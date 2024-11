Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Ad EICMA 2024 verranno presentati nuovi motocicli elettrici

Da diversi anni ormai EICMA è diventato l’evento motociclistico più atteso dell’anno per gli italiani e non solo. Fondata nel 1914, è diventata negli anni la rassegna espositiva mondiale di riferimento per gli amanti delle due ruote. In particolare negli ultimi anni, i social ed internet in generale l’hanno resa ancor più celebre tra i giovani facendo registrare un boom di presenze clamoroso. Dal 2005 ormai si svolge nella Fiera di Milano.

L’ultima edizione ha fatto segnare 1.700 espositori totali di 45 Paesi diversi. Quella di quest’anno si svolgerà tra il 7 e il 10 novembre e promette già di fare faville. Tanti i marchi noti che saranno presenti con novità e vecchie conoscenze. Non solo moto però ad EICMA 2024 perché, come sempre da qualche anno a questa parte, ci sarà spazio anche per i quadricicli. L’anno scorso, ad esempio, tra le grandi protagoniste della kermesse c’era stata la Fiat Topolino.

Nuovo Marchio ad EICMA 2024

Tra i brand protagonisti di EICMA 2024 c’è sicuramente Dimen Tech, nuovo player nel campo dei prodotti elettrici a 2 ruote. Fondato nel 2014, in questi 10 anni è cresciuto tantissimo, ma si è lanciato nel mercato delle 2 ruote elettriche a partire dal 2017, ottenendo sin da subito un grandissimo successo. I volumi di vendita del suo primo scooter autoprogettato hanno superato le 2.000 unità nel 2022. Grazie agli ottimi risultati ottenuti in questi anni, la Dimen Tech ha deciso di investire in una nuova linea di prodotti.

In particolare ha portato al battesimo una gamma di moto stradali DP, le fuoristrada DT e gli scooter DM. Tutti questi prodotti saranno visibili ad EICMA 2024 naturalmente. Le sorprese però non finiscono di certo qui. Dimen Tech, infatti, ha dato vita ad un marchio sussidiario: Dimentro. Essendo appena nato questo nuovo Brand è alla ricerca di partner e distributori in Europa e ha già aperto un ufficio commerciale in Francia. Inoltre ha messo in piedi anche un magazzino ricambi e supporto post-vendita. Questa nuova azienda sarà presente ad EICMA, al Padiglione 24 stand n. A80.

La gamma di modelli

Dimentro porterà una gamma di motocicli elettrici DP, DT e DM molto eterogenea, che comprende una naked street bike, gli scooter e una moto off-road. Grazie alla batteria a litio di cui sono dotati, questi veicoli riescono a raggiungere una velocità massima di 115 km/h con un’autonomia di oltre 160 km. I suddetti motocicli hanno a disposizione un sistema di monitoraggio della pressione pneumatici e una dashcam HD per migliorare l’esperienza di guida.

Grazie al motore centrale e quello opzionale del mozzo è possibile avere diversi livelli di potenza. Sul cruscotto uno schermo TFT, invece, ci restituisce tutte le informazioni inerenti al veicolo in tempo reale. I dispositivi di sicurezza ABS+TCS garantiscono una frenata allo stesso tempo modulabile ed efficace. Infine, per migliorare la guidabilità di questi mezzi sono presenti all’anteriore ammortizzatore idraulico rovesciato a doppio smorzamento e al posteriore ammortizzatore idraulico a molla. L’obiettivo di Dimentro è offrire ai propri clienti dei veicoli efficienti ad un prezzo competitivo e provare in pochi anni a scalare la classifica delle vendite. Intanto c’è grande atteso per l’arrivo ad EICMA 2024.