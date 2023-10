Honda svela il nuovo SH Vetro, lo scooter “semi-trasparente”

Fonte: Ufficio Stampa Honda Honda SH Vetro: il nuovo scooter semi-trasparente

Honda presenta gli aggiornamenti della sua gamma di scooter più prestigiosa ed efficiente, la famiglia SH, a partire dal nuovo modello SH Vetro, caratterizzato da una carrozzeria semi-trasparente verde realizzata con uno speciale materiale.

Il nuovo SH Vetro di Honda è frutto di tutto l’ingegno e di tutte le capacità tecniche di chi ogni giorno lavora con passione presso la fabbrica italiana del brand nipponico situata ad Atessa, in provincia di Chieti, stabilimento che ancora una volta è il fiore all’occhiello della produzione della Casa dell’Ala.

Honda SH Vetro: lo scooter diventa “semi-trasparente”

La novità che più di tutte salta all’occhio è la carrozzeria semi-trasparente verde del nuovo Honda SH Vetro, realizzata in uno speciale materiale che nel corso del processo di produzione consente di abbattere le emissioni di CO2 del 9,5% su base annua rispetto alle colorazioni classiche.

La carrozzeria semi-trasparente di colore verde è a tutti gli effetti una nuova livrea lanciata sui modelli della famiglia di SH da parte di Honda, brand che nei mesi scorsi ha svelato la sua ultima naked superleggera. La nuova livrea è accompagnata dal parafango anteriore e dalle carene inferiori di colore nero, a contrasto con il logo Honda bianco e il logo SH in argento poste sulle fiancate dello scooter.

L’SH Vetro di Honda, società che ha da poco stretto uno storico accordo con Sony per le auto elettriche, viene declinato nelle versioni SH125i, SH150i che insieme a SH Mode 125 sono i primi modelli della Casa giapponese capaci di soddisfare i requisiti sulle emissioni della normativa Euro 5+, obbligatoria dal 2024 per tutte le nuove omologazioni e dal 2025 per quanto riguarda le nuove immatricolazioni.

Con la normativa Euro 5+ è stato introdotto il monitoraggio del catalizzatore per ridurre il margine di letture errate delle emissioni, garantire un maggiore controllo della rumorosità e delle emissioni acustiche allo scarico e verificare il reale deterioramento a lungo termine.

Colori e configurazioni

Il modello Honda SH125 150i è in vendita in Italia nella configurazione con parabrezza, paramani e Smart-Top Box di serie nelle seguenti colorazioni: Vetro Green (SH Vetro), Mat Pearl Cool White (Sporty), Mat Coal Black Metallic (Sporty), Pearl Pacific Blue, Mat Pearl Cool White, Pearl Falcon Gray e Pearl Nightstar Black.

L’SH350i, invece, è disponibile nei seguenti colori, tutti caratterizzati da ruote, forcella e marmitta in nero: Black, Mat Ruthenium Silver Metallic, Mat Pearl Cool White, Zefiro Blue Metallic, Mat Techno Silver Metallic (Sporty) e Mat Coal Black Metallic (Sporty).

Tutti i modelli 2024 della famiglia SH saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali Honda a partire dal mese di dicembre del 2023: con oltre 45.000 unità vendute in Europa sin dalla sua introduzione sul mercato nel 2014, l’SH Mode 125 è riuscito a calamitare l’interesse degli utenti più giovani, grazie a una perfetta combinazione di elementi di stile, performance gestibili e ridottissimi costi di gestione.

I numeri di SH, in oltre trent’anni di presenza sul mercato, continuano a essere straordinari, non solo a livello internazionale ma anche in Italia: basti pensare che nel nostro Paese sono già più di 33 mila gli SH di tutte le cilindrate venduti dall’inizio del 2023. Numeri destinati a crescere negli ultimi due mesi dell’anno, proiettando il brand nipponico verso un 2024 che si annuncia roseo con l’avvento della nuova gamma.