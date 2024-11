La nuova Mercedes CLA elettrica ha battuto la Porsche Taycan in un test di percorrenza sulle 24 ore confermando la sua efficienza in attesa del debutto ufficiale

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes La CLA elettrica ha un'efficienza da record

La Mercedes CLA elettrica è una delle principali novità per il futuro della gamma del costruttore tedesco. Il modello andrà a rivaleggiare con la Tesla Model 3, rappresentando un progetto chiave per Mercedes che ha l’obiettivo di crescere (in modo significativo rispetto allo stato attuale) nel settore delle auto a zero emissioni ed ha bisogno di un progetto in grado di rappresentare un punto di svolta per l’azienda che sta attraversando un periodo molto complicato, soprattutto dopo gli scarsi risultati ottenuti dai modelli EQ a zero emissioni.

Questo progetto potrebbe essere proprio quello della Nuova Mercedes CLA che arriverà sul mercato il prossimo anno ma già fa parlare di sé in modo molto positivo. La nuova elettrica compatta dell’azienda tedesca, infatti, ha realizzato un nuovo record. In un test sul circuito di Nardò, infatti, la CLA ha mostrato un’efficienza incredibile, confermando le sue caratteristiche di elettrica in grado di abbinare un’elevata autonomia a un consumo al chilometro ridotto oltre che a una ricarica rapida che permette di ripristinare la carica in tempi ridotti.

Porsche battuta

Come annunciato da Mercedes, la nuova compatta elettrica è stata in grado di raggiungere un risultato da record nel test di percorrenza sulle 24 ore. La CLA elettrica, infatti, è riuscita a percorrere un totale di 3.700 chilometri superando il precedente record della Porsche Taycan. Il risultato è stato ottenuto adottando una precisa strategia di ricarica che ha permesso di ottimizzare al meglio i tempi. L’elettrica ha avuto bisogno di 40 soste per completare il record. A contribuire al successo è stata l’elevata efficienza della compatta.

Come sarà la nuova CLA

La Mercedes CLA elettrica rappresenterà un punto di svolta per la Casa tedesca nel settore delle auto a zero emissioni. La vettura, infatti, avrà un’autonomia di 750 chilometri e un consumo di appena 12 kWh per 100 chilometri. Tra le caratteristiche ci sarà anche il supporto alla ricarica rapida, sfruttando l’architettura a 800 V. La concept car svelata lo scorso anno dalla Casa tedesca era in grado di ricaricare fino a 400 chilometri di autonomia in appena 15 minuti.

La piattaforma di partenza sarà la MMA. Mercedes realizzerà anche varianti mild hybrid della nuova CLA, utilizzando motori prodotti in Cina dalla joint venture tra Geely e Renault. I dettagli, in questo caso, non sono ancora stati svelati. Tutte le specifiche tecniche della vettura saranno svelate soltanto nel corso del prossimo futuro. Il debutto nelle concessionarie della nuova compatta, infatti, è programmato per il prossimo anno.

Un progetto necessario

La realizzazione della Mercedes CLA elettrica, uno dei primi modelli a zero emissioni ad abbandonare il brand EQ, rappresenta un progetto necessario per il futuro della Casa tedesca nel settore della mobilità a zero emissioni. Le vendite di Mercedes nell’elettrico, infatti, sono inferiori alle attese e anche i risultati finanziari ne risentono. Nel terzo trimestre del 2024, infatti, l’azienda ha registrato un calo del 54% dell’utile netto, dovuto anche al calo del fatturato (-6,7%) e delle vendite complessive (-3%). Oggi, quindi, Mercedes ha bisogno di un’elettrica compatta in grado di rappresentare un punto di svolta per il futuro. Staremo a vedere cosa sarà in grado di fare la CLA e quale sarà il suo impatto.