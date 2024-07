Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Dragster 700 Twin, il nuovo pazzesco scooter curato dalla celeberrima azienda Italjet, eccellezza della nostra penisola nota in tutto il mondo, è pronto a sconvolgere il comparto degli scooter. Nato dall’ingegno e dalla passione italiana, il modello di dimensioni maxi costituisce l’apice dell’innovazione e del design. Coniuga le prestazioni di una superbike con la comodità e l’agilità di un mezzo pensato ad hoc per la città.

Trasmissione a sei marce innovativa

Chi risiede in grandi centri abitati o, comunque, è abituato ad aggirarsi tra le loro vie affollate nelle ore di punta, sa bene quanto spesso si trascorra delle ore imbottigliati nel traffico. Avere un modello non troppo ingombrante perlomeno attenua il disagio, anche nelle manovre di parcheggio. Il “cuore pulsante” è un potente motore bicilindrico a 4 tempi capace di erogare ben 68 CV a 8.500 giri al minuto e 70 Nm di coppia motrice massima.

La sua innovativa trasmissione a sei marce assicura un’esperienza di guida fluida e reattiva. Invece, l’iniezione e l’avviamento elettronici offrono comfort e praticità. Insomma, a bordo si sta che è una meraviglia. Il look è un capolavoro di stile italiano, a conferma della radicata concezione del bello nel nostro Paese, al di là dei modelli di lusso. Anche nel ramo delle produzioni low-cost è possibile scorgere dei piccoli tesori.

Due le versioni disponibili al momento del lancio: la Standard e la Limited Factory Edition, un’edizione esclusiva in soli 700 esemplari numerati, arricchita da componenti pregiati come lo scarico Akrapovic, le sospensioni Ohlins e i freni Brembo. In definitiva, lo scooter appena mostrato al pubblico è un magnifico esempio di qualità costruttiva. Quando Italjet scende in campo, lo fa con l’ambizione di ritagliarsi un ruolo da protagonista sul mercato. La sola partecipazione esula dalla mentalità della compagnia, consapevole di avere una reputazione importante, da preservare, e Dragster 700 promette scintille.

Quanto costa

La versione finale del prototipo svelato in precedenza è, quindi, sul punto di compiere il proprio debutto. Che ha già un tempo e un luogo, non così vicino, fissato all’EICMA 2024, la celebre rassegna di settore meneghina, in programma dal 7 al 10 novembre. Intanto, scattano i pre-order della Limited Factory Edition, a partire da venerdì 12 luglio e fino a esaurimento o al 10 novembre 2024.

Gli acquirenti hanno modo di selezionare un numero di produzione, che per loro ha un significato. Lo sbarco sul mercato del Dragster 700 Twin è indicato in veste ufficiale tra la primavera e l’estate del 2025. La proposta base costa 12.900 euro, mentre la top di gamma arriva a 14.900 euro. Lo scooter può essere guidato sia nella versione A2 sia con patente A senza restrizioni.

Massimo Tartarini, Presidente e amministratore delegato di Italjet, ha commentato: “Ancora una volta abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo, dando vita a un modello che rappresenta un omaggio ai motori a combustione interna. Molto più simile a una moto che a uno scooter, il DRAGSTER 700 Twin dà vita a una categoria completamente nuova, inaugurando una nuova era nel settore delle due ruote”.