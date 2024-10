Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Honda Honda NT1100 aggiornata: cambia il look del touring crossover

La Honda NT1100 è una delle più amate del marchio giapponese. Presentata nel novembre 2021 ad EICMA, ha subito riscosso un ottimo successo. La moto in questione è una stradale semicarenata ed è la diretta erede della Honda Deauville. Si contraddistingue per integrare le borse nella carrozzeria, che nella prima serie erano di 16 e 18 litri. In questi anni ha letteralmente conquistato il cuore degli appassionati al punto da spingere la Casa nipponica a rimetterci sopra mano per il 2025.

L’exploit della NT1100 è stato tale che nel 2023 ha conquistato il primato di tourer più venduta in Europa. In vista della prossima annata Honda ha deciso di modificarne lo stile rendendo la silhouette più snella e accattivante, strizzando l’occhio ad un profilo aerodinamico più efficiente, senza però dimenticare la comodità del guidatore per affrontare lunghe distanze.

Cosa cambia esteticamente

Sul davanti troviamo un nuovo doppio faro anteriore con luci diurne DRL, che presenta gli indicatori di direzione integrati che danno al tutto una firma luminosa molto sofisticata. Il pezzo forte però di questa NT1100 è il motore che è un bicilindrico parallelo di 1.084 cc è stato messo a punto per incrementarne le prestazioni. Modificando alcuni aspetti si è arrivati ad avere un incremento di coppia pari al 7%. Grazie al serbatoio di 20,4L inoltre riesce a garantire un’autonomia di 400 km.

Come dicevamo Honda ha deciso di prestare massima attenzione anche all’aerodinamica, proprio per questo sono stati rivisti i deflettori superiori e inferiori, così da garantire una migliore protezione dal vento. Per lo stesso scopo è stato allungato anche il parafango anteriore, mentre il parabrezza ora è regolabile con la sola mano sinistra mentre si è comodamente seduti. Infine le valige laterali sono state ampliate nella capienza per ospitare un casco integrale ciascuna.

Salto di qualità anche nell’elettronica

Grazie alla Piattaforma Inerziale (IMU) a 6 assi è stata migliorato l’intervento dell’elettronica mentre si è alla guida per una maggiore sicurezza. C’è il Controllo di trazione su 3 livelli, il Controllo Antimpennata e il Controllo del Sollevamento del Posteriore. Inoltre ci sono 3 Riding Mode: Urban, Rain e Tour. Su questa nuova NT1100 DCT c’è l’introduzione della versione Electronic Suspension con sospensioni a controllo elettronico Showa EERA.

Altro dettaglio da non trascurare in questa nuova versione della NT1100 è l’aggiornamento del cambio doppia frizione a 6 rapporti DCT, che permette al pilota di guidare con ancora più feeling con la sua moto. Questo, infatti, lavora insieme all’IMU per avere cambiate più fluide in fase di piega. Honda offre questo modello con una dotazione decisamente ampi che comprende: schermo touch TFT a colori da 6,5 pollici, che ha grafiche del menù che si possono personalizzare e permettere di connettere Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto. C’è poi il Cruise Control, manopole riscaldabili, disponibili anche due prese per ricaricare, una da 12V e l’altra USB-A. Indicatori di direzione che si disattivano automaticamente, segnalazione della frenata di emergenza ESS e cavalletto centrale. Tutto questo è di serie.

Tale moto sarà disponibile in Italia, nella versione base con cambio manuale nel colore Gunmetal Black Metallic. Sulla versione DCT Electronic Suspension, invece, sono disponibili le seguenti tonalità: Mat Warm Ash Metallic, Gunmetal Black Metallic e Pearl Hawkseye Blue. Anche questa volta NT1100 punta a scalare le classifiche di vendita sia nel nostro Paese che in tutta Europa.