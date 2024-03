Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Terzo viaggio di prova per la Mercedes Vision Eqxx, la super elettrica da 1.000 chilometri di autonomia

Nuovo record per Vision Eqxx: nel corso del terzo viaggio su strada, su un tragitto di oltre 1.000 chilometri, l’auto laboratorio di Mercedes ha dimostrato di poter superare la straordinaria prova d’efficienza anche nelle condizioni estreme del deserto arabo.

Il terzo percorso di Mercedes Vision Eqxx, da Riyadh a Dubai, comprendeva tratti urbani ed extraurbani, inclusi lunghi tragitti in pieno deserto e strade molto trafficate. Le temperature estreme, però, non hanno scalfito le performance della super elettrica tedesca.

Vision Eqxx, mille chilometri nel deserto

Mercedes Vision Eqxx aveva già dimostrato di poter percorrere oltre 1.000 chilometri con una sola ricarica: lo avevamo visto nei suoi lunghi viaggi precedenti in terra europea (le tratte avevano coperto le distanze tra Sindelfingen e Cassis e tra Untertürkheim e Silverstone). Il terzo viaggio dell’auto laboratorio Mercedes, però, è stato molto diverso: un percorso impegnativo che comprendeva strade cittadine trafficate e deserto aperto, dal Mercedes-Benz Center di Riyadh, in Arabia Saudita, fino al Mercedes-Benz Brand Center di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

La Vision Eqxx ha completato il percorso di 1.010 chilometri in un totale di 14 ore e 42 minuti: partita da Riyadh alle 4.15 del mattino con la batteria piena, quando è arrivata a Dubai (alle 19,57) aveva ancora 309 chilometri di autonomia.

“Con un consumo eccezionale di soli 7,4 kWh/100 km, la VISION EQXX continua a fornire dati preziosi per il continuo sviluppo di tecnologie avanzate di efficienza elettrica”, ha spiegato Markus Schäfer, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG. “Come previsto, tutti i sistemi si sono comportati perfettamente nelle condizioni del deserto, gestendo con facilità sfide quali la finitura e la temperatura del manto stradale e la polvere”, ha aggiunto Schäfer, “un’ulteriore prova che la trazione elettrica è pronta per i mercati globali”.

Le performance eccezionali dell’auto laboratorio di Mercedes

Il viaggio nelle caldo secco del deserto, con temperature fino a 34°C, è stato l’occasione per testare le prestazioni del sistema in condizioni estreme, a cominciare da quelle del sistema di climatizzazione (operativo per tutto il tragitto) e del tetto solare di Vision Eqxx.

Ebbene, il funzionamento del sistema di climatizzazione è risultato avere un impatto negativo minimo sull’efficienza energetica, grazie anche alla pompa di calore multi-sorgente (la stessa integrata nel Concept CLA Class presentato allo IAA Mobility 2023).

Anche le prestazioni del tetto solare sono state esaminate da vicino: nel tragitto verso Dubai, le 117 celle solari che coprono il tetto di Vision Eqxx (che vengono utilizzate alimentare molti dei dispositivi ausiliari) hanno raccolto 1,8 kWh di energia solare, aggiungendo circa 24 km all’autonomia complessiva. Fondamentale per raggiungere tali tassi di efficienza è stato l’apporto dell’assistente intelligente dell’auto, che suggerisce in tempo reale lo stile di guida più efficiente considerando, tra gli altri parametri, anche l’intensità del sole e del vento.

A più di due anni dalla sua presentazione al CES, la Vision Eqxx continua ad attirare l’attenzione del pubblico: in questo periodo ha già percorso 23.340 chilometri, testando la sua pionieristica tecnologia elettrica nelle condizioni più impegnative, dimostrandosi più che pronta per la vita reale. Oltre ai due precedenti viaggi in Europa, Vision Eqxx ha attraversato anche le strade di Stati Uniti e Cina: in tal modo, sottolinea Mercedes-Benz, i principali mercati del mondo hanno avuto la possibilità di vedere con i propri occhi un esempio realistico di efficienza elettrica di lusso e sostenibile.