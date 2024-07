Fonte: 123RF Con una pallina da tennis è possibile lavare l'auto senza stress

Lavare l’auto è un’attività semplice ma che può creare qualche grattacapo. Per una pulizia completa della carrozzeria della propria vettura, infatti, è possibile fare da soli, senza affidarsi a servizi di lavaggio professionali. Basta un po’ di pratica per ottenere un risultato soddisfacente e una pulizia completa. Ci sono, però, alcuni dettagli che possono trasformarsi in veri e propri fastidi. Con una pallina da tennis, però, è possibile risolvere uno dei principali problemi legati al lavaggio dell’auto. Si tratta di una soluzione geniale che permette di eliminare una delle principali fonti di stress che gli automobilisti devono affrontare quando lavano la propria auto.

Una pallina cambia tutto

Con una pallina di tennis (o meglio, con alcune palline di tennis) è possibile pulire l’auto senza stress o, quanto meno, è possibile eliminare una delle principali fonti di stress legate al lavaggio dell’auto. Stiamo parlando del problema della pompa che si blocca sotto alla gomma, durante i vari spostamenti necessari per poter raggiungere le varie parti dell’auto da “colpire” con il getto d’acqua per ripulire la carrozzeria.

Spostandosi da una parte all’altra del veicolo, infatti, è facile incorrere nel problema del tubo di gomma che si blocca sotto la gomma, costringendo chi sta lavando la vettura a “tornare indietro” per sbloccare il tubo e riprendere il lavaggio in modo corretto. Si tratta di un intoppo molto frequente. Come mostrato dal tiktoker

shemwellspaces, però, basta piazzare la pallina da tennis nel punto giusto (in prossimità delle gomme) per evitare questo problema.

Come sfruttare questo trucco

Il sistema è tanto semplice quanto efficace. Prima di iniziare il lavaggio dell’auto è sufficiente procurarsi alcune palline da tennis. A questo punto, è necessario posizionare le palline in alcuni punti strategici e, in particolare, in prossimità degli pneumatici, nei punti in cui il tubo di gomma della pompa rischia di restare bloccato durante il lavaggio.

Il posizionamento va studiato con attenzione ed è legato sia alla tipologia di auto che alle modalità di lavaggio. Come detto, può essere utile avere più palline, in modo eliminare completamente il rischio che la pompa resti bloccata sotto la gomma. Può bastare anche una sola pallina, naturalmente. In questo caso, però, bisognerà, di volta in volta, spostarla, adattandone il posizionato alla sezione dell’auto che si sta lavando.

Bastano pochi euro (o anche nessuno se già si è in possesso di alcune palline da tennis) per poter eliminare una delle principali fonti di stress legate al lavaggio dell’auto in autonomia. Il trucco è tanto semplice quanto efficace e può essere replicato da tutti, senza particolari sforzi, garantendo una notevole semplificazione della procedura di pulizia dell’auto.

Il trucco della pallina da tennis è solo un piccolo stratagemma ma può avere un effetto davvero significativo sull’esperienza di lavaggio. Con un po’ di pratica, questo espediente può eliminare uno dei principali problemi legati al lavaggio dell’auto “fai da te” che consente di tenere l’auto sempre pulita e in ottime condizioni. Ogni occasione per eliminare una fonte di stress durante il lavaggio sarà sicuramente un’opportunità gradita.