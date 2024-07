A partire dal prossimo 1° agosto prendono il via le vendite dei biglietti per l'edizione 2024 di EICMA, manifestazione che ora compie i suoi primi 110 anni

Fonte: Ufficio Stampa EICMA EICMA 2024: la fiera compie 110 anni

EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori) si prepara all’edizione 2024, in programma nel corso del prossimo mese di novembre. Si tratta di un evento molto importante: l’edizione 2024 della fiera, infatti, sarà anche quella che segnerà i 110 anni della fiera, vero e proprio punto di riferimento per il mondo delle due ruote. Anche quest’anno, Eicma si svolgerà presso Fiera Milano-Rho. La prima data da segnare sul calendario è quella del prossimo 1° agosto, con la partenza della vendita dei biglietti. Successivamente, sarà rilevato l’intero programma della manifestazione che, nel corso del mese di novembre, renderà l’Italia una vera e propria capitale per il settore delle moto e dei veicoli a due ruote.

Parte la vendita dei biglietti

Dal prossimo 1° agosto 2024 inizierà la vendita online dei biglietti per EICMA 2024. Gli appassionati potranno iniziare ad acquistare i biglietti collegandosi al sito ufficiale (eicma.it) e poi entrando nella sezione dedicata alla biglietteria online (per il momento non attiva). Sarà possibile scegliere tra varie opzioni per l’acquisto dei biglietti per EICMA. Per il momento, in ogni caso, non sono ancora stati comunicati i prezzi. Bisognerà attendere poco meno di due settimane per saperne di più e per poter scegliere il biglietto più adatto alle proprie necessità.

Le date da ricordare

Oltre a quella del 1° agosto, con la partenza della vendita dei biglietti, ci sono altre date da ricordare per EICMA 2024. La fiera, che quest’anno compie 110 anni, è in programma tra il 5 e il 10 di novembre. Le prime due giornate (martedì 5 e mercoledì 6 novembre), come di consuetudine, sono dedicate alla stampa e ai professionisti del settore. Per (l’enorme) pubblico di appassionati, invece, ci sono ben quattro giornate disponibili, da giovedì 7 novembre fino a domenica 10 novembre.

A disposizione dei visitatori ci saranno degli stand fissi, che saranno disponibili per tutta la fiera, oltre a eventi e iniziative di vario tipo che saranno inserite all’interno del programma della manifestazione. Sul sito di EICMA sono già disponibili diverse informazioni in merito alla nuova edizione ed è possibile consultare l’elenco degli espositori che saranno presenti all’evento. Come ogni anno, tutti i principali brand del settore saranno presenti tra gli stand della fiera milanese per mostrare le novità in arrivo nel corso del prossimo futuro. Anche la mobilità elettrica sarà protagonista di EICMA.

Un compleanno importante

EICMA compie i suoi primi 110 anni e si prepara a vivere un’edizione 2024 davvero al top. L’edizione di quest’anno utilizzerà il claim “EICMA. Lasciamo il segno da 110 anni” proprio per sottolineare la longevità dell’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori in programma a Fiera Milano-Rho. In merito alla nuova edizione, il presidente di EICMA, Pietro Meda, ha dichiarato che “EICMA segna ogni anno un prima e un dopo: al termine di tutte le edizioni il mondo delle due ruote, così come quello della mobilità, non è infatti più lo stesso: si trasforma, evolve, compie un passo in avanti”. EICMA è da anni un punto di riferimento per il mondo delle due ruote. Nella scorsa edizione, inoltre, la fiera è stata il palcoscenico anche per il settore delle bici elettriche e persino per il mondo del gaming.