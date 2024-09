Scooter 125, scopri quali sono i 5 modelli più venduti in Italia nell’anno 2024

Fonte: Ufficio Stampa Honda

Gli scooter di cilindrata 125 sono da sempre un must per l’Italia e i suoi abitanti, un pezzo di storia e tradizione che si evolve e tramanda di generazione in generazione.

Con le temperature miti che questo autunno ci sta ancora regalando,inoltre, è un vero piacere mettersi il casco e andare a godersi un giro sul proprio scooter.

Il segreto del successo

Agile e veloce, uno scooter è sicuramente un’ottima alternativa al traffico cittadino. Si può infatti trovare parcheggio con molta più facilità ma al contempo fare conto su una potenza che è giusta. Questo interesse per le due ruote non coinvolge solo questa cilindrata, in quanto i dati ANCMA del 2024 fino ad agosto confermano un aumento delle vendite di tutti i modelli del 5,3% sull’acquisto rispetto al 2023, quest’ultimo già con un bilancio positivo.

Vediamo quali sono i vantaggi:

quelli con la cilindrata 125 ne hanno diversi, come l’ equilibrio fra l’essere leggeri e agili e una buona potenza, a cui si aggiunge anche la media di consumi, considerato che gli scooter cercano di essere più ecologici e meno costosi;

Gli svantaggi sono decisamentre pochi, anzi solo uno, che sarà risolto a breve: un limite, qui in Italia, è che questi mezzi non possono viaggiare in autostrada o tangenziale ma il Nuovo Codice della Strada prevede un’imminente cancellazione di questa norma, che esiste solo in Italia.

Vespa Primavera

Uno dei modelli che fa parte di questi e che ha riscontrato un enorme successo di vendite è la Vespa Primavera. Senza tempo e moderna, la Vespa è un sogno per tutti gli italiani, di qualunque generazione. Con uno stile rimodernato che però mantiene la classe senza tempo che la contraddistingue, il modello Primavera osa con una gamma di colori brillante – sono disponibili arancio impulsivo, bianco innocente, verde amabile, blu energico glossy e nero convinto – e ottime caratteristiche tecniche.

La migliore di queste è il motore. La scelta di Vespa Primavera è un i-get, un monocilindrico a quattro tempi con tre valvole che consuma solo 40 km/l e mantiene la sella bassa per darle vivacità nella guida e agilità di movimento. Il prezzo di base è di 4.199 euro.

Piaggio Liberty 125

Nella Top 5 degli Scooter 125 più amati figura un altro marchio italiano: Piaggio Liberty. Il nome del modello rappresenta i suoi punti di forza, la leggerezza e la facilità di guida che rendono il guidatore libero e agile anche nel traffico.

Questo modello si contraddistingue per uno stile contemporaneo, in cui le sue linee moderne e alla moda vengono esaltate dai colori messi a disposizione: semplici e decisi bianco, grigio e nero. Liberty ha un motore i-get a tre valvole, raffreddati ad aria e con iniezione elettronica che è disponibile in tre diverse motorizzazioni – 50, 125 e 150 cc – che garantiscono prestazioni elevate e consumi ridotti. Il 125 parte da 2.999 euro.

Kymco Agility 125R16

La Casa Kymco è ancora sul podio dei 125 preferiti dal nostro Paese grazie all’Agility 125R16 che unisce un design accattivante ai bassi costi di gestione. Per quanto riguarda l’estetica, nel 2024 Kymco offre il nuovo blu petrolio, una tonalità di verde petrolio un po’ più fredda.

Ciò che maggiormente contraddistingue Agility è la sua parola chiave, “sicurezza”. Sia questa variante che quella a 200i R16+ sono dotati di forcella telescopica idraulica di 33 mm ed escursione di 9,5 cm nella parte anteriore mentre nel posteriore c’è il mono braccio oscillante da poco più di 8 cm, ciò che cambia è l’impianto frenante. Lo scooter da 125, infatti, ha la frenata combinata CBS – acronimo che sta per “Combined Brake System” – con freni a disco di 26 cm di diametro per la zona anteriore e 24 cm per quella posteriore. Questo scooter parte da una fascia di prezzo di 2.290 euro.

Honda SH Mode 125

Al secondo posto in classifica degli scooter 125 più venduti in Italia c’è l’SH Mode 125. Basato sul popolarissimo 125i, il Mode è più piccolo e ha un design più moderno. Come l’altro modello, anche qui la sella è posizionata in basso e con una pedana che offre molto più spazio dell’altro modello. Quando si solleva la sella, si accede a un vano dalla capienza di 18,5 l, uno spazio che permette di riporvi il casco integrale più altri oggetti. Inoltre, all’interno, c’è una presa USB di tipo C, per poter ricaricare i propri telefonini.

Honda ha fornito al Mode un motore enhanced Smart Power Plus, meglio conosciuto con la sigla eSP+ che riesce a essere scattante, pulito e dai consumi ridotti e può essere acquistato a partire dai 3.190 euro.

Honda SH125i

Non stupisce che il numero 1 di questa classifica sia proprio lui, il modello SH125i di Honda. La Casa giapponese, infatti, conquista ogni categoria con un proprio modello, come per esempio il superiore SH350i. Questo scooter è il più amato dagli italiani e non solo da diversi anni, almeno 20 per quanto riguarda il suo design dalle linee eleganti, sinuose e senza tempo che non rinunciano a richiamare il suo lato sportivo. Questo modello è perfetto per vivere avventure fuori porta ma anche per sgusciare in città grazie al suo telaio stabile e agile dalle dimensioni compatte.

L’SH125i ha una sella di 7,99 cm, una pedana piatta e un vano sottosella dalle dimensioni generose che tuttavia non sono eccessive e che riescono a garantire una guida agile e facilitata, senza perdere quel piglio scattante che è tipico degli scooter. Questo è garantito dal suo motore Honda, un eSP+ 4V che può contare su 4 valvole che hanno il controllo di trazione HSTC, una comodità che garantisce l’aderenza dello pneumatico posteriore in ogni situazione.

I consumi sono contenuti, in quanto sono di 44,6 km/l. Per quanto riguarda il prezzo, la versione di quest’anno con Smart Top Box e paramani e parabrezza di serie parte dai 3.890 euro.