La Honda CMX500 Rebel ottiene un look più ricercato e l'omologazione Euro 5+ per il suo motore bicilindrico parallelo. Un'evoluzione raffinata

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Honda Tante novità intorno alla Honda CMX500 Rebel 2025

Manca pochissimo al debutto della nuova edizione di EICMA, la più importante rassegna dedicata al mondo delle due ruote. In attesa di presentarsi sotto ai riflettori della kermesse meneghina – vedremo se sarà così – Honda rivela al grande pubblico la nuova CMX500 Rebel 2025, versione aggiornata della piccola cruiser concepita per i possessori di patente A2, ma non soltanto per loro. Tutti quanti potranno godere delle qualità dinamiche di questa moto cruiser, che aggiunge un bel tasso di comfort in più rispetto al recente passato. Un ottimo jolly da giocare sul mercato.

Motore omologato Euro 5+

La nuova Honda CMX 500 Rebel fa sfoggio del suo motore bicilindrico parallelo 471 cc da 46 CV a 8.500 giri/min e 43,3 Nm a 6.000 giri/min. Questo gruppo motopropulsore ottiene l’omologazione Euro5+. Le novità non si esauriscono con questo importante traguardo, infatti la custom nipponica fa un decisivo upgrade anche per quanto riguarda il comfort: è tutta nuova anche la sella in schiuma di uretano, che offre una maggiore comodità anche quando si affrontare lunghi viaggi e si macinano tantissimi chilometri sull’asfalto.

A corredo di un equipaggiamento di tutto rispetto ci sono anche un nuovo display LCD a retroilluminazione negativa, adesso più leggibile in tutte le condizioni di luce, e nuove tinte ideate per esaltare la bellezza e lo spirito battagliero della CMX500 Rebel: Mat Dim Gray Metallic e Candy Energy Orange. Queste ultime vanno ad affiancarsi al Mat Gunpowder Black Metallic e al Mat Gunpowder Black Metallic.

La ciclistica della Honda CMX 500 Rebel

Sulla Honda CMX 500 Rebel è stato fatto un lavoro di fine upgrade della ciclistica, senza stravolgere uno schema che aveva dato ampi frutti e soddisfazioni a tutto il popolo dei centauri fedeli al marchio giapponese. Il telaio è tubolare in acciaio ed è stato progettato fin dal principio per risultare più stretto nella zona dove risiede il pilota, il quale può contare su una sella alta appena 690 mm da terra.

All’anteriore troviamo una forcella telescopica tradizionale con steli da 41 mm, mentre dietro ci sono due ammortizzatori Showa regolabili nel precarico su 5 posizioni. L’impianto frenante con ABS a due canali, invece, utilizza un disco freno anteriore da 296 mm con pinza a due pistoncini e un disco posteriore con pinza a singolo pistoncino. Invariata anche la misura degli pneumatici: 130/90-16 e 150/80-16. E il peso con il pieno resta di 191 kg. Tutto è perfettamente bilanciato, per un comportamento – affermano in Honda – congeniale per tutti i motociclisti che si affacceranno a questo modello.

La versione Plus

Infine, accanto al modello che potremmo definire come “base” Honda affianca una linea più raffinata che corrisponde alla versione “Plus”. Rispetto a quella convenzionale, la CMX 500 Plus si caratterizza per l’equipaggiamento e comprende una carenatura del faro anteriore con parabrezza fumé, soffietti copristeli e cover della forcella, sella marrone con cuciture a trama di diamante e cerchi color bronzo. La moto sarà disponibile per la fine del 2024 con prezzi non ancora resi noti. Vedremo se questa custom sarà presente a EICMA come novità assoluta. Certamente una moto così sarà in grado di scatenare la fantasia di tantissimi centauri. Dovunque.