Cinque moto economiche da comprare con meno di 7.000 euro

Fonte: Ufficio Stampa Moto Morini Moto Morini SeieMezzo

Il mercato delle motociclette è in continua evoluzione e anche quest’anno conta di sorprendere gli appassionati con molte novità che usciranno da qui a fine stagione. Una delle note più positive riguarda in generale la varietà di modelli sotto la soglia dei 7.000 euro, che risulta una cifra con la quale acquistare moto di primordine in grado di soddisfare le più diverse esigenze. Ecco alcune delle proposte più interessanti che abbiamo trovato.

ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650

Se il motto di Royal Enfield è “Made like a gun”, Interceptor 650 è l’arma giusta per fare fuori la noia. A primo impatto sembra la sua antenata degli anni ’60, ma uno sguardo attento ne riconosce l’immediata attualità che sintetizza l’essenza delle moto inglesi di un tempo in chiave moderna. Il bicilindrico 648 cc raffreddato aria/olio da 47 Cv non teme rivali, soprattutto per l’erogazione dolce e la facile gestione. Migliorata di ciclistica, ha il doppio ammortizzatore posteriore, una sella larga e comoda e tutti i dettagli che valorizzano l’insieme possono essere personalizzati. Disponibile in diversi colori, anche le combinazioni cromatiche ne aumentano l’appeal e si possono scegliere cerchi a razze o il lega leggera a seconda dei gusti e del tipo di utilizzo. Un buon guidatore saprà apprezzare l’Interceptor 650 così come il meno esperto potrà innamorarsi del feeling con la nuova moto. Così classica da essere totalmente anticonformista, il prezzo base di questa moto indiana è di 6.700 euro per la versione Canyon Red. Stile british sognando la California.

CF MOTO 700 CL-X Heritage

Sempre comodamente al di sotto della soglia che ci siamo dati per la nostra ricerca troviamo la CF 700 CL-X Heritage, un modello dalle eleganti linee a cavallo tra classico e moderno. Con il suo bicilindrico parallelo di 693 cc, da 70 Cv per 189 kg, si colloca tra le moto versatili nell’utilizzo e adatte a tutti gli stili di guida. E dove la semplicità sta alla base del feeling che il motociclista incontra con la CL-X Heritage, i dettagli la fanno da padroni, legando forme e componenti in un unico armonioso stile, inconfondibile e destinato a farsi riconoscere nel tempo. Il telaio è in tubo d’acciaio alto resistenziale, la forcella anteriore Kayaba è da 41 mm, mentre il mono posteriore è regolabile come su tutta la gamma. Il prezzo di partenza non supera i 6.490 euro, ma quello che si può fare con questa moto vale molto di più.

MOTO MORINI SEIEMMEZZO

Moto Morini è il marchio storico che guarda al futuro e con la SEIEMMEZZO STR, offre il mix perfetto tra performance, efficienza, bellezza e sportività. Le forme armoniose la rendono una naked unica nel suo genere e dove abbondano i dettagli, la sua linea accattivante è supportata da un motore ancor più sostanzioso. Il bicilindrico in linea da 649 cc che equipaggia tutta la gamma, sviluppa 61 Cv potenti ed è molto affidabile, adatto a chi assapora il piacere della guida, come a chi utilizza la moto come principale mezzo di trasporto. Telaio a traliccio e forcellone in alluminio compongono una ciclistica equipaggiata da sospensioni Kayaba, con forcella anteriore Upside-Down da 43 mm e un monoshock posteriore con escursione ruota da 120 mm. Il prezzo di partenza di 6.990 e il design Morini ne fanno un prodotto rivolto al pubblico giovane, ma siamo sicuri che questa SEIEMMEZZO possa accontentare anche i motociclisti esigenti.

TRIUMPH SCRAMBLER 400 X

I modelli più iconici di Triumph sono ormai un marchio di fabbrica tanto da aver creato il segmento delle Modern Classic. Ad aprire la collezione di queste intramontabili moto ci sono le piccole 400 che soddisfano il motociclista dal neopatentato a chi cerca il divertimento con pochi cavalli e li vuole sfruttare al meglio. Molto bella è la Scrambler che nel suo stile non tradisce le linee classiche e concorre ampiamente con le pari categoria. Da anni presente con motori extralarge, la piccola monocilindrica da 398 cc r 40 Cv di potenza promette un utilizzo a corto, ma anche a medio e lungo raggio, senza deludere le aspettative. Molto ben rifinita e curata nei minimi dettagli, ciò scende rispetto alle sorelle maggiori è solo la cilindrata, ma con tutti i vantaggi che ne comporta. Chi compra la Scrambler 400 X troverà tutto il gusto di guidare un Triumph in senza compromessi. Adatta a ogni genere di esperienza il prezzo base sul sito ufficiale parte da 6.195 euro. Un mezzo che farà rimpiangere agli amanti del genere di non averlo scoperto prima.

SUZUKI SV 650

Classico non significa obsoleto e quello che non invecchia si chiama Suzuki SV 650. Si parte con l’inconfondibile telaio a traliccio in bella vista che da sempre identifica le naked di Hamamatsu più apprezzata degli ultimi vent’anni. Il suo potente bicilindrico a V longitudinale è più di un marchio di fabbrica e dal suo lancio nel lontano 1999 , conserva tutti i valori che ne hanno favorito il successo. La posizione in sella che permette alla maggioranza di arrivare comodamente a terra coi piedi, le forme scavate che aggiungono protezione laddove manca aerodinamica, il manubrio alla giusta altezza per non caricare troppo sulle braccia e il sistema che previene gli spegnimenti del motore ai principianti nelle partenze da fermo. Frizione, freni e sistema ABS sono una garanzia. Unico modello del catalogo Suzuki che continua con il faro tondo, irrinunciabile e completamente a led. Unica eccezione della nostra ricerca sul prezzo perché supera di pochissimo la soglia andando a 7.190 euro, ma valeva la pena inserirlo tra le scelte perché chi la compra non porta a casa solo una moto nuova, ma anche un pezzo di storia.