Le auto migliori per i neopatentati: i modelli

Le migliori auto per neopatentati combinano sicurezza, facilità di guida e costi contenuti, offrendo diversi modelli ideali per chi ha appena ottenuto la patente: vediamone alcune.

Ottenere la patente di guida è un traguardo significativo per molti giovani e la scelta dell’auto giusta per i neopatentati è fondamentale per garantire sicurezza e facilità di guida. Le auto destinate ai nuovi guidatori devono conformarsi specifiche normative che ne limitano potenza e caratteristiche, al fine di promuovere un ambiente di guida più sicuro per tutti.

In questo articolo, analizzeremo le migliori auto per neopatentati, valutando fattori come sicurezza, efficienza e conformità alle restrizioni legali.

Auto per neopatentati: quali sono i limiti

I neopatentati devono rispettare precise restrizioni riguardo ai veicoli che possono guidare, secondo la normativa italiana. Chi ha conseguito la patente da meno di un anno deve utilizzare auto che rispettino un rapporto potenza/tara di 55 kW per tonnellata per i veicoli tradizionali e di 65 kW per tonnellata per quelli elettrici o plug-in, con una potenza massima di 70 kW (95 CV).

Dopo il primo anno e fino a tre anni, i neopatentati possono guidare auto con una potenza massima di 75 kW per tonnellata, senza superare i 105 kW (142 CV) totali. Queste restrizioni si applicano a tutti i veicoli della categoria M1.

Oltre ai limiti di potenza, i neopatentati possono trasportare altre otto persone oltre al conducente, per un totale di nove persone a bordo. Inoltre, i neopatentati devono rispettare limiti di velocità più bassi rispetto ai guidatori esperti. Ad esempio, non possono superare i 100 km/h sulle autostrade e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali.

Quando si sceglie un’auto, è importante considerare modelli che non solo rispettino questi limiti, ma che siano anche dotati di sistemi di sicurezza avanzati come l’ABS, il controllo elettronico della stabilità (ESC) e gli airbag, per supportare i nuovi guidatori nel loro percorso di apprendimento.

Le auto a benzina, diesel e GPL per neopatentati

Per i neopatentati, le auto a benzina, diesel e GPL rappresentano una scelta versatile e accessibile. Secondo la regola fissata dalla normativa italiana nel 2011, per questa tipologia di auto e per gli ibridi senza spina come mild e full hybrid, vige la norma del massimo di 55 kW/t di rapporto potenza/tara e una potenza non superiore ai 70 kW/95CV.

Le vetture a benzina offrono solitamente un costo iniziale inferiore e una manutenzione più semplice, ideali per chi cerca un’auto pratica per gli spostamenti quotidiani. Le auto diesel, pur avendo un costo di acquisto leggermente superiore, garantiscono una maggiore efficienza nei consumi e sono particolarmente indicate per chi percorre molti chilometri.

Infine, le auto a GPL combinano i vantaggi del basso costo del carburante con una riduzione delle emissioni, rendendole una scelta ecologica ed economica. Vediamo alcune delle migliori opzioni di auto a benzina, diesel e GPL per i neopatentati.

Dacia Sandero

La Dacia Sandero è una berlina compatta che coniuga praticità ed economicità, rendendola una scelta ideale per i neopatentati. Equipaggiata con un motore a benzina 1.0 SCe da 65 cavalli, la Sandero offre una guida fluida e reattiva, perfetta per l’uso quotidiano. Inoltre, grazie alla sua potenza, questa specifica versione della Sandero è adatta ad essere guidata anche da neopatentati.

Per quanto riguarda la sicurezza, la Sandero è dotata di ABS e controllo della trazione, oltre a sei airbag che proteggono sia il conducente che i passeggeri. Il sistema di assistenza alla partenza in salita facilita le manovre in condizioni di pendenza, mentre i sensori di parcheggio posteriori aiutano nelle manovre di parcheggio. Tutte queste caratteristiche rendono la Sandero un’auto particolarmente apprezzata sia dai neopatentati che dai guidatori esperti: le statistiche UNRAE, infatti, la pongono al secondo posto delle auto più vendute del 2024.

Il prezzo base della Dacia Sandero è di circa €13.250.

FIAT 500

La FIAT 500 è una city car iconica che unisce stile retrò e tecnologia moderna, risultando particolarmente attraente per i neopatentati. È possibile acquistarla in varie versioni, tutte adatte ai neopatentati: con motore a benzina 1.2 da 69 CV, GPL 1.2 da 69 CV e ibrida 1.0 da 70 CV. È disponibile anche in versione elettrica per chi cerca una soluzione ecologica con basse emissioni.

La FIAT 500 è dotata di sistemi di sicurezza avanzati, tra cui il sistema di frenata automatica di emergenza e il riconoscimento dei segnali stradali. Il controllo di stabilità aiuta a mantenere la traiettoria del veicolo in curva e su superfici scivolose, mentre il monitoraggio dell’angolo cieco migliora la sicurezza in fase di sorpasso. Anche la 500 ha fatto breccia nel cuore degli italiani: secondo le statistiche, rientra nella top 20 delle auto più vendute di quest’anno.

Il prezzo base della FIAT 500 è di circa €17.700.

Hyundai Bayon

La Hyundai Bayon è un SUV compatto progettato per offrire praticità e stile ai neopatentati.

Non tutte le versioni di questa auto sono adatte, però: chi ha conseguito la patente da poco potrà guidare la Bayon con motore 1.2 MPi a GPL, che ha una potenza di 60 kW e 82 CV. Il cambio manuale a sei marce e la trazione anteriore rendono la guida intuitiva e sicura.

In termini di sicurezza, la Hyundai Bayon è dotata di sistemi avanzati come l’assistenza alla frenata di emergenza, il rilevamento dei pedoni e il sistema di mantenimento della corsia. Queste caratteristiche aiutano a prevenire incidenti e migliorano la sicurezza complessiva del veicolo. La Bayon offre anche una capacità di carico significativa, con un bagagliaio spazioso e facilmente accessibile.

La Bayon è disponibile per la vendita con un prezzo base di €21.100.

Peugeot 208

La Peugeot 208 è una berlina compatta che combina eleganza e innovazione, ideale per i neopatentati. Dotata di un motore a benzina PureTech 1.2 da 75 cavalli, la 208 offre una guida economica e affidabile, perfetta per gli spostamenti quotidiani. È disponibile anche con motori più potenti, non adatti tuttavia alla guida di un neopatentato.

Il design esterno aerodinamico e moderno conferisce a quest’auto un aspetto accattivante, particolarmente apprezzato anche dai neopatentati. La 208, infatti, rientra nella top 10 delle auto più vendute del 2024, sulla base di quanto affermato da UNRAE.

Internamente, la Peugeot 208 è equipaggiata con un cruscotto digitale 3D e un sistema di infotainment con display touch da 10 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Sul fronte della sicurezza, la 208 include il cruise control adattivo, il riconoscimento dei segnali stradali e il sistema di assistenza al parcheggio, garantendo una protezione ottimale per il conducente e i passeggeri.

Il prezzo base della Peugeot 208 è di circa €20.270.

Volkswagen Polo

La Volkswagen Polo è una berlina compatta che si distingue per la sua affidabilità e le prestazioni equilibrate. Il motore da scegliere se si è un neopatentato è quello a benzina EVO da 80 CV, oppure quello a metano TGI da 90 CV. La Polo è nota per il suo comfort di guida, grazie a una sospensione ben calibrata e un’ottima manovrabilità, che la pongono nella top 30 delle auto più vendute di quest’anno.

La Polo dispone di un sistema di infotainment avanzato con display touch da 8 pollici, connettività Apple CarPlay e Android Auto, e un cockpit digitale che fornisce tutte le informazioni essenziali al conducente. Per quanto riguarda la sicurezza, la Volkswagen Polo è dotata di frenata automatica d’emergenza, monitoraggio dell’angolo cieco e assistenza al mantenimento della corsia, migliorando significativamente la sicurezza su strada.

È disponibile sul mercato ad un prezzo di partenza di €23.350.

Le auto ibride plug-in per neopatentati

Le auto ibride stanno diventando sempre più popolari tra i neopatentati grazie alla loro combinazione di efficienza e prestazioni. Questi veicoli utilizzano un motore a combustione interna abbinato a uno o più motori elettrici, permettendo di ridurre i consumi di carburante e le emissioni.

Le auto ibride sono particolarmente adatte per la guida urbana, dove possono sfruttare al meglio l’energia elettrica per ridurre i consumi e le emissioni in fase di stop-and-go. Inoltre, molti modelli ibridi offrono tecnologie avanzate di assistenza alla guida, migliorando la sicurezza e facilitando la gestione del veicolo per i nuovi guidatori.

Questa tipologia di auto rientra in una casistica leggermente diversa dalle precedenti. Infatti, per le ibride plug-in conta la formula dei 65 kW/t e la potenza che conta è quella del motore a benzina o diesel e non di quello elettrico. Spesso, questa potenza è molto elevata ma il peso consistente dell’auto fa in modo che il rapporto potenza/tara sia più basso.

Per questo, all’interno di questa tipologia rientrano auto anche molto potenti, che altrimenti i neopatentati non potrebbero guidare. Vediamone insieme alcune.

VOLVO EX40

La VOLVO EX40 è un SUV compatto di lusso che offre una combinazione di prestazioni solide e tecnologie avanzate. La versione adatta ai neopatentati, in particolare, è la XC40 T4 Recharge: nonostante il motore potente e i 129 CV, il rapporto potenza/tara per quest’auto è pari a 52,4 kW/t e la rende adatta ad essere guidata anche da chi ha conseguito da poco la patente.

Per quanto riguarda la sicurezza, la VOLVO EX40 è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Pilot Assist, che offre una guida semi-autonoma, e il sistema di frenata automatica con rilevamento dei pedoni e ciclisti. Gli interni sono progettati con materiali di alta qualità, offrendo un ambiente lussuoso e confortevole.

Il prezzo base della VOLVO EX40 è di circa €54.150.

Audi Q3

L’Audi Q3 è un SUV compatto che combina eleganza, prestazioni e tecnologia. È equipaggiata con un motore a benzina 1.5 TFSI da 150 cavalli, che offre una guida fluida e potente, perfetta per diverse condizioni di guida. Anche in questo caso, a causa del peso molto elevato di questa auto, il rapporto kW/t è pari a 60,6: quindi, può essere guidata senza problemi anche da un neopatentato.

Anche grazie a tutte queste caratteristiche, la Q3 è particolarmente apprezzata: è al venticinquesimo posto delle auto più vendute nel 2024, secondo i dati di vendita di UNRAE.

L’interno dell’Audi Q3 è caratterizzato da un design elegante e funzionale, con un sistema di infotainment MMI Plus dotato di display touch da 10,1 pollici, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, e un quadro strumenti digitale Audi Virtual Cockpit. In termini di sicurezza, la Q3 è dotata di assistenza al mantenimento della corsia, monitoraggio dell’angolo cieco e frenata automatica d’emergenza.

Il prezzo base dell’Audi Q3 è di circa €38.500.

Ford Kuga

La Ford Kuga è un SUV di medie dimensioni che combina potenza, comfort e tecnologia avanzata, rendendola una scelta eccellente per i neopatentati. Nella sua versione ibrida plug-in, nonostante i 150 CV e un motore estremamente potente, il rapporto potenza/tara è di 60,7 kW/t.

La sicurezza è un punto di forza della Kuga, grazie a dotazioni come il sistema di mantenimento della corsia, il cruise control adattivo con funzione stop-and-go, e la frenata automatica di emergenza con rilevamento dei pedoni e ciclisti. Inoltre, il sistema di parcheggio assistito semplifica le manovre in spazi ristretti.

È disponibile all’acquisto con un prezzo di base di €35.900.

Le auto elettriche per neopatentati

Le auto elettriche rappresentano una scelta eccellente per i neopatentati grazie alla loro facilità di guida e ai bassi costi di gestione. Questi veicoli, alimentati esclusivamente da batterie elettriche, offrono un’accelerazione immediata e una guida silenziosa, migliorando il comfort di marcia.

Inoltre, l’assenza di cambio manuale rende la guida più semplice e meno stressante per chi è alle prime armi. Le auto elettriche sono anche dotate di tecnologie avanzate, come sistemi di assistenza alla guida e connettività avanzata, che migliorano ulteriormente la sicurezza e la comodità.

In genere, si tratta di auto particolarmente pesanti, che aiutano a mantenere il rapporto potenza/tara inferiore ai 65 kW/t.

Cupra Born

La Cupra Born è una berlina elettrica sportiva che combina design accattivante e prestazioni elevate. Equipaggiata con un motore elettrico da 58kWh che eroga 204 cavalli, la Born offre un’accelerazione rapida e una guida dinamica, rendendola ideale per chi cerca un’esperienza di guida entusiasmante.

Nonostante la potenza elevatissima, non stupirà il fatto che quest’auto abbia un rapporto potenza/tara estremamente basso grazie al peso in tonnellate del veicolo: 38,7 kW/t. La capacità della batteria permette un’autonomia di circa 420 chilometri con una singola carica.

È possibile acquistarla con un prezzo di base di €41.100.

MG MG5

La MG MG5 è una compatta elettrica che combina efficienza e tecnologia avanzata, rendendola una scelta ideale per i neopatentati. Equipaggiata con un motore elettrico da 184 CV, anche in questo caso il rapporto potenza/tara è di 45,8 kW/t.

In termini di sicurezza, la MG5 è equipaggiata con sistemi come l’assistenza alla frenata d’emergenza, il cruise control adattivo e il monitoraggio dell’angolo cieco. L’autonomia della batteria è di circa 400 chilometri, rendendola ideale per l’uso quotidiano senza frequenti ricariche.

Il prezzo base della MG MG4 è di €34.490.

Dalle auto a benzina, diesel e GPL, alle ibride ed elettriche, il mercato offre una vasta gamma di opzioni che soddisfano le diverse esigenze dei nuovi conducenti: bisogna solo fare la propria scelta.