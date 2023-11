Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: VMOTO

Vmoto, noto marchio nel settore della mobilità elettrica urbana, ha recentemente stabilito un nuovo Guinness World Record, creando un precedente importante nel campo degli scooter elettrici. La sfida, che si è svolta presso il Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, Pavia, ha visto il CPx PRO, modello di punta di Vmoto, percorrere ben 1931 chilometri in 24 ore, superando di gran lunga il precedente record di 1780 chilometri.

CPx PRO: una vetrina di innovazione e prestazioni

Il CPx PRO si è rivelato una scelta vincente per Vmoto. Questo scooter elettrico, che appartiene alla categoria L3, è dotato di un motore da 8 kW, capace di raggiungere una velocità massima di 105 km/h. La sua autonomia massima di 100 km non solo sottolinea l’efficienza energetica, ma anche la versatilità di questo mezzo in un contesto urbano. L’uso di un modello standard in questo contesto è una testimonianza della fiducia di Vmoto nelle capacità e nella resistenza del proprio prodotto.

Team di piloti: un mix di esperienza e abilità

Un elemento cruciale in questa impresa è stato il team di piloti, un gruppo selezionato di giornalisti e professionisti del settore motociclistico. La squadra era guidata da Valerio Boni, con la partecipazione di esperti come Stefano Gaeta, Alberto Cecotti, Begoña Calvo Morillo e Massimo Roccoli. Questi piloti hanno non solo dimostrato le loro abilità di guida in condizioni difficili, ma hanno anche messo in luce l’elevata performance del CPx PRO sotto pressione.

Condizioni meteorologiche: un ulteriore ostacolo

Il record è stato tentato in condizioni meteorologiche estremamente variabili. Dall’umidità notturna a un violento temporale, fino a condizioni ideali di guida durante il giorno seguente, il team ha dovuto adattarsi rapidamente. Questo ha reso la sfida ancora più ardua, ma ha anche dimostrato l’affidabilità e la resilienza del CPx PRO in ogni tipo di ambiente.

Supporto tecnico e attrezzature di sicurezza

Fondamentale per la riuscita dell’impresa è stato il supporto del personale tecnico del Circuito Tazio Nuvolari e l’equipaggiamento di sicurezza fornito da Alpinestars. Questo ha garantito non solo la sicurezza dei piloti, ma anche il corretto funzionamento del CPx PRO per tutta la durata dell’evento.

Dopo aver stabilito il record, Claudio Quintarelli, Operation Manager Italian Branch di Vmoto, ha espresso grande orgoglio per il risultato raggiunto. Anche Graziano Milone, President / Strategy & Business Development, CMO di Vmoto, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo per l’azienda, confermando la qualità, l’affidabilità e le prestazioni dei loro scooter elettrici.

Vmoto CPx PRO in mostra a EICMA

Per celebrare questo importante traguardo, il CPx PRO verrà esposto all’EICMA, una delle più importanti fiere del settore. Questa esposizione rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di vedere da vicino lo scooter che ha infranto il record.

Un futuro elettrico promettente per Vmoto

Questa impresa non rappresenta solo un successo per Vmoto, ma è anche un segnale importante per l’intero settore della mobilità elettrica. Dimostra che la tecnologia elettrica può superare i limiti tradizionali, offrendo prestazioni eccezionali in condizioni impegnative.

VMoto e CPx PRO Un binomio vincente

La performance del CPx PRO nel Guinness World Record è una dimostrazione lampante di come l’innovazione, la tecnologia avanzata e il lavoro di squadra possano trasformare le sfide in opportunità straordinarie. Vmoto, con questo record, non solo rafforza la sua posizione di leader nel settore della mobilità elettrica urbana, ma apre anche nuovi orizzonti per il futuro della mobilità sostenibile. Questo evento segna un passo significativo verso un futuro dove gli scooter elettrici sono sinonimo di prestazioni elevate, affidabilità e rispetto per l’ambiente.