Fonte: Ufficio Stampa EICMA Le informazioni utili per EICMA 2024

770 espositori. Oltre 2.100 marchi 300.000 metri quadri di superficie occupata. Il mondo delle due ruote è pronto a illuminare, ancora una volta, Milano, con EICMA 2024. Fra circa una settimana, dal 7 al 10 novembre (gli operatori e gli organi di stampa avranno diritto d’ingresso il giorno prima), dalle ore 9.30 alle 18.30, sarà il momento di alzare il sipario sulla celebre kermesse, che di anno in anno si rinnova.

L’81ª edizione offrirà agli appassionati l’opportunità scoprire le ultime novità. I modelli di punta di alcune delle principali aziende di settore potranno essere ammirati nella loro essenza e, con una vasta affluenza di pubblico prospettata, il Comune di Milano, ATM (la società addetta al trasporto pubblico locale del capoluogo lombardo) e Trenord aumentano i servizi di mobilità. Andiamo a conoscere tutte le informazioni in proposito.

Posti parcheggio gratuiti

Quant’è fastidioso cercare un parcheggio all’infinito? In occasione delle maggiori manifestazioni è un rischio da mettere in conto, perciò i posti in tal caso raddoppiano. In totale saranno 10.000 quelli offerti, a titolo gratuito, in dieci parcheggi di interscambio ATM in corrispondenza con le linee principali, quali: Lampugnano M1, Molino Dorino M1, San Leonardo M1, Abbiategrasso M2, Cascina Gobba M2, Famagosta M2, Maciachini M3, Rogoredo-Santa Giulia M3, San Donato M3.

I clienti, nuovi e già in possesso del biglietto dell’evento, possono prenotare, fino a esaurimento. La gratuità ha una valida di 15 ore. In merito ai parcheggi di Abbiategrasso, Forlanini, Molino Dorino e Rogoredo, non è necessario mostrare ricevute. Sia gli ingressi che le uscite riconoscono, infatti, in automatico la targa inserita in fase di prenotazione. Nei restanti punti occorre il ticket d’ingresso: dopo aver parcheggiato, ci si reca in cassa e consegna il voucher precedentemente ricevuto alla registrazione.

Chi preferisce raggiungere il quartiere esposto in treno ha altrettanto di che dirsi soddisfatto, vista la tariffa agevolata. Chiamato “Trenord 4 EICMA”, costa 13 euro, e comprende l’andata e il ritorno da ogni stazione della Lombardia in direzione Rho Fiera Milano. Vale nel giorno di convalida per un adulto e bambini/ragazzi Under 14 aventi grado di parentela. L’iniziativa mira a promuovere l’uso di un mezzo di trasporto sostenibile.

Quanto costa il biglietto

Il costo del biglietto di EICMA 2024 differisce in base al canale prescelto: 20 euro intero giornaliero, 25 euro in casa. I bambini con età da 0 a 3 anni entrano gratis, mentre dai 4 ai 13 anni la tariffa è ridotta: 10 euro online, 12 euro in cassa. Infine, novità di quest’anno, è possibile acquistare un ticket valido solo per il pomeriggio, dalle 13.30. Online intero costa 14 euro online o 19 euro in cassa, ridotto rispettivamente a 7 e 10 euro riguardo ai bambini dai 4 ai 13 anni. I visitatori portatori di disabilità e i relativi accompagnatori accedono, invece, gratis, presentando il tesserino di invalidità (o certificato equivalente) alla reception.

In caso di gruppi, da almeno 20 a un massimo di 70 persone, il prezzo è di 15 euro a persona. Non sono riconosciuti omaggi. L’acquisto sarà effettuabile direttamente in cassa, muniti di: elenco completo dei partecipanti su carta intestata, statuto (per Associazioni e Motoclub) e autorizzazione da parte dell’istituto (per le scuole). Hanno diritto all’omaggio disabili certificati con accompagnatore, provvisti di relativa documentazione.