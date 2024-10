Svelati quali sono i modelli di moto e di scooter più venduti in Italia nel 2024: ecco le classifiche in base ai dati forniti da parte del Ministero

Fonte: Ufficio Stampa Benelli Benelli TRK, una delle moto più vendute in Italia.

Quali sono le moto più vendute in Italia? E quali gli scooter? A rispondere a questa domanda ci pensano i dati del MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sul mercato delle due ruote nel nostro Paese.

Moto e scooter: i modelli più venduti in Italia

In cima alla classifica delle moto più vendute in Italia da gennaio a settembre 2024, in base ai dati del MIT elaborati da UNRAE per ANCMA troviamo la Benelli TRK nelle versioni 702 e 702 X con ben 5.939 esemplari venduti; seconda posizione per la Bmw R 1300 GS che precede la Honda Africa Twin.

Fuori dal podio la Yamaha Tracer 9 davanti alla Honda XL 750 Transalp, alla Yamaha MT-07 e alla Voge 525DSX. La Ducati Multistrada V4 e V4 S, di cui la Casa di Borgo Panigale ha svelato le nuove versioni 2025, occupa l’ottavo posto precedendo nell’ordine la Yamaha Tenere 700 e la Moto Morini X-Cape.

Le moto

#1 Benelli TRK 702 / TRK 702 X

#2 Bmw R 1300 GS

#3 Honda Africa Twin

#4 Yamaha Tracer 9

#5 Honda XL 750 Transalp

#6 Yamaha MT-07

#7 Voge Valico 525DSX

#8 Ducati Multistrada V4/V4S

#9 Yamaha Tenere 700

#10 Moto Morini X-Cape

#11 Kawasaki Z 900

#12 Moto Guzzi V7

#13 Bmw R 1250 GS Adventure

#14 Yamaha Tracer 7

#15 Yamaha MT-09

#16 Royal Enfield Himalayan 452

#17 Voge Brivido 125R

#18 Honda CB750 Hornet

#19 Keeway RKF 125

#20 Royal Enfield Meteor 350

#21 Fantic Motor 125 CC

#22 Royal Enfield Hunter 350

#23 Honda NC 750 X

#24 Ducati Scrambler 800

#25 Triumph Speed 400

#26 Kawasaki Versys 650

#27 Voge Valico 900DSX

#28 Fantic Motor Caballero 500 Flat Track/Scrambler/Rally

#29 Triumph Scrambler 400X

#30 Benelli TRK 502/TRK 502 X

Per quanto riguarda gli scooter, i primi tre posti della classifica sono occupati da tre varianti dell’Honda SH, il modello best-seller della Casa giapponese: primo posto per la versione 125 con 11.403 esemplari venduti nei primi nove mesi del 2024, davanti alla 150 e alla 350.

Quarto posto per il Kymco Agility 125 R16, seguito dal Piaggio Liberty 125 ABS e dall’Honda X-ADV 750. Posizione numero sette per il Piaggio Beverly 300 ABS che precede l’Honda ADV 350, il Kymco People S 125 e lo Yamaha XMAX 300.

Gli scooter

#1 Honda SH 125

#2 Honda SH 150

#3 Honda SH 350

#4 Kymco Agility 125 R16

#5 Piaggio Liberty 125 ABS

#6 Honda X-ADV 750

#7 Piaggio Beverly 300 ABS

#8 Honda ADV 350

#9 Kymco People S 125

#10 Yamaha XMAX 300

#11 Sym Symphony 125

#12 Piaggio Vespa GTS 300

#13 Yamaha TMAX

#14 Vespa Primavera 125

#15 Piaggio Medley 125

#16 Piaggio Beverly 400

#17 Honda SH Mode 125

#18 Honda Forza 350

#19 Kymco People S 200

#20 Sym Symphomy 200 ST

#21 Sym Symphomy 125 ST

#22 Piaggio Medley 150

#23 Piaggio Liberty 150 ABS

#24 Kymco People One 125I

#25 Kymco Agility 200I R16

#26 Honda Forza 750

#27 Yamaha NMAX 125

#28 Sym Joyride 300

#29 Voge Sfida SR4

#30 Voge Sfida SR1 GT

Il mercato delle due ruote

Risultano incoraggianti i numeri del mercato delle due ruote in Italia: dal mese di gennaio a quello di settembre del 2024, nel nostro Paese sono stati targati 300.343 modelli, il 5,05% in più rispetto all’anno precedente.

Le moto hanno conquistato una fetta di mercato del 7,17% superiore al 2023 con 131.950 unità immatricolate; per gli scooter, invece, la variazione su base annuale è del 4,36% in più con un totale di 153.890 mezzi targati.

L’unica nota stonata è rappresentata dall’elettrico: i modelli di moto e scooter a zero emissioni ancora non riescono a fare breccia nel cuore degli italiani e chiudono in negativo sia il mese di settembre con un -23,25%, sia il cumulato annuo con una perdita del 21,99%.