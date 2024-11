Fonte: ANSA EICMA 2024: tanti stelle del motociclismo presenti

EICMA 2024, l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, si prepara a tornare a Rho Fiera Milano dal 7 al 10 novembre, promettendo un’edizione indimenticabile ricca di novità, spettacoli mozzafiato e la presenza di vere e proprie leggende del motociclismo. Ci saranno molteplici spazi e aree dove vivere appieno un’esperienza ruggente come le moto protagoniste.

MotoLive: il cuore pulsante della rassegna

L’area MotoLive, cuore pulsante dell’evento, si presenta con un layout completamente rinnovato e un’offerta di contenuti ancora più ricca. Per quattro giorni, l’area esterna di EICMA si trasformerà in un palcoscenico adrenalinico dove il pubblico potrà assistere a spettacoli di stuntman, freestyle motocross, trial acrobatico e l’esclusivo Buggy Back Flip.

L’intrattenimento sarà garantito dalla presenza di Radio Deejay, musica dal vivo e dalla copertura di SKY. Inoltre, i visitatori potranno assistere a eventi speciali organizzati dai top brand, come l’accensione dell’Aprilia da MotoGP. Per chi ha il pallino per le corse del Motomondiale, questo sarà un momento da incorniciare nella memoria.

Champions Charity Race: tante leggende in pista

Una delle novità più attese di MotoLive è la Champions Charity Race, una gara benefica che vedrà sfidarsi oltre 60 piloti, tra cui alcuni dei nomi più iconici del motorsport. Il format prevede duelli ad inseguimento e tre categorie: Rally, Legend e Superbike.Giovedì 7 e venerdì 8 novembre, la categoria Rally vedrà protagoniste le maxienduro bicilindriche di ben 17 differenti marchi.

Sabato 8 novembre, sarà il turno della categoria Legend, con 12 piloti e oltre 30 titoli mondiali in palio. Una parata di leggende da far impallidire. A bordo di monocilindriche da flat track si sfideranno icone come Casey Stoner, al suo ritorno in pista dopo 12 anni, Carlos Checa, Loris Capirossi, Marco Melandri, Troy Bayliss e Randy Mamola. Tra i fuoristradisti, vedremo in azione nomi del calibro di Stefan Everts, Alex Puzar, Christophe Pourcel, Joël Smets, Chicco Chiodi e Marco Belli. Un parterre de roi molto importante per questa nuova edizione di EICMA. Domenica 9 novembre, la categoria Superbike chiuderà il weekend di MotoLive con una entry list di altissimo livello, che include campioni come Andrea Iannone, Jonathan Rea e Andrea Locatelli.

EICMA 2024: un’esperienza totalmente immersiva

EICMA 2024 non è solo MotoLive. Tra le novità di quest’anno, troviamo anche l’allestimento di un paddock SBK, dedicato al massimo campionato delle moto derivate dalla serie, e di un paddock dedicato all’Africa Eco Race, che presenterà l’edizione 2025 della competizione e i suoi piloti.

Non mancheranno le aree test, sei in totale, dedicate alla prova di moto di piccola cilindrata e scooter con motore termico ed elettrico. EICMA 2024 si conferma come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di due ruote, un’occasione unica per vivere un’esperienza a 360° nel mondo del motociclismo, tra adrenalina, spettacolo e innovazione. Insomma, Milano tornerà a essere per alcuni giorni la capitale della struggente passione che si respira in un mondo appassionato come quello delle due ruote. Qui, l’aspetto emotivo e viscerale hanno ancora un impatto molto forte, più che in altre rassegne e kermesse dedicate al mondo dei motori. Anche per questo motivo, EICMA si colloca in una dimensione speciale nel panorama internazionale.