stampa Honda Arriva in Italia il primo scooter elettrico di Honda.

Il primo scooter elettrico di Honda per il mercato europeo arriva anche in Italia: si tratta di EM1 e: 2023, modello concepito per il pubblico più giovane che vuole spostarsi nel traffico urbano con la massima praticità e a zero emissioni.

Una delle caratteristiche principali di Honda EM1 e: 2023 è il sistema a batteria asportabile Honda Mobile Power Pack e: questo sistema permette di ricaricare la batteria comodamente a casa, utilizzando l’apposito caricabatterie in dotazione. Tale soluzione rappresenta una grande comodità, in maniera particolare per chi solitamente è abituato a parcheggiare il proprio scooter in strada, anche durante la notte.

Honda, arriva in Italia il primo scooter elettrico

A livello di classe di appartenenza l’Honda EM1 e: 2023 equivale a uno scooter da 50 cc: in virtù di ciò, la sua velocità massima è di 45 chilometri orari, come stabilito dalla legge. Lo scooter a zero emissioni è dotato di un motore elettrico situato nel mozzo ruota: l’autonomia è di 41,3 chilometri, l’ideale per gli spostamenti quotidiani nel traffico cittadino.

Il tempo di ricarica completa della batteria, da zero, è di circa 6 ore, mentre per passare dal 25% al 75% bastano solo 169 minuti (2,7 ore). Grazie alla durabilità che contraddistingue da sempre tutti i componenti della Casa giapponese, l’Honda Mobile Power Pack e può essere ricaricato più di 2.500 volte.

Sono diverse le dotazioni di serie del modello a zero emissioni di Honda, come il cruscotto con display digitale, la presa USB, le pedane per il passeggero, il portapacchi posteriore e il vano portaoggetti che si trova nel sottosella.

EM1 e: 2023 rappresenta in assoluto il primo veicolo elettrico a due ruote di Honda destinato al mercato europeo: un modello in piena linea con il piano aziendale annunciato nel settembre 2022 che aveva come obiettivo quello di introdurre almeno 10 modelli elettrici a livello globale entro il 2025.

Con l’EM1 e: 2023, inoltre, Honda compie un passo importante verso il raggiungimento dell’obiettivo della “carbon neutrality” per tutta la sua gamma di moto e scooter entro il decennio 2040-2050. La sigla scelta, “EM”, sta per Electric Moped (ciclomotore elettrico) e non a caso lo scooter si rivolge e un pubblico giovane: le sue dimensioni sono compatte, con linee morbide e tondeggianti che lo rendono unico rispetto alla concorrenza, garantendogli una sua identità anche all’interno della gamma della Casa nipponica.

Colori e prezzo

Grandi novità anche sul fronte del metodo di vendita: per garantire che i clienti non debbano assumersi la responsabilità dello smaltimento o del riciclaggio della batteria e del caricatore, lo scooter sarà disponibile in base a uno schema di leasing, noleggio o abbonamento, a seconda del Paese. Così facendo, per tutto il ciclo di vita dello scooter, i clienti non dovranno preoccuparsi delle prestazioni della batteria e nemmeno dello smaltimento finale: una soluzione ecologica al 100%.

In totale l’Honda EM1 e: 2023, presentato dopo il nuovo SH Vetro, lo scooter “semi-trasparente, è disponibile in tre diverse colorazioni: Pearl Sunbeam White, Digital Silver Metallic e Matte Ballistic Black Metallic. Il prezzo al pubblico per l’Italia è di 3.199 euro e comprende il caricabatterie e la manutenzione per i primi 36 mesi. Le vendite del modello sono iniziate a partire dal mese di novembre del 2023.