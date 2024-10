Fonte: Ufficio Stampa VMOTO Il nuovo listino prezzi VMoto per il 2024

VMoto ha presentato il nuovo listino prezzi dei suoi modelli per il mercato italiano. Lo ha fatto proprio a pochi giorni dall’inaugurazione di EICMA 2024 (che è in programma a Milano Fiere dal 5 al 10 novembre) al quale la casa motociclistica sarà ovviamente presente. I prezzi di tutti i vari modelli, che riportiamo nel paragrafo sottostante, saranno validi fino alla fine dell’anno, per l’esattezza fino al 31 dicembre 2024: la casa automobilistica ha infatti deciso di rivedere al ribasso il proprio listino prezzo per cercare di incentivare l’acquisto dei propri mezzi a due ruote da parte dei motociclisti italiani in questi ultimi mesi dell’anno. Ricordiamo che tutti i mezzi di VMoto, sia gli scooter che le vere e proprio motociclette, sono completamente elettriche. Andiamo allora a vedere nel dettaglio quali sono tutti i modelli VMoto e, soprattutto, quali sono i nuovi prezzi con cui vengono presentato al pubblico italiano.

VMoto: il listino prezzi E-Scooter per il 2024

Qui di seguito ecco tutti i prezzi per l’Italia, disponibili fino al 31 dicembre 2024, di tutti i modelli di E-Scooter e E-Moto di VMoto:

VMoto CPX: omologazione L3, una batteria, prezzo € 4.290 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 3.235,08).

VMoto CPX: omologazione L3, due batterie, prezzo € 5.490 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 4.140)

VMoto CPX PRO ABS: omologazione L3, due batterie, prezzo € 6.190 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 4.667,87)

VMoto CPX PRO: omologazione L3, due batterie, prezzo € 5.990 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 4.517,05)

VMoto CPX Explorer: omologazione L3, due batterie, prezzo € 6.490 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 4.894,10)

VMoto CITI: omologazione L3, una batteria, prezzo € 3.990 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 3.008,85)

VMoto CUmini: omologazione L1, una batteria, prezzo € 1.890 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 1.425,25)

VMoto CUx: omologazione L1, una batteria, prezzo € 2.390 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 1.802,30)

VMoto CUX Luxury: omologazione L1, una batteria, prezzo € 2.530 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 1.907,87)

VMoto CUX Ducati Edition: omologazione L1, una batteria, prezzo € 3.590 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 2.707,21)

VMoto Citi: omologation L1, una batteria, prezzo € 3.590 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 2.702,21)VMoto STASH: omologazione L3, una batteria, prezzo € 7.990 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 6.025,25)

VMoto OFF-R: omologazione L3, una batteria, prezzo € 5.990 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 4.517,05)

VMoto ON-R: omologazione L3, una batteria, prezzo € 5.990 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 4.517,05)

VMoto TS S.H. PRO: omologazione L3, due batterie, prezzo € 4.990 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 3.762,95)

VMoto TS S.H.: omologazione L3, due batterie, prezzo € 3.990 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 3.008,85)

VMoto TC W. PRO: omologazione L3, due batterie, prezzo € 4.990 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 3.762,95)

VMoto TC W.: omologazione L3, due batterie, prezzo € 3.990 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 3.008,85)

VMoto TCMax – Lega: omologazione L3, una batteria, prezzo € 4.890 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 3.687,54)

VMoto TCMax – Raggi: omologazione L3, una batteria, prezzo € 4.990 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 3.762,95)

VMoto TCMax – Lega SC: omologazione L3, una batteria, prezzo € 4.890 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 3.687,54)

VMoto TCMax – Raggi SC: omologazione L3, una batteria, prezzo € 4.990 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 3.762,95)

VMoto TCMax – Lega Black Edition: omologazione L3, una batteria, prezzo € 4.890 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 3.687,54)

VMoto TC: omologazione L3, una batteria, prezzo € 2.490 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 1.877,70)

VMoto TSX: omologazione L3, una batteria, prezzo € 2.490 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 1.877,70)

VMoto TS S.H.: omologazione L3, due batterie, prezzo € 3.890 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 2.933,44)

VMoto ON-R: omologazione L3, una batteria, prezzo € 5.990 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 3.762,95)

VMoto TC: omologazione L3, una batteria, prezzo € 2.190 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 1.651,48)

VMoto TSX: omologazione L3, una batteria, prezzo € 2.190 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 1.651,48)

VMoto VS1: omologazione L3, due batterie, prezzo € 5.490 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 4.140)

VMoto VS2: omologazione L3, una batteria, prezzo € 6.990 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 5.271,15)

VMoto VS3: omologazione L3, due batterie, prezzo € 2.990 (prezzo al pubblico più Ecobonus € 2.254,75)

Il nuovo listino prezzo di VMoto per il nostro Paese è stato presentato direttamente dal General Manager di VMoto Italy, Claudio Quintarelli. “Con questo nuovo listino promozionale vogliamo rendere la conversione alla mobilità elettrica ancora più accessibile”, ha spiegato il dirigente dell’azienda.

Claudio Quintarelli poi ha aggiunto: “Siamo entusiasti di poter offrire al mercato italiano una scelta più ampia e una convenienza senza precedenti, con un’offerta di veicoli diversificata e pensata per ogni tipologia di utilizzo e di clientela. Vmoto è il punto di riferimento per chi cerca soluzioni di mobilità sostenibili e all’avanguardia, confermandosi come il brand con il rapporto qualità-prezzo migliore del mercato”.