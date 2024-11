Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa EICMA Eicma 2024 Presentazione Mostra 110 anni

EICMA 2024 non sarà un evento dedicato soltanto alle moto del futuro, ma anche a quelle del passato. All’esposizione che prenderà il via, per il pubblico, giovedì 7 novembre, ci sarà infatti spazio per “EICMA: 110 anni di design a due ruote“, una mostra di 36 moto che hanno lasciato il proprio segno nella storia del settore. Un incontro, tra passato, presente e futuro che arricchirà ancor di più l’esperienza dei visitato alla Fiera di Milano a Rho.

EICMA e il tuffo nel passato

Non dimenticare mai le origini, perché non per forza è necessario rinunciare al passato per entrare nel futuro. Questo è l’obiettivo degli organizzatori di EICMA che all’edizione numero 81 dell’esposizione internazionale delle due ruote hanno deciso di dedicare una mostra alle moto che hanno fatto la storia. Celebrando i 110 anni del Salone, un spazio sarà dedicato a una mostra di moto storiche e moderne che hanno lasciato il segno per la loro progettazione.

Sarà allestita all’interno del Centro congressi del quartiere espositivo, a Porta Sud, da giovedì 7 novembre a domenica 10 novembre, per tutta la durata di EICMA per rappresentare un viaggio di più di un secolo tra curve, superfici, linee, tecnica e meccanica. Un’esperienza che si muoverà anche attraverso il genio dei grandi designer, le emozioni, le intuizioni, l’azzardo e le sfide interpretate dall’industria delle due ruote e portate in scena nelle varie edizioni del Salone.

Durante l’anteprima alla stampa, il presidente di EICMA Pietro Meda ha sottolineato “che questa mostra vuole essere un tributo alla ricerca di bellezza, che non racconta solo la storia EICMA e dell’industria delle due ruote, ma che ci porta dentro anche quella del Paese, della società e della mobilità”.

“È un percorso che affonda le radici nel saper fare italiano e che si arricchisce del contributo internazionale di tanti altri costruttori” ha detto, con l’ad Paolo Magri che ha sottolineato che non sarà una mostra che si farà classifica delle moto più belle della storia, ma “una proposta culturale, che diffonde conoscenza e che accompagna i visitatori dentro l’affascinante percorso creativo e progettuale che compiono i designer: dal foglio bianco alla realizzazione finale”.

Ennesimo evento, oltre quelli già in programma, che renderà EICMA 2024 unico.

Le moto presenti

Tra le 36 moto scelte per celebrare il design a due ruote ci sono tanti modelli iconici. Entrando nel vivo dell’allestimento, infatti, ci saranno tre aree diverse a EICMA.

Nell’area dedicata alle forme spiccano la Mars A20, esposta nel 1920, e la più recente Kawasaki GPZ900R del 1984, celebre per l’apparizione nel film Top Gun, ma anche per la linea aggressiva del suo frontale. Ci sarà anche la Suzuki DR 800 Big, l’iconica Ducati Monster, l’Aprilia Motó disegnata da Philippe Starck del 1995, l’MV Agusta F4 Ago e il prototipo dell’Husqvarna Vitpilen 401 Aero esposto nel 2016. Ma non mancheranno i tributi importanti anche a Triumph, Fantic, Yamaha, Aermacchi e Innocenti.

Nella sezione dedicata alle proporzioni, invece, ci sarà la Moto Guzzi otto cilindri 500 del 1957 dell’ingegner Giulio Cesare Carcano e il Ciao 50 di Piaggio. Tanti imperdibili capolavori di KTM, Benelli, Suzuki, Rumi, Bianchi, Honda, Ducati e Gilera saranno esposti in questa area.

Nella sezione dedicata ai materiali, dove si raggiunge il vertice dei processi manifatturieri ed ingegneristici, con i tributi a Corradino D’Ascanio per l’uso della lamiera nella Vespa di Piaggio, all’anticonvenzionale progetto racing della ELF X del 1978 e all’eleganza della Laverda RGS 1000, ma anche ad altre regine esclusive della tecnica e di bellezza come la rara Honda NR 750 del 1991, la Bimota Tesi 1D SR e la Ducati Superleggera V4.