Ad agosto 2024 si è registrato un lieve calo nelle vendite delle moto. In generale però l'anno resta buono per questo settore, anche se non per tutti i segmenti

Le moto più vendute del 2024 nel mese di agosto

Come vi abbiamo spesso raccontato da queste pagine il mondo dell’auto non sta vivendo un momento propriamente felice, anzi i dati di vendita di quasi tutti i costruttori fanno registrare il segno meno. La situazione invece è leggermente diversa quando parliamo delle moto. Le due ruote sembrano avere delle oscillazioni più pesanti in tempi brevi. Dopo un luglio davvero molto buono con un +8,4% ci siamo ritrovati con un agosto che ha fatto registrare un brutto -2,5%.

In particolare ad incidere sul dato totale ci sono scooter e ciclomotori, che sono quelli più in perdita. Tengono botta, invece, le moto. Questi dati sono emersi grazie a Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). In tutto sono stati messi sul mercato 17.853 veicoli, resta positivo il trend delle moto che salgono del 2% e fanno segnare ben 7.491 veicoli immatricolati.

Ciclomotori in caduta libera

Numeri pessimi invece per gli scooter che perdono il 4,04% con 9.362 veicoli messi su strada. Disastro, invece, per i ciclomotori, che fanno segnare un -18,43% con sole 1.000 unità vendute. In generale, per quanto riguarda i primi mesi del 2024, i dati delle moto sono decisamente positivi. Si registra, infatti, un incremento del 5,39% con 272.722 moto vendute. Anche quando allarghiamo il discorso a tutto il 2024 sono le moto a trainare tutto il mercato con un incremento del 7,99% e 120.854 unità vendute.

Non male anche gli scooter che fanno registrare un incremento del 4,41% con 139.109 veicoli venduti. Anche in questo caso i dati peggiori sono dati dai ciclomotori che perdono il 6,35% su tutto il 2024 con soli 12.759 messi su strada. Così come nelle auto continua a perdere anche il mercato dell’elettrico. Ad agosto si è registrato un calo del 13,78% con soli 588 veicoli venduti. Un trend che va avanti ormai da diversi mesi. In quel frangente però restano buoni i dati degli scooter che hanno realizzato lo stesso risultato di agosto di un anno fa (368 unità). Anche in questo caso però si registra un calo verticale dei ciclomotori che perdono il 32,75% con sole 191 unità vendute. Complessivamente l’elettrico a 2 ruote fa segnare un -22,09%.

Le moto più vendute

Da gennaio ad agosto 2024 continua primeggiare tra le moto la Benelli con la TRK 702 e TRK 702 X, sinora ha venduto 5.486 unità. In generale c’è una tendenza verso l’Enduro che è il segmento più gettonato. Secondo posto, infatti per la mitica BMW R1300 GS, uno dei modelli più ricercati in assoluto con 3.901 moto vendute. Segue a ruota la Honda Africa Twin che chiude il podio con 3.021 moto vendute. La prima Ducati presente in classifica, invece, è la Multistrada V4 che è al 7° posto con 1.974 unità messe su strada.

Per quanto concerne gli scooter invece è un tripudio di Honda che si prende le prime 3 posizioni della classifica. Al primo posto troviamo l’SH 125 con 10.457 moto vendute, seguito dall’SH 150 con 8.711 e infine l’SH 350 con 7.225 scooter messi sul mercato. Quarta piazza invece per Kymco con il suo Agility 125 R16 che si difende con i suoi 6.687 veicoli venduti. Prima italiana è la Piaggio al numero 5, che piazza il suo Liberty 125 ABS con 6.223 unità. Per trovare una Vespa, infine bisogna scendere sino al 13° posto dove si piazza la GTS 300 che ha venduto da inizio anno 3.614 veicoli.