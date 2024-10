Il nuovo Honda X-ADV 2025 si prepara al debutto in pubblico: lo scooter d'avventura sarà protagonista di Eicma 2024 in programma nel corso del mese di novembre

Fonte: Ufficio Stampa Honda Honda X-ADV sta per arrivare con la versione 2025

Manca meno di un mese all’edizione 2024 di Eicma, la fiera milanese che, come ogni anno, rappresenta un evento fondamentale per tutto il settore delle due ruote, con tanti nuovi modelli in arrivo sul mercato che vengono mostrati in anteprima al pubblico. Tra le novità che andranno ad arricchire l’edizione 2024 della fiera c’è anche il nuovo Honda X-ADV 2025. Si tratta di un nuovo aggiornamento per uno dei modelli più importanti della gamma Honda che si rinnova nell’estetica, con un design ora più aggressivo, e nei contenuti, con un’elettronica arricchita, nuovi componenti e tante altre piccole aggiunte che puntano a migliorare il progetto. I visitatori di Eicma 2024 potranno scoprire da vicino la nuova evoluzione di Honda X-ADV. Ecco come fare.

Le novità

Honda X-ADV si rinnova con il debutto della versione 2025 destinata a ritagliarsi uno spazio di primissimo piano sul mercato italiano ed europeo. Lo scooter d’avventura, come lo chiama Honda, continua il suo programma di evoluzione e miglioramento e, nella nuova veste, si proporrà sul mercato con un design più aggressivo e una dotazione elettronica migliorata. Il nuovo modello sarà proposto in tre colorazioni standard,Graphite Black, Pearl Glare White e Matte Deep Mud Gray. A questa si aggiungerà una Special Edition con colorazione Matte Gold Finch Yellow.

Tra le novità di design troviamo nuove linee per la carenatura, ora più spigolosa, che viene arricchita dal doppio farlo LED con luci diurne DRL e indicatori integrati. Da segnalare anche il display TFT a colori, con diagonale di 5 pollici, e comandi dotati di retroilluminazione. C’è sempre la possibilità di abbinamento allo smartphone tramite l’app Honda RoadSync. Tra le novità per quanto riguarda l’elettronica, invece, c’è spazio per il sistema Cruise Control oltre che per un cambio DCT aggiornato.

Honda, con la versione 2025 del suo scooter, non è intervenuta sul già eccellente comparto tecnico. È confermata, quindi, la presenza del motore bicilindrico parallelo da 58,6 CV di potenza massima oltre che di tutto il pacchetto tecnico del modello. L’aggiornamento con il passaggio al Model Year 2025, quindi, rappresenta un momento importante per lo scooter nipponico che si rinnova nel design e nei contenuti, andando a confermare i tanti aspetti già molto apprezzati dalla clientela, sia in Italia che nel resto d’Europa.

Come scoprire il nuovo modello

Il nuovo Honda X-ADV 2025, come tutto il resto delle novità che Honda porterà ad Eicma 2024, troverà ampio spazio all’interno dello stand della Casa nipponica, che, come ogni anno, sarà uno dei più grandi e visitati di tutta la fiera. Gli appassionati che si recheranno ad Eicma avranno modo di ammirare la nuova evoluzione di X-ADV recandosi nel Padiglione 15 e, in particolare presso lo Stand E70 | I30 dove saranno esposte tutte le produzioni di Honda, come l’iconico SH che ha appena compiuto i suoi primi 40 anni. La presentazione in programma alla fiera milanese dedicata al mondo delle due ruote sarà anche l’occasione giusta per scoprire qualche dettaglio in più sulla versione 2025 dello scooter, a partire dai prezzi e dai tempi di commercializzazione. Il nuovo modello è pronto a ritagliarsi uno spazio da protagonista assoluto del mercato italiano nel corso del prossimo futuro.