Tutti i mezzi della patente B, una guida su cosa posso guidare oltre l’auto

Fonte: iStock Oltre l'auto, con la patente B posso guidare anche altri mezzi. Vediamo cosa posso condurre

Se si parla di patente di guida B, si pensa e sottintende quasi sempre l’auto. È proprio la possibilità di poter condurre una vettura che spinge la quasi totalità delle persone a orientarsi verso questo tipo di patente, tanto che diventa anche un valore aggiunto anche nei curriculum quando si cerca un qualunque genere di lavoro. Tuttavia, il suo conseguimento apre il conducente a una rosa di possibilità ben più ampia ed è bene quindi procedere a un ripasso di tutti i tipi di mezzi – quadricicli, tricicli, motocicli, veicoli di emergenza, macchinari agricoli – che posso guidare appena risulto idoneo al possesso della patente B.

Quadricicli, auto e non solo

Nel momento in cui stringiamo fra le mani la patente B dopo lo stess normale per consegurla ed esserci informati sulle novità per conseguirla, siamo finalmente idonei a metterci alla guida di un’auto, questo lo sappiamo bene. Molti neopatentati acquistano un’auto, anche elettrica, poichè ormai le Case offrono un ottimo ventaglio di scelta. Possiamo, però, fare affidamento a tantissimi altri mezzi. Per facilitare la memoria, basta tenere a mente tre informazioni principali: un peso massimo di 3,5 tonnellate, 9 persone compreso il conducente e per finire il peso massimo di 750 chilogrammi per la possibile aggiunta di un rimorchio. Andiamo però nello specifico. Con la patente B, infatti, posso guidare:

auto dal peso inferiore alle 3,5 tonnellate e con a bordo 9 persone, compreso il conducente;

e con a bordo 9 persone, compreso il conducente; auto che abbiamo un rimorchio che non superi il peso di 750 kg e il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate;

che non superi il peso di 750 kg e il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate; autocarri fino alle 3,5 tonnellate , il che comprende i furgoncini per il trasporto di merci e persone che rispettino le indicazioni di sopra – 9 posti compreso il conducente e fino alle 3,5 tonnellate – anche se hanno una cabina di guida con massimo tre posti inclusa nella carrozzeria e poi un vano posteriore. Questi hanno la possibilità di circolare anche nei centri urbani senza l’obbligo di montare un tachigrafo, purché rispettino il limite massimo di velocità di 90 km/h. Inoltre, questi furgoncini possono anche avere un rimorchio , che rispettino gli stessi valori di peso delle auto con rimorchio;

, il che comprende i per il trasporto di merci e persone che rispettino le indicazioni di sopra – 9 posti compreso il conducente e fino alle 3,5 tonnellate – anche se hanno una cabina di guida con massimo tre posti inclusa nella carrozzeria e poi un vano posteriore. Questi hanno la possibilità di circolare anche nei senza l’obbligo di montare un tachigrafo, purché rispettino il limite massimo di velocità di 90 km/h. Inoltre, questi furgoncini possono anche avere un , che rispettino gli stessi valori di peso delle auto con rimorchio; mezzi per servizi di emergenza , come per esempio le auto della polizia, i camion dei pompieri, ambulanza, se al di sotto della solita soglia di 3,5 tonnellate;

, come per esempio le auto della polizia, i camion dei pompieri, ambulanza, se al di sotto della solita soglia di 3,5 tonnellate; macchine operatrici , che possono essere quindi semoventi, trainate, cingolate o stradali che sottostiano ai soliti limiti ma non è possibile mettersi alla guida di quelle eccezionali;

, che possono essere quindi semoventi, trainate, cingolate o stradali che sottostiano ai soliti limiti ma mettersi alla guida di quelle eccezionali; macchine agricole, quindi anche trattori, trebbiatrici e quant’altro, di qualsiasi genere, anche quelle eccezionali. È bene però ricordare che non fanno parte di questa categoria, e hanno di conseguenza bisogno di una patente a parte, i trattori cingolati o i carri per la raccolta della frutta.

Motocicli

La patente B aggiunge al suo ventaglio di mezzi di cui è possibile mettersi alla guida anche motocicli e tricicli, a patto che si rispettino dei limiti per preservare la sicurezza della circolazione per strada per tutti, compresi i conducenti. Gli altri mezzi che posso guidare quando supero l’esame per la patente B sono quadricicli e motocicli con una cilindrata che non superino la cilindrata di 125 cc e con la potenza che arrivi fino agli 11 KW, e ce ne sono di diversi tipi, e tricicli fino ai 15 KW.