Fonte: Ufficio Stampa Mercedes La produzione della Mercedes EQC termina dopo meno di 5 anni

La Mercedes EQC doveva dare il via a una vera e propria rivoluzione per la Casa tedesca e, più in generale, per tutto il mercato delle quattro ruote, in particolare per il segmento premium. Il SUV è stata la prima elettrica di Mercedes ma ha avuto un impatto minimo sul mercato, in termini di vendite tanto che la produzione è già stata interrotta, nonostante il debutto sia avvenuto soltanto nel 2019, dando il via alla nascita della gamma elettrica della Casa tedesca.

Un addio silenzioso

La notizia è stata riportata dal magazine americano Motor1.com che ha raccolto le dichiarazioni di Jan Weber, International EQ-Product Communications di Mercedes. Stando a quanto rivelato dal manager, la Mercedes EQC non è più in produzione. Lo stop alla produzione, inoltre, è avvenuto già da molto tempo. Le ultime unità del SUV elettrico, infatti, sono state assemblate nel corso del secondo trimestre del 2023. Mercedes si è poi concentrata sullo smaltimento delle scorte, senza annunciare ufficialmente la fine della produzione della sua prima elettrica (anche se già da alcuni mesi la EQC era uscita dai listini).

Si guarda la futuro

Il futuro di Mercedes, come di tutto il mercato delle quattro ruote, sarà elettrico ma sarà senza una nuova EQC. La Casa tedesca, infatti, ha altri piani per il suo futuro a zero emissioni, a partire dall’abbandono della nomenclatura EQ, che, secondo i piani originari, sarebbe dovuta diventare una gamma alternativa e completamente elettrica dell’offerta di veicoli di Mercedes.

Per il suo futuro, Mercedes ha in programma di rimpiazzare la EQC con un modello di pari segmento: la Mercedes Classe C elettrica. Uno dei modelli best seller di Mercedes si prepara, quindi, a diventare completamente elettrica, riprendendo le linee anticipate dalla concept Vision EQXX. Secondo le prime informazioni, il nuovo modello avrà dimensioni analoghe a quelle della Tesla Model 3 (quindi poco più di 4,7 metri) e sfrutterà la piattaforma MMA.

La piattaforma in questione sarà la base di partenza di buona parte della gamma futura di Mercedes. Sfruttando quest’architettura, infatti, Mercedes realizzerà le eredi delle attuali GLA, GLB e CLA Shooting Brake. Tutti e quattro i modelli citati saranno proposti in versione elettrica oltre che in una versione con motori termici (e un sistema di elettrificazione). A differenza della piattaforma utilizzata per la Mercedes EQC, infatti, la MMA può essere utilizzata sia per le auto elettriche che per le auto ibride.

Secondo le prime informazioni, la Nuova Mercedes Classe C con la sua variante elettrica dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2025, dando il via a una nuova era per Mercedes. Il capitolo EQC è oramai chiuso. Il SUV elettrico ha avuto il “merito” di avviare la transizione verso l’elettrico della casa tedesca che ora guarda al futuro con rinnovato interesse e, sopratutto, con l’obiettivo di lanciare una nuova generazione di modelli a zero emissioni.